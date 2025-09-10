iPhone 17 Prices in India and other Countries: एप्‍पल के जिस iPhone 17 सीरीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, उस सीरीज के आईफोन लॉन्‍च हो चुके हैं. Apple ने लॉन्च इवेंट में चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, और iPhone 17 Air को लॉन्च किया है, साथ ही कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. iPhone 17, इस सीरीज का बेस मॉडल है, जिसकी शुरुआती कीमतें भारत में 82,900 रुपये है. भारत में कई सारे लोग ऑनलाइन आईफोन मंगवाते हैं. वहीं बहुत सारे लोग विदेश घूमने जाते हैं तो वहां से भी खरीदारी करते हैं. कई लोग विदेश में रह रहे अपने दोस्‍त-रिश्‍तेदारों से भी आईफोन मंगवाते हैं. चाहत यही कि कुछ पैसे बच जाएं.

आईफोन की कीमतें अलग-अलग देशों में सस्‍ती-महंगी होती हैं, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस देश में आईफोन सबसे सस्‍ता मिलेगा. यहां हम अलग-अलग देशों में आईफोन 17 सीरीज के आईफोन्‍स की कीमतें बता रहे हैं. शुरुआत भारत से...

भारत में आईफोन 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in India

भारत में आईफोन 17 को 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है. iPhone Air के 256GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये, iPhone 17 Pro के 256GB वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपये, जबकि iPhone 17 Pro Max के 256GB वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है. सभी वेरिएंट की कीमतें आप नीचे चार्ट में की कीमत में लॉन्च किया गया है.

अमेरिका में आईफोन 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in US

iPhone 17 की कीमत अमेरिका में 799 डॉलर है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 70,580 रुपये होगा. इसके साथ ही iPhone 17 Air को 999 डॉलर यानी करीब 88,160 रुपये में खरीदा जा सकेगा. iPhone 17 Pro को 1099 डॉलर यानी करीब 96,980 रुपये और iPhone 17 Pro Max को 1,199 डॉलर यानी करीब 1,05,8010 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

दुबई में iPhone 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in Dubai

UAE के दुबई में iPhone 17 को 3,399 AED में लॉन्‍च किया गया है, जो कि भारतीय रुपये में करीब 81,640 रुपये होते हैं. iPhone Air को वहां 4,299 AED यानी करीब 1,03,260 रुपये में, iPhone Pro मॉडल को 4,699 AED यानी करीब 1,12,860 रुपये और iPhone Pro Max को 5,099 AED यानी करीब 1,22,471 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

ऑस्ट्रेलिया में iPhone 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in Australia

ऑस्ट्रेलिया में iPhone 17 को 1,399 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 81,280 रुपये में लॉन्‍च किया गया है. वहां iPhone 17 Air को 1,799 A$ यानी करीब 1,04,525 रुपये, iPhone 17 Pro को 1,999 A$यानी करीब 1,16,145 रुपये और iPhone 17 Pro Max को 2,199 A$ यानी करीब 1,27,765 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

कनाडा में iPhone 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in Canada

कनाडा में iPhone 17 को $1129 यानी करीब 76,395 रुपये में लॉन्च किया गया है. कनाडा में iPhone 17 Air को $1449 यानी करीब 92,325 रुपये, iPhone 17 Pro को $1599 यानी करीब 1,01,882 रुपये में और iPhone 17 Pro Max को $1749 यानी करीब 1,11,439 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

ब्रिटेन में iPhone 17 की कीमतें | iPhone 17 Prices in UK

ब्रिटेन में iPhone 17 को 799 पाउंड की शुरुआती कीमत में लॉन्‍च किया गया है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 95,340 रुपये के बराबर है. वहां iPhone Air को £999 यानी करीब 1,19,202 रुपये में, iPhone 17 Pro को £1,099 यानी करीब 1,31,135 रुपये में और iPhone 17 Pro Max को £1,199 यानी करीब 1,43,070 रुपये में खरीदा जा सकता है.

