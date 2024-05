Gold Price Today: आज फिर सोना हुआ सस्ता, चांदी के बढ़े भाव, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: Gold Silver Price 29 May 2024: देश भर में आज यानी 29 मई 2024 को फिर सोना सस्ता हो गया. वहीं, चांदी की कीमतें में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है. ऐसे में अगर आप सोने-चांदी (Gold Price Falls In India) की खरीद करने जा रहे हैं तो पहले पता करने की में सोना-चांदी किस भाव पर मिला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए आज सोना-चांदी की खरीदारी करना कितना फायदेमंद रहने वाला है.लेकिन खरीदारी से पहले ये जान लें कि आज सोना कितना सस्ता (Gold price in India) हुआ है और चांदी आज किस भाव (Silver Rate In India)पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं.

Advertisement

देश के प्रमुख शहरों में आज यानी 29 मई 2024 को सोने के दाम कुछ इस प्रकार हैं:

दिल्ली में 22 कैरेट सोना 67,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 73,090 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है.

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 66,860 रुपये और 24 कैरेट सोने का भाव 72,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोना 66,910 रुपये और 24 कैरेट सोना 72,990 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है.

चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 67,410 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 73,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में भी 22 कैरेट सोना 66,860 रुपये और 24 कैरेट सोना 72,940 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है.

MCX पर सोने का भाव (Gold Rate Today)

आज यानी 29 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर भी सोने के भाव (Gold Rate Today) में गिरावट आई है. MCX पर सोने के दाम घट गए हैं. 5 जून 2024 की डिलीवरी वाला सोना (Gold Price in India) आज 2.58 बजे 0.3% यानी 213 रुपये की गिरावट के साथ 71967 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. बीते दिन सोना 72180 पर बंद हुआ था.

Advertisement

MCX पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today)

आज मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today) मामूली बढ़ी है. 5 जुलाई 2024 की डिलीवरी वाली चांदी 0.13% यानी 126 रुपये बढ़कर 95574 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. बीते दिन चांदी 95448 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था.