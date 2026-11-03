दिल्ली में और जहरीली हुई हवा , AQI आज 451 पार, जहांगीरपुरी, रोहिणी-पंजाबी बाग से नरेला तक बुरा हाल

दिल्ली में दीवाली से पहले ही हवा जानलेवा होती जा रही है. 3 नवंबर की सुबह राजधानी का औसत Air Quality Index लेवल 331 के ऊपर हो गया है. जो बेहद खराब श्रेणी में हैं. जहांगीरपुरी में सुबह 8 बजे का AQI लेवल 450 के पार था, जबकि इंडिया गेट में 374 था. प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक सुबह 7 बजे तक दिल्ली के 58 में से 57 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 200 से ऊपर था, जबकि 41 स्टेशनों पर 300 से ज्यादा. सुबह 9 बजे तक यह कई इलाकों में 350 से 400 के बीच आ गया है. ग्रेप-2 लागू होने के बाद भी हवा का स्तर तेजी से खराब हो रहा है. ऐसे में शहर भर में बिगड़ते पॉल्यूशन लेवल को लेकर चिंता बढ़ा रहा है.

दिल्ली के इलाकों का आज का AQI

जहांगीरपुरी -450

-450 पंजाबी बाग -424

-424 बवाना -408

-408 पटपड़गंज -379

-379 आरके पुरम -374

-374 इंडिया गेट -374

-374 आईटीओ -373

-373 ओखला फेज -2-352

-2-352 चांदनी चौक -352

-352 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम -355

-355 जेएनयू-328

नई दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. इंदिरा गांधी इंटरनेशन एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर AQI आज सुबह 287 रिकॉर्ड किया गया. आनंद विहार में 279, उत्तम नगर में 274 और आईडी लोधी रोड में 226 रहा है. दिल्ली में पाबंदियों के साथ-साथ अब स्टेज-II भी लागू है. इसलिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नगर निगमों, ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

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नोएडा-गुरुग्राम में भी हालत खराब

दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी खराब हो रही है.नोएडा में AQI-310, मानेसर में-302, गुरुग्राम में-284 और गाजियाबाद में 262 दर्ज किया गया. यानी पूरी NCR ही स्मॉग की चादर में लिपटी है. सुबह से धुंध ही धुंध नजर आ रही है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार 3 से 5 नवंबर तक AQI बेहद खराब ही रहेगा. ऐसे में दिल्ली बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सुबह-शाम बाहर न निकलने की सलाह दी है.

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