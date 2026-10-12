नवरात्रि और  दुर्गा पूजा पर रेलवे  चलाएगा स्पेशल ट्रेन ! यूपी, एमपी, बिहार और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Puja Special Trains List 2026: शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है. पश्चिम मध्य रेलवे और अन्य प्रमुख जोन्स की ओर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए सैकड़ों फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही, प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा देवी धाम (मैहर) आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थाई ठहराव दिया गया है. जानिए प्रमुख ट्रेनों के रूट, टाइम टेबल और यात्रा से जुड़ी खास जानकारियां.

हर साल त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. यात्रियों की इस परेशानी को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान स्पेशल ट्रेनों के संचालन का दायरा बढ़ा दिया है. यह विशेष ट्रेनें मुख्य रूप से देश के व्यस्त रूटों पर दौड़ेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनें और उनकी समय सारणी

ट्रेन नं. 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल: यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 02:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09:15 बजे दानापुर पहुंचती है.

यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 02:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09:15 बजे दानापुर पहुंचती है. ट्रेन नं. 01707 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल: यह साप्ताहिक ट्रेन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को जबलपुर से रात 08:20 बजे चलकर कटनी, रीवा और सतना के रास्ते दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को जोड़ेगी.

यह साप्ताहिक ट्रेन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को जबलपुर से रात 08:20 बजे चलकर कटनी, रीवा और सतना के रास्ते दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को जोड़ेगी. जबलपुर -हरिद्वार स्पेशल: यह विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 के बीच दोनों दिशाओं में फेरे लगाएगी, जो हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुविधाजनक है.

यह विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 के बीच दोनों दिशाओं में फेरे लगाएगी, जो हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुविधाजनक है. ट्रेन नं. 09823 सोगरिया-दानापुर पूजा स्पेशल: यह ट्रेन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से गुजरते हुए दानापुर तक संचालित हो रही है.

शक्तिपीठ मैहर दर्शन के लिए विशेष सुविधा

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शारदा देवी के दर्शन के लिए मैहर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने अहम फैसला लिया है. यहां भोपाल मंडल और अन्य रूटों से गुजरने वाली 14 जोड़ी यानी कुल 28 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक मैहर रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट का अस्थाई ठहराव दिया गया है. इससे कटनी, सतना और जबलपुर रूट से आने वाले यात्रियों को सीधे मैहर पहुंचने में भारी सहूलियत मिल रही है.

पूजा स्पेशल ट्रेनें और टाइमटेबल

टाटानगर- बक्सर पूजा स्पेशल (08183 / 08184): यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 के बीच टाटानगर और बक्सर के बीच पटरियों पर दौड़ेगी.

शालीमार-चेन्नई सेंट्रल पूजा स्पेशल (02841 / 02842): इस ट्रेन से आप 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक सफर कर सकते हैं.

दिल्ली-संतरागाछी पूजा स्पेशल (04094 / 04093): दिल्ली से संतरागाछी के लिए यह स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर को और वापसी में 15 अक्टूबर 2026 को चलाई जाएगी.

कोलकाता- प्रतापनगर विशेष ट्रेन: यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 के दौरान कुल 7 फेरे लगाएगी.

हावड़ा-खातीपुरा विशेष ट्रेन: यह विशेष गाड़ी 11 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 के बीच 8 फेरे पूरी करेगी.

हुब्बली- मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन: इस रूट पर ट्रेन 13 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 के बीच 7 फेरे लगाएगी.

रांची - आरा पूजा स्पेशल (089639 / 089640): बोकारो, गया और सासाराम के रास्ते चलने वाली यह ट्रेन 28 सितंबर से 2 नवंबर 2026 तक यात्रियों को सेवा दे रही है.

शालीमार-खुरदा रोड पूजा स्पेशल (08043): यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 09 नवंबर 2026 तक हर सोमवार को संचालित की जाएगी.

मुंबई सीएसएमटी- एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल (01013 / 01014): यह साप्ताहिक ट्रेन 10 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक रूट पर उपलब्ध रहेगी.

लोकमान्य तिलक टर्मिनस - वाराणसी स्पेशल (04225 / 04226): यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 के बीच यात्रा कराएगी.

विशाखापत्तनम - एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल (08583 / 08584): यह सेवा 6 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक यात्रियों के लिए खुली रहेगी.

न्यू तिनसुकिया - एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल (05952 / 05951): यह ट्रेन 8 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 के बीच चलाई जाएगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

त्योहारी सीजन के पीक समय में सीटों की मांग अत्यधिक है. किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं. टिकट बुक करते वक्त रीयलटाइम सीट उपलब्धता और ट्रेन के समय की सटीक जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप का उपयोग करें.

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