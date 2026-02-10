WhatsApp में छिपे हुए हैं ये 8 जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स, आज ही कर लें ऑन, फुलप्रूफ हो जाएगी आपकी प्राइवेसी

WhatsApp दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. करोड़ों लोग रोज इससे मैसेज, कॉल और जरूरी जानकारी शेयर करते हैं. लेकिन ज्यादा यूजर्स होने की वजह से यह स्कैमर्स और फ्रॉड करने वालों का भी आसान निशाना बन जाता है. अच्छी बात यह है कि WhatsApp में कुछ ऐसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी टूल्स मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. यहां हम आपको 8 ऐसे ही छिपे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

WhatsApp के 8 छिपे हुए सिक्योरिटी फीचर्स

WhatsApp में Privacy Checkup नाम का फीचर है, जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, स्टेटस और जानकारी कौन देख सकता है. इसे Settings > Privacy में जाकर आसानी से सेट किया जा सकता है. इससे अनजान लोगों की नजरों से आप दूर रहते हैं.

इस फीचर से आपके मैसेज तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं. आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे पुराने मैसेज लंबे समय तक फोन में नहीं रहते और डेटा लीक का खतरा कम होता है.

WhatsApp अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है. Two-Step Verification ऑन करने से कोई भी आपके नंबर से अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा. इसके लिए Settings > Account > Two-Step Verification में जाकर एक PIN सेट करें.

अगर कोई आपका फोन उठा ले, तो भी वह WhatsApp नहीं खोल पाएगा. App Lock से पूरा ऐप लॉक हो जाता है, जबकि Chat Lock से आप खास चैट्स को अलग से लॉक कर सकते हैं. यह फीचर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से काम करता है.

WhatsApp में कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, जो डिफॉल्ट में बंद रहती हैं. इनमें अनजान मैसेज ब्लॉक करना, कॉल के दौरान IP एड्रेस छुपाना और लिंक प्रीव्यू बंद करना शामिल है. ये सेटिंग्स आपकी पहचान और डेटा को सुरक्षित रखती हैं.

इस फीचर से आपकी चैट को बाहर एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही मीडिया ऑटो-डाउनलोड और AI इस्तेमाल भी सीमित हो जाता है. यह खास तौर पर जरूरी बातचीत के लिए फायदेमंद है.

ब्लू टिक बंद करने से सामने वाले को यह पता नहीं चलता कि आपने मैसेज पढ़ लिया है या नहीं. इससे अनचाहा दबाव और ट्रैकिंग कम होती है.

अगर फोटो और वीडियो अपने आप डाउनलोड होते हैं, तो फोन की स्टोरेज और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं. इसे Settings > Chats में जाकर बंद किया जा सकता है. आप One-Time View मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ध्यान रखें WhatsApp भले ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता हो, लेकिन सही सेटिंग्स के बिना सुरक्षा अधूरी है. ऊपर बताए गए फीचर्स को अपनाकर आप स्कैम से बच सकते हैं और अपनी पर्सनल प्राइवेसी को काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं.

