ICU में तोड़ा दम, गोलकीपर से टक्कर के बाद जिंदगी की जंग हार गया फुटबॉलर, UEFA ने जताया दुख

यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूईएफए (यूईएफए) ने मंगलवार को सीडी टेनेरिफे के फॉरवर्ड जेसुस डी मिगुएल के निधन पर शोक व्यक्त किया. 30 वर्षीय खिलाड़ी का स्पेनिश सेकेंड डिवीजन के एक मैच के दौरान मैदान गंभीर टक्कर में चोटिल होने के बाद निधन हो गया.

यूईएफए के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफेरिन ने कहा कि इस स्ट्राइकर के निधन से संगठन को गहरा दुख पहुंचा है. उन्होंने खिलाड़ी के परिवार, उनके साथियों और स्पेनिश क्लब से जुड़े सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, 'जीसस डी मिगुएल अलामेडा के निधन से हम बेहद दुखी हैं. हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, बस सन्नाटा है. इस सन्नाटे के बीच, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके साथियों, सीडी टेनेरिफ से जुड़े सभी लोगों और इस दुखद नुकसान पर शोक मनाने वाले हर व्यक्ति के साथ हैं.'

सोमवार को 'एस्टाडियो हेलियोडोरो रोड्रिग्ज लोपेज' में एफसी अंडोरा के खिलाफ मुकाबले के दौरान, अंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनों से टकराने के कारण डी मिगुएल के सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं. यह हादसा मैच के आखिरी समय में हुआ. डी मिगुएल मिडफील्ड में गेंद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी गोलकीपर ओवोनों से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद मिगुएल मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़े.

घटना के तुरंत बाद मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची और कई मिनट तक उनका इलाज किया. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले उन्हें कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा था. मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने और होश में लाने की पूरी कोशिश की.

इस घटना के बाद मैच को रद्द कर दिया गया और ओवोनों को 'रेड कार्ड' मिला. डी मिगुएल को इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था, जहां शुरुआत में उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर बताई गई थी. हालांकि, मंगलवार सुबह उनकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति बिगड़ गई और स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे उनका निधन हो गया. यूईएफए ने घोषणा की है कि इस हफ्ते होने वाले सभी मुकाबलों में, इस फॉरवर्ड खिलाड़ी की याद में एक पल का मौन रखा जाएगा.