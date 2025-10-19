DA and Diwali Bonus Announcement: सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी... कर्मियों को दिवाली बोनस का तो इंतजार रहता ही है. सरकारी कर्मी एलाउंस यानी भत्तों पर भी किसी घोषणा के ऐलान की उम्‍मीद करते हैं. आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मियों की ऐसी उम्‍मीद इस बार पूरी हुई है. दिवाली से पहले उन पर मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसी है. इस बार सरकार ने उनके लिए दिवाली उत्‍सव पैकेज का खजाना खोल दिया है. समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नवंबर से महंगाई भत्ते समेत कई लाभों की घोषणा की है.

दिवाली उत्सव पैकेज में क्‍या-कया मिलेगा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते (डीए) पर प्रति माह 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी. नायडू ने शनिवार देर रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, 'दिवाली उत्सव पैकेज के तहत हम एक नवंबर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किस्त जारी कर रहे हैं.' मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार पुलिस विभाग के अर्जित अवकाश भुगतान के एक हिस्से का भुगतान करेगी और इस राशि को 105 करोड़ रुपये की दो बराबर किस्तों में विभाजित करेगी.

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस स्‍कीम पर भी ऐलान

सीएम नायडू ने बताया कि कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को 60 दिन के भीतर सुव्यवस्थित किया जाएगा और उन्होंने घोषणा की कि सेवानिवृत्ति से पहले 180 दिन का बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकेगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकारी कर्मचारी संघों के कार्यालयों की इमारतों का संपत्ति कर माफ कर दिया गया है और सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के कर्मचारियों को दिवाली उपहार के रूप में पदोन्नति दी गई है.

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने कहा कि कुछ पदों का नाम बदला जाएगा. उन्होंने कर्मचारी संघों से वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) का मुद्दा उन पर छोड़ने का आग्रह किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में घोषणा बस कुछ ही दिन में की जाएगी. नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय संकट के बावजूद कर्मचारियों को 15,921 करोड़ रुपये का बकाया जारी किया है.