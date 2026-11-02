रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए दो जोड़ी विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, भागलपुर, पटना और गया में होगा स्टॉपेज

Delhi to Bihar Diwali Chhath Special Trains: त्योहारों के सीजन में दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए 2 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. ये स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के सबौर और हावड़ा से नई दिल्ली के बीच संचालित होंगी, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों को कवर करेंगी.

दिवाली और छठ पर देश की राजधानी दिल्ली से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल अपने घर जाने वाले प्रवासियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है. त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकटों की मारामारी को देखते हुए रेलवे ने 2 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. ये विशेष ट्रेनें दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली को बिहार के भागलपुर के सबौर, पटना, गया और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सीधे जोड़ेंगी. इससे छठ पूजा पर घर जाने वाले लाखों यात्रियों को कन्फर्म सीट और सुगम यात्रा का बड़ा विकल्प मिलेगा.

आनंद विहार टर्मिनल-सबौर स्पेशल

पूर्वी बिहार और अंग प्रदेश यानी भागलपुर की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के सबौर के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन, किऊल जंक्शन, जमालपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर होते हुए सबौर तक जाएगी. पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले के यात्रियों के लिए यह ट्रेन सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे छठ पर्व पर घर पहुंचने में काफी आसानी होगी.

हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल

दिल्ली से पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के मध्यवर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच दूसरी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है. यह ट्रेन नई दिल्ली से रवाना होकर कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, धनबाद और आसनसोल के रास्ते हावड़ा पहुंचेगी. दिल्ली से गया, सासाराम, धनबाद और आसनसोल बेल्ट की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को इस ट्रेन से बड़ी राहत मिलेगी.

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स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम

त्योहारी सीजन में दिल्ली, आनंद विहार, पटना और भागलपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. आनंद विहार और नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में चढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. जनरल डिब्बों में भगदड़ जैसी स्थिति रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर विशेष होल्डिंग एरिया और लेन सिस्टम बनाया गया है. वहीं, लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में पैंट्री और स्टेशन वेंडर्स के जरिए शुद्ध खानपान व पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.

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