भारत की बेटी ने अफ्रीका में रचा इतिहास, इस खेल में देश को दिलाया पहला मेडल

भारत की युवा वुशु खिलाड़ी राजकुमारी लांचेनबी चानू ने डकार 2026 यूथ ओलंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया है. उन्होंने वुशु में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इस खेल में भारत को यूथ ओलंपिक का पहला पदक दिलाया. उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय वुशु के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है और पूरे देश को गर्व का अवसर दिया है.

वुशु में भारत का पहला यूथ ओलंपिक पदक

राजकुमारी लांचेनबी चानू डकार 2026 यूथ ओलंपिक गेम्स में वुशु स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. यह उपलब्धि भारतीय वुशु के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भारत इस प्रतियोगिता में वुशु में पदक नहीं जीत पाया था.

मेहनत और जज्बे का मिला इनाम

चानू की सफलता उनकी मेहनत, समर्पण, दृढ़ निश्चय और जुझारू खेल भावना का परिणाम है. उन्होंने अपने प्रदर्शन से न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया है. राजकुमारी लांचेनबी चानू का यह कांस्य पदक भारतीय वुशु के इतिहास में एक यादगार उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है. उनकी कामयाबी आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.