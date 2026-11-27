भारत ने दीपिका के दो गोल की मदद से शुक्रवार को भोपाल में मलेशिया को 6-2 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया. टूर्नामेंट में मुमताज खान, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो और इशिका ने एक-एक गोल किया. इससे मेजबान टीम ने अपने आक्रामक विकल्पों की विविधता और गहराई का बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं, मलेशिया की ओर से नूर अजहर और नूरमिराह शाकिराह ज़ुल्किफली ने व्यक्तिगत कौशल दिखाते हुए अपनी टीम के लिए दो गोल किए, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था.

भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया, दबाव बनाया और मिडफील्ड में सटीक पासिंग के जरिए खेल पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की. हालांकि, मलेशिया ने दाईं ओर (राइट फ्लैंक) बेहतरीन पोज़िशनल डिसिप्लिन दिखाया और रक्षात्मक खेल के जरिए भारत के हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की.

पहले क्वार्टर के आगे बढ़ने के साथ, भारत ने मलेशिया के डिफेंस में सेंध लगाना शुरू किया और सुनेलिता ने एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. हालांकि दीपिका का पहला प्रयास सीधे गोल में नहीं बदल सका, लेकिन सुनेलिता ने समझदारी दिखाते हुए मुमताज को मौका दिया, जिन्होंने करीब से गोल करके 10वें मिनट में भारत को बढ़त दिला दी.

दूसरे क्वार्टर में भारत के आक्रमण की तीव्रता और बढ़ गई. 18वें मिनट में नवनीत ने शानदार व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करते हुए मलेशिया के दो डिफेंडरों को छकाया और गोलकीपर को पछाड़ते हुए भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया.

मलेशिया के डिफेंस पर बनाए रखा दबाव

मेजबान टीम ने बेहतरीन स्टिक-वर्क और तालमेल के जरिए मलेशिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा. इसके बाद, 25वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को और बढ़ा दिया. मलेशिया ने 27वें मिनट में नूर अजहर के जरिए पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत ही फिर से मैच पर अपना दबदबा कायम कर लिया. 30वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर से एक और गोल करके भारत की बढ़त को तीन गोल के अंतर (4-1) तक पहुंचा दिया, जो हाफ-टाइम तक कायम रही.

भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी अपना शानदार खेल जारी रखा और 33वें मिनट में सुनेलिता ने बढ़त को 5-1 कर दिया. दीपिका के पेनल्टी कॉर्नर शॉट के बाद, रिबाउंड पर सुनेलिता ने फुर्ती से प्रतिक्रिया दी. उनका पहला प्रयास तो रोक लिया गया, लेकिन वे सतर्क रहीं और गेंद को गोलकीपर के ऊपर से उछालकर गोल कर दिया. मिडफील्ड में भारत का दबदबा बना रहा, जिसमें लालरेम्सियामी ने गेंद को आगे बढ़ाने और अटैक में बदलने में अहम भूमिका निभाई. इशिका ने एक शानदार सोलो रन के जरिए गोल करने का मौका बनाया, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सकीं.

आखिरी क्वार्टर में भी भारत ने आक्रामक रुख बनाए रखा. हालांकि, 52वें मिनट में मलेशिया की ज़ुल्किफली ने बाईं ओर से एक बेहतरीन 'रिवर्स-स्टिक' शॉट लगाकर गोल किया. इस गोल से मलेशिया को कुछ हौसला मिला, लेकिन भारतीय टीम ने संयम बनाए रखा और मौके तलाशना जारी रखा. ऋतुजा दादासो पिसाल ने भारत के अटैक में अहम भूमिका निभाई और 57वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. इस मौके पर इशिका ने गोल कर दिया। बेसलाइन के पास गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए उन्होंने उसे गोल में बदल दिया, जिससे भारत को 6-2 की बढ़त मिल गई.

फाइनल में भारत का चीन से होगा सामना

इससे पहले दिन में, कोरिया ने थाईलैंड को 4-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया. वहीं, पहले सेमीफाइनल में चीन ने जापान को 1-0 से हराया, जिसमें झांग हेयांग ने 60वें मिनट में निर्णायक गोल किया. अब शनिवार को फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा. मेजबान और मौजूदा चैंपियन भारत की नजरें अपने चौथे 'महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी' खिताब पर होंगी, ताकि वे अपने शानदार सफर का विजयी समापन कर सकें.

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