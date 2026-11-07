अलीगढ़ में भी रुकेगी दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस, रेलवे ने बतायी तारीख और टाइमिंग

त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से अलीगढ़ के यात्रियों का बड़ा फायदा होने वाला है. दरअसल, ट्रेन नंबर 22362 नई दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस को अलीगढ़ में स्टॉपेज देने की मंजूरी मिल गई है. हालांकि फैसले में अस्थायी ठहराव देने की मंजूरी दी गई है. उत्तर रेलवे और दिल्ली मंडल के पत्र के आधार पर यह मंजूरी दी गई है.

ट्रेन नंबर 22362 नई दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस को अलीगढ़ में दो दिन के ठहराव की मंजूरी दी गई है. इसका मतलब है कि ठहराव अस्थायी रूप से दो दिन होगी.

22362 नई दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस अलीगढ़ में कब रुकेगी

ट्रेन नंबर 22362 नई दिल्ली-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस को अलीगढ़ में 6 और 7 नवंबर 2026 दो दिन रुकेगी. ट्रेन अलीगढ़ जक्शन पर रात 21.08 बजे पहुंचेगी और 21.10 बजे रवाना हो जाएगी.

उत्तर रेलवे ने सभी संबंधित मंडलों और जोनल रेलवे को इसकी सूचना देते हुए इस अस्थायी ठहराव को लागू करने के निर्देश दिए हैं. यह मंजूरी सक्षम प्राधिकारी की तरफ से दी गई है, यानी यह ठहराव तय हो चुका है और सिर्फ इन दो तारीखों के लिए प्रभावी रहेगा.

त्योहारों के इस व्यस्त समय में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अफवाहों पर ध्यान न दें. ट्रेन के सटीक रूट, समय और स्टॉपेज की जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें.

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