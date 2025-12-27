विज्ञापन
Is Today Bank Holiday: आज 27 दिसंबर 2025, शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद, फटाफट चेक करें

दरअसल, साल खत्म होने वाला है और बैंक से जुड़े पेंडिंग कामों के लिए समय भी खत्‍म हो रहा है. आज शनिवार को बैंक खुला है या बंद (Is Today Bank Open or Close), ये हम आपको बता दे रहे हैं. 

Is Today Bank Holiday: आज 27 दिसंबर 2025, शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद, फटाफट चेक करें
आज बैंक खुला है या बंद?
Banks Open or Close Today: डिजिटल युग में बैंकों से जुड़े ज्‍यादातर काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं. हालांकि पासबुक अपडेट कराने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से लेकर कई कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी होता है. जॉब करने वाले और काम में व्‍यस्‍त रहने वाले ज्‍यादातर लोग सोमवार से शुक्रवार तक ज्‍यादा व्‍यस्‍त होते हैं और बैंक से जुड़े कामों के लिए शनिवार का दिन तय कर रखते हैं. हालांकि कुछ शनिवारों को बैंक बंद रहते हैं. बैंक हर शनिवार को खुले नहीं रहते. ऐसे में अगर आपने भी बैंक से जुड़े कामों के लिए आज शनिवार, 27 दिसंबर का दिन तय कर रखा है तो घर से निकलने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज बैंक खुले हैं या बंद. 

क्या आज शनिवार, 27 दिसंबर, 2025 को बैंक खुला है या बंद?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, महीने में कुछ ही शनिवार को बैंक खुले रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को बंद रहते हैं. आज दिसंबर महीने का और साल 2025 का भी आखिरी शनिवार है. 27 दिसंबर, महीने का चौथा शनिवार है और केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, महीने के आखिरी शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं. यानी आज 27 दिसंबर, शनिवार को देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 

