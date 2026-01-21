रोजाना करते हैं Electric Kettle का इस्तेमाल? तो ये 4 बातें जानना आपके लिए है बेहद जरूरी

Electric Kettle Use: सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल पूरे साल किसी न किसी काम में जरूर किया जाता है. कोई इससे पानी गर्म करता है, कुछ लोग इसमें चाय बनाते हैं, और आजकल कई लोग इसका उपयोग नूडल्स बनाने तक के लिए भी करने लगे हैं. यह किचन अप्लायंस काफी ज्यादा सुविधाजनक होता है, लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बड़ी समस्या भी हो सकती है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 4 जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका ख्याल इलेक्ट्रिक केटल करते वक्त जरूर रखना चाहिए. आइए जानते हैं...

अगर आप नई इलेक्ट्रिक केटल खरीदने की सोच रहे हैं, तो स्टेनलेस स्टील की केटल चुनना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है. यह प्लास्टिक वाली केटल की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है. साथ ही इसमें पानी गर्म करने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. इसके अलावा, यह हाई टेंपरेचर पर भी बिना खराब हुए आसानी से काम करती है.

कई लोग इलेक्ट्रिक केटल को पानी या किसी भी तरल पदार्थ को डालने से पहले ही ऑन कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. ऐसा करने पर शॉर्ट सर्किट या जलने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में हमेशा पहले पानी को केतली में भरें और उसके बाद ही उसे ऑन करें. इससे दुर्घटना की संभावना काफी कम हो जाती है.

केटल में भूलकर भी ऊपर तक पानी बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए. दरअसल, ऐसा करने के बाद जब आप केटल को ऑन करेंगे, तो पानी उबलकर बाहर गिर सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में पानी हमेशा 2 से 3 इंच नीचे तक ही रहने दें.

इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल अधिकतर घरों में रोजाना होता है. ऐसे में इसकी नियमित सफाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सफाई के लिए आप आधा कटोरी पानी और थोड़ा सा सिरका केटल में डाल दें. फिर 10 से 12 मिनट उबलने के लिए छोड़ दें. जब यह घोल अच्छे से उबल जाए तो पानी फेंक दें और साफ कपड़े से केटल को अंदर से पोंछ दें. इससे सभी तरह की गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.