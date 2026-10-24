भाला छोड़ नीरज चोपड़ा ने उठाई बंदूक! VIDEO देख फैंस हुए हैरान, जानिए क्या है पूरा मामला

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का एक वीडियो सामने आया है. जहां उनके हाथ में भाला नहीं बल्कि बंदूक नजर आ रहा है. जिसे देख हर कोई हैरान है. अगर आप भी स्टार खिलाड़ी के हाथ में बंदूक देखकर हैरान हैं तो चौंकिए मत. उन्होंने यह बंदूक किसी गलत इरादे से नहीं उठाया है, बल्कि शनिवार यानी कि आज सोनीपत स्थित यूबीएस एथलेटिक्स किड्स कप के आयोजन में खेल का आरंभ करते हुए उठाया था. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी बच्चे एक लाइन में दौड़ने के लिए तैयार थे. ज्यों ही भारतीय स्टार ने बंदूक का ट्रिगर दबाया सभी खिलाड़ी दौड़ने लगे.
टूर्नामेंट के सह मालिक हैं नीरज चोपड़ा
दो साल ब्रांड एंबेसडर रहने के बाद नीरज चोपड़ा पहल को संचालित करने वाली कंपनी एसडी स्पोर्ट्स इंडिया के अब सह मालिक हैं. उनका यह कदम देशभर के बच्चों के लिए खेल के अवसर को बढ़ाने की उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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सोनीपत में हो रहे UBS एथलेटिक्स किड्स कप में नीरज चोपड़ा ने बच्चों का बढ़ाया उत्साह.., देखें नीरज चोपड़ा के साथ ये खास बातचीत #NeerajChopra | @Vimalsports https://t.co/YIQV4ydPFm— NDTV India (@ndtvindia) October 24, 2026
सोनीपत में हो रहा है आयोजन
खेल का आयोजन सोनीपत में हो रहा है. टूर्नामेंट का यह चौथा साल है. जहां करीब ढाई लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं. सोनीपत से पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई और मुंबई में भी हो चुका है. यूबीएस एथलेटिक्स किड्स कप का आयोजन सोनीपत में पहली बार हो रहा है.
नीरज चोपड़ा का बयान
चोपड़ा ने विज्ञप्ति में कहा, 'हरियाणा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा क्योंकि खेलों में मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था. मेरा मानना है कि हर बच्चे को खेलने, अपनी क्षमता पहचानने और बड़े सपने देखने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह कहीं से भी आता हो.'
उन्होंने कहा कि यूबीएस एथलेटिक्स किड्स कप के माध्यम से वह अधिक से अधिक बच्चों को मौका देना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं और भारत में खेल संस्कृति को मजबूत बनाना चाहते हैं.
चोपड़ा ने कहा, 'जितने अधिक बच्चे खेलों से जुड़ेंगे, हमारे पास भविष्य के चैंपियन तलाशने के उतने ही अधिक अवसर होंगे जो बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे. यह देखकर अच्छा लग रहा है कि इस पहल की शुरुआत मेरे गृह राज्य में हो रही है.'
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