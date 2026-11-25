- रेलवे ने जनकपुर धाम नेपाल और अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक सरयू कमला एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है.
- ट्रेन नंबर 15595 जनकपुर धाम से हर शनिवार और 15596 अयोध्या कैंट से हर सोमवार से नियमित रूप से चलेगी.
- रेलवे ने इस ट्रेन को मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के बराबर प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं.
Sarayu Kamala Express time table: भारत और नेपाल के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने नई साप्ताहिक ट्रेन 15595 व 15596 नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या कैंट सरयू कमला एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है. पूर्व मध्य रेलवे के परिचालन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह सेवा अगले आदेश तक साप्ताहिक आधार पर संचालित होगी. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ट्रेन नंबर 15595 जनकपुर नेपाल के धाम से 28 नवंबर 2026 से हर शनिवार को रवाना होगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 15596 अयोध्या कैंट से 30 नवंबर 2026 से हर सोमवार को चलाई जाएगी. रेलवे ने मंडलों को निर्देश दिया है कि इस ट्रेन को नियमित मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के बराबर प्राथमिकता दी जाए, ताकि समय का पालन सुनिश्चित हो सके.
ट्रेन संख्या 15595 जनकपुर धाम से अयोध्या कैंट का पूरा शेड्यूल
|स्टेशन
|कोड
|आगमन
|प्रस्थान
|जनकपुर धाम (नेपाल)
|JKDN
|13:10 (शनिवार)
|जयनगर कस्टम्स यार्ड (नेपाल)
|JYGN
|14:25
|15:25
|मधुबनी
|MBI
|15:48
|15:50
|शीशो
|SHEO
|17:10
|17:15
|सीतामढ़ी
|SMI
|19:00
|19:05
|रक्सौल
|RXL
|21:35
|21:40
|नरकटियागंज
|NKE
|22:50
|23:20
|पनियाहवा
|PNYA
|Pass
|02:00
|गोरखपुर
|GKP
|03:55
|04:05
|बस्ती
|BST
|05:19
|05:22
|मनकापुर
|MUR
|06:28
|06:30
|शीशो
|SHEO
|17:10
|17:15
|अयोध्या धाम
|AY
|07:25
|07:30
|अयोध्या कैंट
|AYC
|| 08:10 (रविवार) |
ट्रेन संख्या 15596 अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम का पूरा शेड्यूल
|स्टेशन
|कोड
|आगमन
|प्रस्थान
|अयोध्या कैंट
|AYC
|17:50 (सोमवार)
|अयोध्या धाम
|AY
|18:20
|18:25
|मनकापुर
|MUR
|19:30
|19:32
|बस्ती
|BST
|20:37
|20:40
|गोरखपुर
|GKP
|22:13
|22:23
|पनियाहवा
|PNYA
|Pass
|00:40
|नरकटियागंज
|NKE
|01:50
|02:20
|रक्सौल
|RXL
|03:10
|03:15
|सीतामढ़ी
|SMI
|04:42
|04:47
|शीशो
|SHEO
|06:05
|06:10
|मधुबनी
|MBI
|07:00
|07:02
|जयनगर (भारत)
|JYG
|08:30
|10:30
|जयनगर कस्टम्स यार्ड (नेपाल)
|JYGN
|08:45
|10:45
|जनकपुर धाम (नेपाल)
|JKDN
|12:40 (मंगलवार)
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अयोध्या और जनकपुर के बीच शुरू होने वाली यह रेल सेवा केवल आस्था और धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे दोनों क्षेत्रों की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी. रामायण सर्किट के इन दो महत्वपूर्ण केंद्रों के आपस में जुड़ जाने से देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए सफर काफी सुगम हो जाएगा.
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