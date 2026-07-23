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Tamil Nadu Monsoon Trip: जुलाई-अगस्त में घूमने का है प्लान? तमिलनाडु की ये 5 जगहें बना देंगी आपका ट्रिप यादगार

Tamil Nadu Hiddn Place: जुलाई-अगस्त में तमिलनाडु के ऊटी, कोडाइकनाल, कुन्नूर, होगेनक्कल वॉटरफॉल और कोल्ली हिल्स घूमने के लिए बेहतरीन हैं. सही प्लानिंग, लोकल फूड और मानसून तैयारी से ट्रिप यादगार बन सकती है.

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Tamil Nadu Monsoon Trip: जुलाई-अगस्त में घूमने का है प्लान? तमिलनाडु की ये 5 जगहें बना देंगी आपका ट्रिप यादगार
तमिलनाडु की खूबसूरत वादियां आपके लिए हो सकती हैं शानदार विकल्प
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अगर आप जुलाई-अगस्त में बारिश के मौसम का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो तमिलनाडु की खूबसूरत वादियां आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती हैं. यहां झरने, हरे-भरे पहाड़, ठंडी हवाएं और शांत माहौल मानसून ट्रिप को खास बना देते हैं. सही प्लानिंग के साथ आप इस सफर को यादगार भी बना सकते हैं.

होगेनक्कल वॉटरफॉल का लें मजा

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धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित होगेनक्कल फॉल्स मानसून में बेहद खूबसूरत दिखता है. यहां बोटिंग और झरनों का नजारा पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है.

कोडाइकनाल और ऊटी की खूबसूरती

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कोडाइकनाल की झीलें, पार्क और ठंडा मौसम परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन हैं. वहीं ऊटी की टॉय ट्रेन, हरियाली और नीलगिरी की वादियां मानसून में अलग ही अनुभव देती हैं.

यह भी पढ़ें: Monsoon Travel Tips: मानसून में कर रहे हैं घूमने की प्लानिंग? जानिए किन बातों का रखें ध्यान और कहां घूमने जाना हो सकता है बेस्ट

कुन्नूर और कोल्ली हिल्स भी करें एक्सप्लोर

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कुन्नूर के चाय बागान और शांत वातावरण सुकून का एहसास कराते हैं. वहीं कोल्ली हिल्स का अगाया गंगाई वॉटरफॉल और अरापालेश्वर मंदिर भी देखने लायक जगहें हैं.

ट्रिप से पहले करें ये तैयारी

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यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लें और होटल की बुकिंग पहले ही कर लें. जल्दी सूखने वाले कपड़े, रेनकोट, छाता और वॉटरप्रूफ जूते साथ रखें ताकि बारिश में परेशानी न हो.

लोकल फूड और संस्कृति का लें आनंद

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तमिलनाडु की इडली, डोसा, पोंगल और फिल्टर कॉफी जरूर चखें. साथ ही स्थानीय मंदिर, बाजार और संस्कृति को करीब से जानें. इससे आपका मानसून ट्रिप और भी यादगार बन जाएगा.

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