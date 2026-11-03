जीत झाबख ने रचा इतिहास, 38 साल में ऐसा करने वाले पहले ड्राइवर, जीती एफआईए ​​एशिया-पैसिफिक रैली चैंपियनशिप

भारतीय रेसर जीत झाबख ने 2026 FIA एशिया-पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. वे इस प्रतियोगिता के 38 साल के इतिहास में टू-व्हील-ड्राइव कार के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं.

अपने को-ड्राइवर मूसा शरीफ के साथ मिलकर, झाबख इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली पूरी तरह से भारतीय ड्राइवर और को-ड्राइवर की जोड़ी बन गए हैं. शरीफ ने 2026 एपीआरसी को-ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतकर इस यादगार सफर को और भी खास बना दिया.

यह जीत झाबख के पहले अंतरराष्ट्रीय सीजन में मिली है. हैदराबाद के इस रेसर ने 73 चैंपियनशिप पॉइंट्स के साथ अपना अभियान पूरा किया, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 35 पॉइंट्स अधिक थे. उनकी निरंतरता बहुत अहम रही, क्योंकि उन्होंने हर राउंड में पॉइंट्स हासिल किए और एक बार भी उन्हें बीच में रेस से बाहर नहीं होना पड़ा.

झाबख के इस सीजन में कई शानदार नतीजे रहे, जिनमें न्यूजीलैंड में ओटागो रैली में अपनी कैटेगरी में दूसरा स्थान और चेन्नई में साउथ इंडिया रैली में ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल करना शामिल है. उन्होंने रैली ऑफ इंडोनेशिया (दानाउ टोबा) में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और वहां ओवरऑल जीत दर्ज की.

इस भारतीय रेसर ने 2026 एफआईए एपीआरसी4 चैंपियनशिप जीतकर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ी, जिससे टू-व्हील-ड्राइव कैटेगरी में उनका दबदबा और मजबूत हो गया है. अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद, झाबख ने इस खिताबी जीत का श्रेय अपनी टीम की निरंतरता और अपने को-ड्राइवर के योगदान को दिया.

उन्होंने कहा,"हम हर रैली में तेज थे और कभी भी कोई मौका नहीं गंवाया, और चैंपियनशिप इसी तरह जीती जाती है. पूरे सीजन में हमारे सामने कई मुश्किलें आईं, लेकिन मेरे को-ड्राइवर मूसा शरीफ ने हर मोड़ पर सही दिशा बताई, और इंजीनियरों ने कार को लगातार दौड़ते रहने लायक बनाए रखा. हमें जो हासिल हुआ है, उस पर मुझे गर्व है. यह चैंपियनशिप एक शुरुआत है, अंत नहीं."

दो बार के भारतीय राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन, झाबाख ने इससे पहले 2016 में वेंटो कप और 2019 में अमियो कप जीता था. उन्होंने लगातार तीन बार 'इंडियन टूरिंग कार्स' टीम चैंपियनशिप भी जीती है और अपने करियर में 50 से अधिक बार पोडियम फिनिश (शीर्ष तीन में स्थान) हासिल किया है.

2024 में रैलींग की ओर रुख करने के बाद, उन्होंने अपने पहले ही सीजन में INRC3 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया. इसके बाद, 2025 में उन्होंने INRC3T चैंपियनशिप में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया.

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