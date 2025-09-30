विज्ञापन
अब फ्लाइट में ले जा सकेंगे दो पालतू जानवर, महज 24 घंटे पहले हो जाएगी बुकिंग

अकासा एयर की इस सुविधा को यात्रियों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. लॉन्च के बाद से अब तक 8,500 से ज्यादा पालतू जानवरों ने इस सेवा का लाभ उठाया है.

फ्लाइट में पालतू पशुओं को ले जाना एक जटिल समस्‍या रही है. एक 'पेट' को ले जाने में कोई दिक्‍कत नहीं होती थी, लेकिन दो 'पेट्स' हों तो दोनों को ले जाने की अनुमति नहीं थी. अब अकासा एयर की उड़ानों में दो पालतू जानवरों को केबिन में ले जाने की अनुमति दी गई है. विमान कंपनी ने अपने पेट ट्रैवल सर्विस 'Pets on Akasa' में कई नए बदलाव किए हैं, जिससे यात्रियों और उनके पालतू जानवरों को और बेहतर सुविधा मिल सके.

24 घंटे पहले कर सकेंगे बुकिंग

जानकारी के अनुसार, अभी तक सिर्फ एक पालतू जानवर को ले जाने की अनुमति थी. लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. यह बदलाव यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है और यह एयरलाइन की सभी यात्रियों को अच्छी और समावेशी यात्रा अनुभव देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विमान कंपनी ने कहा कि अब बुकिंग उड़ान से 24 घंटे पहले तक की जा सकती है, जबकि पहले यह समय सीमा 48 घंटे थी. अकासा एयर की इस सुविधा को यात्रियों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. लॉन्च के बाद से अब तक 8,500 से ज्यादा पालतू जानवरों ने इस सेवा का लाभ उठाया है.

पेट्स के लिए विमान में कई सुविधाएं

एयरलाइन लगातार यात्रियों के सुझावों को ध्यान दे रही है और उसके पिछले कुछ समय में कई बदलाव किए गए हैं. मई 2024 में, कंपनी ने दो और महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जिसमें पहला केबिन में ले जाए जाने वाले पालतू जानवर का अधिकतम वजन 10 किलोग्राम (कंटेनर सहित) कर दिया गया और दूसर पेट ट्रैवल सर्टिफिकेट की वैधता 15 दिनों तक बढ़ा दी गई.

24 शहरों में सेवा उपलब्ध

जानकारी के अनुसार, विमान कंपनी ने 'पेट्स ऑन अकासा' सेवा नवंबर 2022 में शुरू हुई थी और अब यह 24 घरेलू शहरों में उपलब्ध है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, श्री विजया पुरम, गुवाहाटी, गोवा, कोच्चि, पुणे, भुवनेश्वर, ग्वालियर, प्रयागराज, श्रीनगर, बागडोगरा, कोझिकोडे, दरभंगा, आगतला आदि शामिल हैं.
 

