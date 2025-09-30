विज्ञापन
विशेष लिंक

Bank Holiday 2025: अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, दशहरा से दिवाली तक कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देखें लिस्ट

Bank Holidays in October 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है. अगर आपको बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.

Read Time: 4 mins
Share
Bank Holiday 2025: अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, दशहरा से दिवाली तक कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देखें लिस्ट
List of October Bank Holidays 2025: RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.
नई दिल्ली:

Bank Holidays October 2025: त्योहारों का महीना अक्टूबर 2025 नजदीक है और इस बार बैंकों की कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं. गांधी जयंती से लेकर दशहरा, करवा चौथ और दिवाली तक अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद (Bank Holiday in India) रहेंगे. अगर आपको बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो छुट्टियों की लिस्ट (RBI Holiday List) पहले से देख लें, वरना आखिरी वक्त पर परेशानी हो सकती है.

RBI ने जारी किया अक्टूबर का हॉलिडे कैलेंडर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर (RBI Bank Holiday List) जारी किया है.  RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.पूरे देश में हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे. यानी 5, 12, 19 और 26 अक्टूबर (रविवार) और 11 , 25 अक्टूबर (शनिवार) को सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.इसके अलावा कई त्योहारों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

गांधी जयंती से दिवाली तक बैंक हॉलिडे लिस्ट

  • 1 अक्टूबर को नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मौके पर केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे.
  • 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी रहेगी.
  • 3 अक्टूबर को सिक्किम में दुर्गा पूजा (दशैं) की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
  • 4 अक्टूबर को सिक्किम में दुर्गा पूजा (दशैं) की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
  • 6 अक्टूबर को त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 7 अक्टूबर को महार्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा की वजह से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और चंडीगढ़ में बैंक की छुट्टी होगी.
  • 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.
  • 18 अक्टूबर को असम में काती बिहू त्योहार पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 20 अक्टूबर को त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ (यूटी), तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (एनसीटी), गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
  • 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिवाली, विक्रम संवत नया साल, गोवर्धन पूजा, बलिपद्यामी और लक्ष्मी पूजा (दिवाली) पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 23 अक्टूबर को गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा भ्रातृद्वितीया और निंगोल चक्कौबा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
  • 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में छठ पूजा (शाम की अर्घ्य) पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 28 अक्टूबर को बिहार और झारखंड में छठ पूजा (सुबह की अर्घ्य) पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार पटेल जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग पर असर नहीं

बैंक ब्रांच भले ही इन छुट्टियों में बंद रहें, लेकिन डिजिटल सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, UPI और एटीएम लेन-देन चलते रहेंगे. यानी आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अकाउंट बैलेंस चेक जैसे काम आसानी से कर सकेंगे. लेकिन चेक क्लीयरिंग, पासबुक अपडेट और कैश विड्रॉल जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं.

अगर आपकी कोई बैंक से जुड़ी डेडलाइन जैसे RD की किस्त, लोन पेमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी इन तारीखों पर पड़ती है तो उसका प्रोसेसिंग अगली वर्किंग डेट पर होगा. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बैंकिंग काम छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bank Holidays In October, RBI Bank Holiday List, Gandhi Jayanti Bank Holiday, Dussehra Bank Holiday, Diwali Bank Holiday, Bank Holiday In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com