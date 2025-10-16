महाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे ने राज्य के तीन नगर निगम कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की

दिवाली के अवसर पर मुंबई नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है. इसमें बेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज इस निर्णय की घोषणा की.

इसके अलावा, एमएमआर क्षेत्र में ठाणे नगर निगम कर्मचारियों को 24,500 रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से ठाणे नगर निगम के 9,221 कर्मचारियों को लाभ होगा. पिछले वर्ष, ठाणे नगर निगम कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 24,000 रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया गया था. इस वर्ष, वर्ष 2025 के लिए 24,500 रुपये का ग्रेच्युटी अनुदान देने की घोषणा की गई है.

इसमें

ठाणे नगर निगम के 6059 कर्मचारी,

शिक्षा विभाग के 774 कर्मचारी,

परिवहन विभाग के 1400 स्थायी कर्मचारी,

नगर निगम के प्रत्यक्ष संविदा कर्मचारी

यह ग्रेच्युटी अनुदान अन्य 988 कर्मचारियों को दिया जाएगा

नवी मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी अनुदान के रूप में 34,500 रुपये देने का निर्णय लिया गया है.

इसमें नवी मुंबई नगर निगम प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 34,500 रुपये का ग्रेच्युटी अनुदान दिया जाएगा.

10,000 रुपये की राशि निश्चित वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, न्यूनतम वेतन पर अस्थायी संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, दैनिक वेतन पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, मानदेय पर कार्यरत बालवाड़ी शिक्षक व सहायिकाओं को 28,500/- रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी.

सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त और सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले संविदा कर्मचारियों को भी संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की तरह 28,500/- रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि मिलेगी.

इसी प्रकार, स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं को 18,500/- रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी.

इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में कोविड और गैर-कोविड के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों और शिक्षा विभाग में अंशकालिक निदेशक (कला, खेल और कार्य अनुभव) को 18,500/- रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी.

यह निर्णय इन तीनों नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस वर्ष दिवाली को और भी मधुर बना देगा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संबंधित नगर निगमों के आयुक्तों को इस निर्णय को तुरंत लागू करने और कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इन सभी नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं.