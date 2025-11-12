मौत और जिंदगी के बीच फंसा था शख्स…तूफान ने सब कुछ छीन लिया, पर नहीं टूटा iPhone, वायरल हुई कहानी

iPhone 17 Pro viral survival story: फिलीपींस और वियतनाम को तबाह करने वाले घातक टाइफून 'कालमेगी' (Typhoon Kalmaegi) ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी. इसी दौरान एक शख्स ने Reddit पर अपना चौंका देने वाला अनुभव साझा किया, उसने बताया कि किस तरह तूफान के बीच उसका घर, सामान और उम्मीदें सब बह गईं...पानी बढ़ने पर वो अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया, लेकिन उसी दौरान उसका iPhone पानी में गिर गया. उस वक्त उसने फोन की परवाह नहीं की...जिंदगी दांव पर थी. तीन दिन तक वह घायल अवस्था में किसी तरह जिंदा रहा, जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं गया.
3 दिन बाद कीचड़ में मिला फोन और फिर हुआ 'चमत्कार' (iphone buried in mud)
जब हालात थोड़े सामान्य हुए, वह अपने टूटे घर की ओर लौटा और कीचड़ में दबा फोन खोजने लगा. आखिरकार उसे वो मिल गया...मिट्टी में सना, पानी से भीगा हुआ. उसने फोन को साफ किया, चार्जर में लगाया और हैरान रह गया. iPhone बिना किसी खरोंच के ऑन हो गया. उसने Reddit पर लिखा, 'मेरे घर की हर चीज टूट गई, लेकिन ये फोन नहीं टूटा. ये किसी miracle से कम नहीं.'
I almost drowned and died from a flash food. My whole house was destroyed and everything in it. my phone survived being in mud for 3 days
byu/bricksandcanvas iniphone
'कालमेगी' की तबाही और लोगों की प्रतिक्रियाएं (viral Reddit post)
रिपोर्ट्स के अनुसार, Typhoon Kalmaegi ने फिलीपींस में 220 से अधिक लोगों की जान ली, जबकि वियतनाम में 5 लोगों की मौत हुई. इस बीच Reddit पर पोस्ट की गई यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. एक यूजर ने लिखा, 'फोन का बचना कमाल है, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार ये है कि आप जिंदा हैं.' दूसरे यूजर ने कहा, 'iPhones अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, जिंदगियों की कहानियां हैं.' लोगों ने इस पोस्ट को 'emotional yet unbelievable' बताते हुए लाखों बार शेयर किया.
