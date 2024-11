क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देगी टैक्स राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब

Income tax Relief for middle class: पिछले कुछ समय से मिडिल क्लास से जुड़े लोग सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा मिडिल क्लास के लिए टैक्स (Tax) राहत की मांग को लेकर किए गए ट्वीट का जवाब दिया है. यूजर ने ट्वीट में वित्त मंत्री से मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कम करने का अनुरोध किया था.

एक्स यूजर्स ने पोस्ट किया था कि ''मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत देने पर विचार करें. मैं इसमें शामिल चुनौतियों को समझता हूं, लेकिन यह सिर्फ एक दिल से किया गया अनुरोध है.''

Thank you for your kind words and your understanding. I recognise and appreciate your concern.

PM @narendramodi 's government is a responsive government. Listens and attends to people's voices. Thanks once again for your understanding. Your input is valuable.