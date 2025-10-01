Bank Holiday Today: महानवमी के दिन आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद. आज 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में अगर आपके पास बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम हैं, जैसे कैश निकालना, चेक क्लियर कराना या लोन की EMI जमा करना, तो घर से निकलने से पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे .

RBI हॉलिडे लिस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हर साल छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. इसमें बताया जाता है कि कौन-कौन से दिन बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे और किन दिनों पर सिर्फ कुछ राज्यों में बैंक बंद होंगे. यानी छुट्टी की स्थिति आपके राज्य पर भी निर्भर करती है.

आज बैंक खुला है या बंद ?

1 अक्टूबर को कई राज्यों में महानवमी, विजयादशमी, दुर्गा पूजा और आयुध पूजा जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं. इसी वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी. आज जिन राज्यों में बैंक बंद हैं उनमें त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और मेघालय आदि शामिल हैं.

लेकिन हर जगह बैंक बंद नहीं हैं, कुछ राज्यों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे.

2 अक्टूबर को भी बैंक की छुट्टी

2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और यह एक नेशनल हॉलिडे है. इस दिन पूरे देश के सभी बैंक सरकारी और प्राइवेट दोनों बंद रहेंगे.

अक्टूबर 2025 में और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

इस महीने त्योहारों की वजह से कई दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी.

3 और 4 अक्टूबर को सिक्किम में दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

6 अक्टूबर को त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा पर छुट्टी होगी.

7 अक्टूबर को कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

10 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ की वजह से बैंक बंद होंगे.

18 अक्टूबर को असम में काती बिहू पर छुट्टी रहेगी.

20 से 23 अक्टूबर तक दिवाली से जुड़ी छुट्टियां कई राज्यों में रहेंगी, जिनमें दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

27 और 28 अक्टूबर को बिहार और झारखंड में छठ पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर बैंक की छुट्टी होगी.

डिजिटल सर्विस मिलती रहेंगी

अगर आपको कोई जरूरी लेन-देन करना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. बैंक ब्रांच बंद रहने पर भी UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप से आप सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.

