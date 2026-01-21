क्या अब बैंकों में सिर्फ 5 दिन होगा काम? हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

Bank holidays in India 2026: क्या आने वाले समय में बैंकों में सिर्फ 5 दिन ही काम होगा? क्या हर शनिवार भी बैंक बंद रहेंगे? ये सवाल अब आम लोगों के बीच तेजी से चर्चा में है. वजह है देशभर के बैंक कर्मचारियों की बड़ी मांग और 27 जनवरी को होने वाली हड़ताल. छुट्टियों और हड़ताल की वजह से इस हफ्ते लगातार कई दिन बैंक बंद रहने की स्थिति बन सकती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है.

5 डे वर्किंग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान

देशभर के बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से 5 दिन काम और सभी शनिवार छुट्टी की मांग कर रहे हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कहना है कि मार्च 2024 में वेतन समझौते के दौरान इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. इसी मांग को लेकर 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है.

24 से 27 जनवरी तक लगातार चार दिन बैंक बंद

27 जनवरी को हड़ताल ऐसे समय में करने का ऐलान किया गया है जब उससे पहले और बाद में पहले से ही बैंक छुट्टियां हैं. 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, 25 जनवरी रविवार है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे है. ऐसे में अगर हड़ताल होती है, तो कई जगहों पर 24 से 27 जनवरी तक लगातार चार दिन बैंक बंद रह सकते हैं. यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं.

इस महीने कब-कब बंद रहेंगे बैंक (Bank Holiday This Month)

जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में बैंक छुट्टियों की लंबी लिस्ट बन रही है. इस लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शहर में इस हफ्ते कब-कब बैंक की छुट्टी रहने वाली है.

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा के कारण कोलकाता, भुवनेश्वर, अगरतला और चेन्नई में बैंक बंद रहेंगे.

24 जनवरी को चौथा शनिवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

25 जनवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पूरे देश में बैंक नहीं खुलेंगे.

डिजिटल बैंकिंग रहेगी जारी, लेकिन अटक सकते हैं ये काम

हड़ताल और छुट्टियों के दौरान मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. हालांकि ब्रांच से जुड़ा काम जैसे कैश जमा करना, चेक क्लियर करना, ड्राफ्ट बनवाना और आमने सामने शिकायत दर्ज कराना प्रभावित हो सकता है. सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों में असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

सोशल मीडिया पर भी तेज हुई 5 डे बैंकिंग की मांग

बैंक यूनियनों ने हड़ताल से पहले सोशल मीडिया पर भी मुहिम तेज कर दी है. #Implement5DayBanking के जरिए लाखों पोस्ट किए गए हैं और करोड़ों लोगों तक यह मैसेज पहुंचा है. यूनियनों का दावा है कि लोगों का समर्थन काफी पॉजिटिव रहा है और सभी कर्मचारियों से हड़ताल में पूरी भागीदारी की अपील की गई है.

साल 2026 में 100 से ज्यादा दिन बैंक बंद

RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट 2026 के अनुसार, पूरे साल देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और कई राज्य स्तरीय त्योहार शामिल हैं. हर राज्य में छुट्टियां अलग हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने राज्य की छुट्टी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए.

क्या सच में लागू होगा 5 डे बैंकिंग सिस्टम?

फिलहाल सरकार या RBI की तरफ से 5-डे बैंकिंग को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. लेकिन जिस तरह से यूनियन लगातार दबाव बना रही हैं, उससे यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द इस पर कोई साफ फैसला आएगा.

अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने वाले हैं, तो इस हफ्ते खास सावधानी जरूरी है. लगातार छुट्टियों और हड़ताल की वजह से बैंक ब्रांच जाकर काम करवाने में दिक्कत आ सकती है.इसलिए बेहतर होगा कि जरूरी काम पहले निपटा लें या डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें.

