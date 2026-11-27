सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग स्टेज से पहले मुंबई क्रिकेट टीम को बड़ा बढ़ावा मिला है. भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर अब टूर्नामेंट के अगले स्टेज में मुंबई की ओर से खेलते नजर आएंगे. हालांकि उनकी वापसी के बावजूद टीम की कप्तानी में कोई बदलाव नहीं होगा और सूर्याकुमार यादव ही टीम का नेतृत्व करते रहेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं. वह सुपर लीग चरण शुरू होने से पहले नागपुर में टीम के साथ जुड़ जाएंगे.

श्रेयस के आने से मुंबई का बल्लेबाजी ऑर्डर और भी मजबूत हो जाएगा. टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले जीते और अब उसकी नजर खिताब जीतने पर है. मध्यक्रम में श्रेयस का अनुभव और मैच की गति को नियंत्रित करने की क्षमता टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है.

दूसरी तरफ, सूर्याकुमार यादव ने भी टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम प्रबंधन कप्तानी में निरंतरता बनाए रखना चाहता है और इसी वजह से सूर्याकुमार यादव सुपर लीग चरण में भी मुंबई की कमान संभालेंगे. दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की टीम में अब ऐसे दो खिलाड़ी मौजूद होंगे, जो भारतीय टी20 टीम की कप्तानी कर चुके हैं. सूर्याकुमार यादव और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी मुंबई को खिताब का प्रबल दावेदार बनाती है.

मुंबई ने ग्रुप स्टेज में अपना दबदबा दिखाया था और अब सुपर लीग में भी टीम उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. श्रेयस की वापसी से बल्लेबाजी यूनिट में गहराई बढ़ेगी और विरोधी टीमों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं.

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