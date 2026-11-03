शूटर मनु भाकर अब चुनावी मैदान में, ISSF एथलीट्स कमेटी का लड़ेंगी चुनाव, मैदान में 10 दावेदार

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट्स कमिटी के 2026-2030 कार्यकाल के चुनावों में पिस्तौल श्रेणी से उम्मीदवार होंगी. भाकर उन 10 उम्मीदवारों में शामिल हैं जो इस श्रेणी में दो पदों के लिए चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने खिलाड़ियों पर केंद्रित एक विजन पेश किया है, जिसका मकसद खेल को मजबूत बनाना और दुनिया भर के निशानेबाजों के लिए एक अधिक सहयोगी, टिकाऊ और प्रगतिशील माहौल तैयार करना है.

उनकी प्राथमिकताओं में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल स्पर्धा को बचाना और ओलंपिक कार्यक्रम में इसके भविष्य को सुरक्षित करना, साथ ही ISSF वर्ल्ड कप में बेहतर इनामी राशि (प्राइज मनी) की वकालत करना शामिल है.

एक मीडिया विज्ञप्ति में भाकर ने कहा,"सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के कारण, मैंने एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में मिलने वाले मौकों और आने वाली चुनौतियों को खुद अनुभव किया है." "मेरा मानना ​​है कि खिलाड़ियों को खेल में केवल प्रतिभागी ही नहीं होना चाहिए, बल्कि खेल के भविष्य को आकार देने में उनकी सक्रिय आवाज भी होनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा,"मेरा विजन है कि प्रतियोगिता के नियमों में अधिक स्थिरता आए, बेहतर वित्तीय और व्यावसायिक अवसर मिलें, खिलाड़ियों के कल्याण के लिए मजबूत व्यवस्था हो और उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक सुलभ मंच मिले. मैं एक ऐसा माहौल बनाने में योगदान देना चाहती हूं जहां खिलाड़ी अपने खेल करियर के दौरान और उसके बाद भी खुद को सुना हुआ, समर्थित और सुरक्षित महसूस करें."

भाकर ओलंपिक चक्रों के दौरान तकनीकी नियमों में अधिक स्थिरता लाने की भी वकालत करना चाहती हैं, ताकि खिलाड़ी बेहतर निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर सकें. शूटिंग की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की जरूरत को समझते हुए, वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं.

उन्होंने खिलाड़ियों की समस्याओं के समय पर और पारदर्शी समाधान के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय शिकायत निवारण प्रणाली का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही, उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रोग्राम के जरिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता और ISSF इवेंट्स में 'शांत क्षेत्र' बनाने का भी सुझाव दिया है.

खेल करियर के बाद के जीवन को देखते हुए, भाकर खिलाड़ियों के लिए व्यावहारिक वित्तीय सुरक्षा और करियर बदलने के रास्तों की भी वकालत करना चाहती हैं, ताकि वे खेल से संन्यास लेने के बाद भी एक टिकाऊ जीवन जी सकें. यह चुनाव दोहा में होने वाली ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप (राइफल/पिस्तौल/शॉटगन) के दौरान होंगे, जो 3 से 13 नवंबर तक चलेगी.

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