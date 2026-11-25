Sarayu Kamala Express time table: भारत और नेपाल के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने नई साप्ताहिक ट्रेन 15595 व 15596 नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या कैंट सरयू कमला एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है. पूर्व मध्य रेलवे के परिचालन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह सेवा अगले आदेश तक साप्ताहिक आधार पर संचालित होगी. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ट्रेन नंबर 15595 जनकपुर नेपाल के धाम से 28 नवंबर 2026 से हर शनिवार को रवाना होगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 15596 अयोध्या कैंट से 30 नवंबर 2026 से हर सोमवार को चलाई जाएगी. रेलवे ने मंडलों को निर्देश दिया है कि इस ट्रेन को नियमित मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के बराबर प्राथमिकता दी जाए, ताकि समय का पालन सुनिश्चित हो सके.

ट्रेन संख्या 15595 जनकपुर धाम से अयोध्या कैंट का पूरा शेड्यूल

स्टेशन कोड आगमन प्रस्थान जनकपुर धाम (नेपाल) JKDN 13:10 (शनिवार) जयनगर कस्टम्स यार्ड (नेपाल) JYGN 14:25 15:25 मधुबनी MBI 15:48 15:50 शीशो SHEO 17:10 17:15 सीतामढ़ी SMI 19:00 19:05 रक्सौल RXL 21:35 21:40 नरकटियागंज NKE 22:50 23:20 पनियाहवा PNYA Pass 02:00 गोरखपुर GKP 03:55 04:05 बस्ती BST 05:19 05:22 मनकापुर MUR 06:28 06:30 शीशो SHEO 17:10 17:15 अयोध्या धाम AY 07:25 07:30 अयोध्या कैंट AYC | 08:10 (रविवार) |



ट्रेन संख्या 15596 अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम का पूरा शेड्यूल

स्टेशन कोड आगमन प्रस्थान अयोध्या कैंट AYC 17:50 (सोमवार) अयोध्या धाम AY 18:20 18:25 मनकापुर MUR 19:30 19:32 बस्ती BST 20:37 20:40 गोरखपुर GKP 22:13 22:23 पनियाहवा PNYA Pass 00:40 नरकटियागंज NKE 01:50 02:20 रक्सौल RXL 03:10 03:15 सीतामढ़ी SMI 04:42 04:47 शीशो SHEO 06:05 06:10 मधुबनी MBI 07:00 07:02 जयनगर (भारत) JYG 08:30 10:30 जयनगर कस्टम्स यार्ड (नेपाल) JYGN 08:45 10:45 जनकपुर धाम (नेपाल) JKDN 12:40 (मंगलवार)

अयोध्या और जनकपुर के बीच शुरू होने वाली यह रेल सेवा केवल आस्था और धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे दोनों क्षेत्रों की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी. रामायण सर्किट के इन दो महत्वपूर्ण केंद्रों के आपस में जुड़ जाने से देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए सफर काफी सुगम हो जाएगा.