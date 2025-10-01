DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को दशहरे-दीवाली का तोहफा! आज हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

Big Update on DA-DR Hike: केंद्रीय कर्मियों को दशहरे-दीवाली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार आज बुधवार को महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. NDTV को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है.

फेस्टिव सीजन में केंद्रीय कर्मियों को डीए यानी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी (DA Hike) और रिटायर्ट कर्मियों यानी पेंशनर्स को डीआर बढ़ोतरी (DR Hike) का इंतजार है. करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स जुलाई के बाद से ही उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. इसलिए दीवाली से पहले होने वाली हर कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) पर उनकी नजर रहती है.

जनवरी में कितनी हुई थी DA-DR बढ़ोतरी?

इससे पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी खुश हुए थे. इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी के 53% से बढ़कर 55% हो गया था.

ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के अनुसार की गई थी. बता दें क‍ि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बचाने और उनकी जीवन-यापन लागत को समायोजित करने के लिए दिया जाता है.

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% है. इसमें करीब 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद DA बढ़कर 58% हो जाएगा. ये बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. यानी कर्मचरियों को उनकी बेसिक सैलरी का 58% महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा.

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, उन्‍हें अभी महंगाई भत्ते के तौर पर 33,000 रुपये मिलता है. 3% की बढ़ोतरी के बाद उन्‍हें महंगाई भत्ते के रूप में 34,800 रुपये मिलेगा. यानी उनकी ग्रॉस सैलरी में 1,800 रुपये बढ़ जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Bonus Announced: दशहरा-दिवाली का तोहफा! सरकारी कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान, जानिए किन्‍हें और कितना मिलेगा