Bank Holiday Today: आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

Christmas 2025 Bank Holiday Today: दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण अक्सर लोग अपने काम साल खत्म होने से पहले निपटाना चाहते हैं.अगर आप आज 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस के मौके पर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके शहर में आज बैंक खुला है या नहीं (Banks Open or NOT Today). बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर परेशानी हो सकती है.कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी पासबुक लेकर बैंक पहुंचे और आपको ताला लटका हुआ मिले. कड़ाके की ठंड के बीच बिना तैयारी के घर से निकलना आपके समय और मेहनत दोनों को बर्बाद कर सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट को देखें तो हर राज्य के लिए एक नियम जैसे नहीं होते.क्रिसमस के मौके पर कई जगहों पर बैंक बंद हैं.ऐसे में यह जान लें कि क्या आज आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे या खुले (Banks Open or Closed Today)? वरना आपको बैंक के गेट से मायूस होकर लौटना पड़ सकता है.

25 दिसंबर को पूरे देश में बैंक बंद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आज 25 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. यह एक राष्ट्रीय अवकाश है, इसलिए किसी भी शहर या राज्य में बैंक ब्रांच खुली नहीं होगी. अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो उसे पहले या अगले वर्किंग डे में निपटाना बेहतर रहेगा.

इस हफ्ते और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

26 दिसंबर शुक्रवार को कुछ राज्यों और शहरों में बैंक फिर से बंद रहेंगे. आइजोल, कोहिमा और शिलॉन्ग में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते बैंकिंग कामकाज नहीं होगा. इसके अलावा हरियाणा में भी इस दिन बैंक बंद रहेंगे.

27 दिसंबर को चौथा शनिवार है. नियम के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पूरे देश में बैंक बंद रहते हैं.

28 दिसंबर रविवार है और रविवार को देशभर में बैंक बंद रहते हैं.

ऐसे में कुछ जगहों पर लगातार चार से पांच दिन तक बैंक ब्रांच बंद रह सकती हैं. यही वजह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग काम की प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है.

महीने के आखिर में भी रहेंगी छुट्टियां

RBI की लिस्ट के अनुसार, 30 दिसंबर को शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव और स्थानीय त्योहारों के कारण आइजोल और इंफाल में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

यानी नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में दिसंबर के अंत तक बैंक छुट्टियां जारी रहेंगी.

बैंक बंद तो क्या ऑनलाइन काम भी रुक जाएगा?

अब सवाल ये है कि बैंक बंद होने पर क्या नेट बैंकिंग, UPI या ATM सेवाएं भी बंद रहती हैं? जवाब है-नहीं. बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी. आज भी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं.

आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और शॉपिंग पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं. हालांकि, बैंक ब्रांच से जुड़े काम जैसे चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या अकाउंट अपडेट करवाना आज संभव नहीं होगा.

बैंक छुट्टियों में भी होंगे आसानी से ये काम

बैंक बंद होने के बावजूद आप घर बैठे कई जरूरी काम निपटा सकते हैं. जैसे NEFT या RTGS से पैसे भेजना, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना, चेकबुक या डिमांड ड्राफ्ट के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट देना, अकाउंट से जुड़ी जानकारी अपडेट करना या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना.

बैंक जाने से पहले जरूर चेक करें RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट

बता दें कि देशभर में रविवार को बैंक बंद (Bank Holidays 2025) रहता है. वहीं, दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं.चूंकि हर राज्य में बैंक की छुट्टियां(Bank holidays in India) अलग-अलग होती हैं इसलिए अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बैंक जाने से पहले अपने राज्य की RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List)जरूर चेक करें. इससे आपका समय भी बचेगा और बेवजह बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. अगर ब्रांच बंद है, तो डिजिटल बैंकिंग ऑप्शन आपके काम को आसान बना सकते हैं.