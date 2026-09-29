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एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान की हॉकी सेमीफाइनल में टक्कर, कब और कितने बजे शुरू होगा मैच

एशियन गेम्स में हॉकी सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. यह सेमीफ़ाइनल 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे गिफू प्रीफ़ेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में होगा.

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एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान की हॉकी सेमीफाइनल में टक्कर, कब और कितने बजे शुरू होगा मैच
एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान की हॉकी सेमीफाइनल में टक्कर

गुरुवार को एशियाई खेलों के हॉकी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जिसमें आइची-नागोया 2026 में पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. भारत ने पूल A में अपने सभी पांचों मैच जीतकर सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की की. ग्रुप स्टेज का समापन उन्होंने भारी बारिश के बीच बांग्लादेश को 10-0 से करारी शिकस्त देकर किया.  इस मुकाबले में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ( 27वां, 40वां और 45वां मिनट) ने तीन जबकि शिलानंद लाकड़ा ( 44वां और 45वां) ने दो गोल किए. अभिषेक ( तीसरा मिनट), जुगराज सिंह (22वां), सुखजीत सिंह (32वां), संजय (59वां) और मनदीप सिंह (60वां) ने एक एक गोल दागा. गत चैम्पियन भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, सिंगापुर को 7-0 और जापान को 2-0 से हराया था.

दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए काफी हद तक पेनल्टी कॉर्नर पर भरोसा किया है. सुफ़यान खान ने पांच मैचों में 11 गोल किए हैं, और ये सभी गोल सेट-पीस से हुए हैं. पूल स्टेज में उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ तो मज़बूती दिखाई, लेकिन मलेशिया से उन्हें करीबी हार का सामना करना पड़ा.

इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हें अलग-अलग पूल में रखा गया था. उनकी पिछली भिड़ंत 19 अगस्त को FIH हॉकी वर्ल्ड कप में हुई थी, जिसमें भारत 5-3 से जीता था. हांगझोऊ में हुए पिछले एशियाई खेलों में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था, जो इस मुक़ाबले में पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हार थी. इस मैच के नतीजे पर बहुत कुछ दांव पर लगा है. एशियाई खेलों के हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम को LA 2028 ओलंपिक में सीधे जगह मिलेगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत बनाम पाकिस्तान पुरुष हॉकी सेमी-फ़ाइनल जापान के काकामिगहारा में गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार  दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा. 

कहां देख पाएंगे लाइव

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत में एशियन गेम्स 2026 का ब्रॉडकास्टर है, और मैच को सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. जबकि डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स 1 पर इसे फ्री में लाइव देख पाएंगे.

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