दिवाली में कार खरीदने का प्लान? माइलेज 27 किमी तक, दाम 5.75 लाख से शुरू, कम बजट में बेहतरीन SUV

Diwali 2026 का ये त्योहारी सीजन शानदार ऑफर्स का फायदा उठाने और अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदने का सबसे बेहतरीन समय है. अगर इस दिवाली आपकी विश-लिस्ट में एक दमदार SUV शामिल है और आपका बजट 10 लाख रुपये तक का है, तो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Maruti Suzuki, Tata Motors और Hyundai जैसी दिग्गज कंपनियों के कई बेहतरीन पेट्रोल मॉडल्स मौजूद हैं. ये गाड़ियां न केवल रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद प्रैक्टिकल हैं, बल्कि इनमें दमदार फीचर्स के साथ-साथ शानदार माइलेज भी मिलता है.

Tata Punch: सुरक्षा और मजबूती का भरोसा

इस बजट में Tata Punch आपके लिए दिवाली 2026 की सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित माइक्रो-SUV साबित हो सकती है. अपने हालिया अपडेट के बाद इस SUV को नया स्टाइलिश लुक, ज्यादा फीचर्स और कई पावरट्रेन ऑप्शन्स दिए गए हैं. इस SUV में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 87hp की पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा इसमें कंपनी-फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलता है. टाटा की इस लोकप्रिय SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.75 लाख रुपये है, और इसके कई बेहतरीन पेट्रोल वेरिएंट्स 10 लाख रुपये से काफी कम कीमत में आसानी से मिल जाते हैं. इस गाड़ी के मेन फीचर्स में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सुरक्षा के लिए छह एयरबैग शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि ये 26.99 किमी तक का माइलेज देती है.

Hyundai Exter: मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी का कॉम्बो

10 लाख रुपये से कम के बजट में दूसरा सबसे बेहतरीन और विचार करने लायक ऑप्शन Hyundai Exter है. कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV चाहने वाले खरीदारों के लिए ये एक बहुत ही सही गाड़ी है. इसमें 1.2-लीटर का कप्पा फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 82hp की पावर और 113.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें पांच-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है.

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इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड (सभी वेरिएंट्स में) मिलते हैं. वेरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी मॉडर्न खूबियां भी मिल जाती हैं. इस SUV की दिल्ली में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है. कंपनी के अनुसार, ये 27.1 KM तक माइलेज देने में सक्षम है.

Renault Kiger: स्टाइलिश डिजाइन और टर्बो इंजन का मजा

इस बजट में एक और बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV Renault Kiger है, जो स्टाइल और स्पेस का बेहतरीन तालमेल पेश करती है. इस कार में 1.0-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 71hp की पावर देता है, जबकि ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए इसमें 99hp वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है. इंजन के हिसाब से इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ही गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं. Renault Kiger की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है, जिससे बजट का ध्यान रखने वाले ग्राहकों के लिए इसके नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स बेहद किफायती और सही ऑप्शन साबित होते हैं.

Nissan Magnite: कम कीमत में 360-डिग्री कैमरे जैसी खूबियां

Nissan Magnite को Renault Kiger वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है, लेकिन इसके डिजाइन और स्टाइलिंग में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा. ये कार भी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें मैनुअल, AMT और CVT गियरबॉक्स के ऑप्शन्स दिए गए हैं. मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 5.69 लाख रुपये है. इसके चुनिंदा वेरिएंट्स में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इस सेगमेंट में बेहद खास माना जाने वाला 360-डिग्री कैमरा जैसे शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं.

Maruti Suzuki Fronx: स्पोर्टी क्रॉसओवर और मारुति का भरोसा

Maruti Suzuki की Fronx भी इस दिवाली आपके लिए एक बेहतरीन पसंद हो सकती है, जिसके जल्द ही फेसलिफ्ट अवतार में आने की भी चर्चा है. इस कार में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपये है, और इसके Sigma, Delta और Delta+ वेरिएंट्स आसानी से 10 लाख रुपये के बजट के अंदर आ जाते हैं. इसमें मिलने वाले मेन फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक बेहतरीन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं.

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