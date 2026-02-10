विज्ञापन
WhatsApp में छिपे हुए हैं ये 8 जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स, आज ही कर लें ऑन, फुलप्रूफ हो जाएगी आपकी प्राइवेसी

WhatsApp Hidden Security Tools: WhatsApp में कुछ ऐसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी टूल्स मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. यहां हम आपको 8 ऐसे ही छुपे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

WhatsApp के 8 छिपे हुए सिक्योरिटी फीचर्स

WhatsApp दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. करोड़ों लोग रोज इससे मैसेज, कॉल और जरूरी जानकारी शेयर करते हैं. लेकिन ज्यादा यूजर्स होने की वजह से यह स्कैमर्स और फ्रॉड करने वालों का भी आसान निशाना बन जाता है. अच्छी बात यह है कि WhatsApp में कुछ ऐसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी टूल्स मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. यहां हम आपको 8 ऐसे ही छिपे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

प्राइवेसी चेकअप

WhatsApp में Privacy Checkup नाम का फीचर है, जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, स्टेटस और जानकारी कौन देख सकता है. इसे Settings > Privacy में जाकर आसानी से सेट किया जा सकता है. इससे अनजान लोगों की नजरों से आप दूर रहते हैं.

Disappearing Messages

इस फीचर से आपके मैसेज तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं. आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे पुराने मैसेज लंबे समय तक फोन में नहीं रहते और डेटा लीक का खतरा कम होता है.

Two-Step Verification

WhatsApp अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है. Two-Step Verification ऑन करने से कोई भी आपके नंबर से अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा. इसके लिए Settings > Account > Two-Step Verification में जाकर एक PIN सेट करें.

App Lock और Chat Lock

अगर कोई आपका फोन उठा ले, तो भी वह WhatsApp नहीं खोल पाएगा. App Lock से पूरा ऐप लॉक हो जाता है, जबकि Chat Lock से आप खास चैट्स को अलग से लॉक कर सकते हैं. यह फीचर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से काम करता है.

Advanced Security Settings

WhatsApp में कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, जो डिफॉल्ट में बंद रहती हैं. इनमें अनजान मैसेज ब्लॉक करना, कॉल के दौरान IP एड्रेस छुपाना और लिंक प्रीव्यू बंद करना शामिल है. ये सेटिंग्स आपकी पहचान और डेटा को सुरक्षित रखती हैं.

Advanced Chat Privacy

इस फीचर से आपकी चैट को बाहर एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही मीडिया ऑटो-डाउनलोड और AI इस्तेमाल भी सीमित हो जाता है. यह खास तौर पर जरूरी बातचीत के लिए फायदेमंद है.

Read Receipts बंद करें

ब्लू टिक बंद करने से सामने वाले को यह पता नहीं चलता कि आपने मैसेज पढ़ लिया है या नहीं. इससे अनचाहा दबाव और ट्रैकिंग कम होती है.

Auto Media Download बंद करें

अगर फोटो और वीडियो अपने आप डाउनलोड होते हैं, तो फोन की स्टोरेज और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं. इसे Settings > Chats में जाकर बंद किया जा सकता है. आप One-Time View मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ध्यान रखें WhatsApp भले ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता हो, लेकिन सही सेटिंग्स के बिना सुरक्षा अधूरी है. ऊपर बताए गए फीचर्स को अपनाकर आप स्कैम से बच सकते हैं और अपनी पर्सनल प्राइवेसी को काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं.
 

