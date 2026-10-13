लुटियंस दिल्ली, कनॉट प्लेस और मंडी हाउस समेत ये रास्ते रहेंगे प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट

Delhi Traffic Advisory Today: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जारी प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 13 अक्टूबर 2026 के लिए फिर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली से जुड़ने वाले प्रमुख चौराहों और स्ट्रेच पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. लुटियंस दिल्ली, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, पटेल चौक और RML अस्पताल गोलचक्कर जैसे व्यस्त क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. पुलिस की ओर से जारी ऑफिशियल दिशानिर्देशों के मुताबिक 13 अक्टूबर 2026 को दिनभर स्थिति के आधार पर डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं. ऐसे में अगर आज दिल्ली की सड़कों पर सफर करना है, या किसी प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट जाना है, तो घर से निकलने से पहले डायवर्ट किए गए रास्तों की सूची जरूर देख लें.
TRAFFIC ADVISORY In view of the law and order situation, traffic may be impacted at various locations across Delhi during the day on 13.10.2026. Dynamic diversions and restrictions may be implemented depending on ground conditions. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to avoid non-essential travel through affected areas, follow diversion signs and directions of traffic personnel and cooperate with Delhi Traffic Police to ensure smooth traffic movement. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 12, 2026
दिल्ली के ये प्रमुख रास्ते रहेंगे प्रभावित
दिल्ली पुलिस की ओर से शेयर की गई सूची के मुताबिक, नीचे दिए गए चौराहों और कनेक्टिंग सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रहने की आशंका है.
कनॉट प्लेस एवं मध्य दिल्ली क्षेत्र
गोलचक्कर पंचकुइयां, गोल चक्कर मंडी हाउस, मिंटो रोड व दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, गुरु नानक चौक, चेम्सफोर्ड रोड यानी CP आउटर सर्कल T पॉइंट, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस यानी बाराखंबा रोड व संसद मार्ग T पॉइंट.
लुटियंस और प्रशासनिक गलियारा
डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, गोल चक्कर अशोक रोड जंतर मंतर रोड, गोल चक्कर रेल भवन, गोल चक्कर पटेल चौक, जय सिंह रोड संसद मार्ग क्रॉसिंग और जय सिंह रोड अशोक रोड T पॉइंट.
दक्षिण एवं पश्चिमी दिल्ली कनेक्टर्स
सरदार पटेल मार्ग पंचशील मार्ग क्रॉसिंग, भिकाजी कामा प्लेस अंडरपास, मोती बाग फ्लाईओवर अंडरपास, रिंग रोड सैन मार्टिन मार्ग T पॉइंट और आरएमएल अस्पताल गोल चक्कर.
रिंग रोड व दूसरे मार्ग
भैरों रोड MGM यानी रिंग रोड T पॉइंट, लोधी रोड फ्लाईओवर और गोल चक्कर नीला गुंबद.
वाहन चालकों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जरूरी निर्देश
- अगर आप नई दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली के रास्ते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या आईजीआई एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो अपने पास पर्याप्त समय लेकर निकलें.
- ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब तक कोई अत्यंत आवश्यक काम न हो, प्रभावित मार्गों की ओर जाने से बचें.
- सुरक्षा एजेंसियां जमीनी स्थिति का रियल टाइम पर आकलन करेंगी और उसी के अनुसार यातायात को नियंत्रित या छूट प्रदान करेंगी.
- यातायात नियमों का पालन करें: मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों और डाइवर्जन साइंस का सख्ती से पालन करें.
सड़क पर निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट्स चेक करने या मदद पाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इन ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल व टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें.
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- WhatsApp हेल्प डेस्क: 8750871493
- टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर: 1095 या 01125844444
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