सितंबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, कब-कब रहेगी छुट्टियां? देखें पूरी लिस्ट, पहले निपटा लें जरूरी काम

Bank Holidays September 2025: हर महीने कुछ दिन बैंक बंद रहते हैं, वैसे ही सितंबर 2025 में भी कई दिन बैंक की छुट्टियां (September 2025 Bank Holidays) रहेंगी. इस बार बैंक छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय मौकों पर होंगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर के लिए ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट (RBI bank holiday list 2025) जारी कर दी है. अगर आपका कोई जरूरी बैंक का काम है तो पहले ही निपटा लें, वरना परेशानी हो सकती है.

देशभर में 15 दिन बैंक की छुट्टियां

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट (Bank holidays list India 2025)के मुताबिक, देशभर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे.इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा त्योहारों और वीकेंड की छुट्टी भी शामिल है.RBI कैलेंडर के मुताबिक बैंक छुट्टियां (State-Wise Bank Holiday List) हर राज्य में एक जैसी नहीं होतीं. कहीं पर त्योहार की वजह से बैंक बंद होंगे तो कहीं पर अलग-अलग लोकल छुट्टियां रहेंगी. इसलिए जरूरी है कि आप अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट(September bank holidays list) देखकर ही ब्रांच जाएं.

वीकेंड पर भी बैंक रहेंगे बंद

सितंबर 2025 में वीकेंड हॉलिडे भी रहने वाले हैं. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा सितंबर 2025 में सभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही हर रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे.सितंबर 2025 के वीकेंड हॉलिडे (Upcoming Bank Holidays September 2025)इस तरह रहेंगे ...

इस महीने का पहला वीकेंड हॉलिडे 7 सितंबर को पड़ेगा. इसके बाद 13 सितंबर (दूसरा शनिवार) और 14 सितंबर को लगातार दो दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं 21 सितंबर को रविवार की छुट्टी होगी. महीने के आखिर में फिर से 27 सितंबर (चौथा शनिवार) और 28 सितंबर को वीकेंड हॉलिडे रहेगा.

त्योहारों की वजह से बैंक हॉलिडे

सितंबर में कई बड़े त्योहार जैसे कर्मा पूजा, ओणम, ईद-ए-मिलाद, गणेश चतुर्थी, इंद्रजात्रा, नवरात्र स्थापना और दुर्गा पूजा मनाए जाएंगे. इन मौकों पर अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

कब और कहां बैंक रहेंगे बंद ? देखें RBI हॉलिडे की पूरी लिस्ट

3 सितंबर 2025 को झारखंड में कर्मा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

4 सितंबर 2025 को केरल में फर्स्ट ओणम के मौके पर बैंक बंद होंगे.

5 सितंबर 2025 को कई राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू में ईद-ए-मिलाद, थिरुवोनम और गणेश चतुर्थी की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

6 2025 सितंबर को सिक्किम और छत्तीसगढ़ में ईद-ए-मिलाद और इंद्रजात्रा की वजह से बैंक बंद होंगे.

12 2025 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के बाद का शुक्रवार होने पर बैंक छुट्टी रहेगी.

22 2025 सितंबर को राजस्थान में नवरात्र स्थापना के कारण बैंक बंद होंगे.

23 2025 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर बैंक बंद रहेंगे.

29 2025 सितंबर को त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी/महासप्तमी और दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद होंगे.

30 2025 सितंबर को त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में महाअष्टमी और दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

इन छुट्टियों के दौरान नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं बिना रुकावट मिलती रहेंगी. हालांकि, चेक क्लियरिंग और कुछ ऑफलाइन बैंकिंग काम इन दिनों नहीं हो पाएंगे.

अगर आपके पास कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो समय रहते निपटा लें और अपने राज्य की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें.

