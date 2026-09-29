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Asian Games 2026 Day 10: एशियन गेम्स 2026 का 10वां दिन भारतीय नजरिए से काफी शानदार रहा. भारत की झोली में आज कुल आठ पदक आए. जिसमें दो स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य पदक शामिल है. देश को जिन दोनों खेलों में स्वर्ण मिला, वो खेल महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम की तरफ से और नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में दिलाया. वहीं दिन का एकमात्र रजत पदक महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में आया. बाकी जगहों से भारत को कांस्य पदक मिले. जिसके साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल पदकों की संख्या 52 हो गई है. जिसमें छह स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक शामिल हैं. 

भारत को आज इन खेलों में मिले पदक 

एथलेटिक्स: भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता. 
निशानेबाजी: नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
निशानेबाजी: नीरू, आशीमा अहलावत और मानिशा कीर की तिकड़ी ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में 328 अंकों के साथ रजत पदक जीता.
मुक्केबाजी: भारत के नरेंद्र पुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के ऐबेक ओरालबाय से हार गए. मगर कांस्य पदक हासिल करने में कामयाब रहे.
एथलेटिक्स: पूजा ने महिलाओं की हाई जंप फाइनल में कांस्य पदक जीता.
एथलेटिक्स: भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक हासिल किया.
एथलेटिक्स: गुलवीर सिंह ने पुरुष 5000 मीटर फाइनल में कांस्य पदक जीता.
एथलेटिक्स: भारत ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक अपने नाम किया.

यहां पदक हुए पक्का 

मुक्केबाजी: परवीन ने महिला 65 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की ली शू को हराकर फाइनल में जगह बना लिया है. जिसके साथ ही उन्होंने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है. 

मुक्केबाजी: अंकुश पंघाल ने पुरुषों की 80 किग्रा सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के फजलिद्दीन एरकिनबोएव को हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रवेश कर लिया है और कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर लिया है. 

India at Asian Games 2026, straight from Aichi-Nagoya

Sep 29, 2026 17:58 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में भारत ने जीता कांस्य पदक

पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक मिला है. टीम के लिए मनु टी और विशाल टीके ने क्रमशः दूसरे और चौथे चरण में शानदार दौड़ लगाई, लेकिन वे जापान (स्वर्ण) और कतर (रजत) की बढ़त को खत्म नहीं कर सके. 
 

Sep 29, 2026 17:51 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पूजा ने महिलाओं की हाई जंप में कांस्य पदक जीता

पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है. वह मुकाबले के दौरान 1.87 मीटर की ऊंचाई को तीनों प्रयासों में हासिल नहीं कर पाईं. जिससे वह तीसरे स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकीं. 
 

Sep 29, 2026 17:46 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत को मिला गोल्ड

एथलेटिक्स में भारत की हमेशा से पहचान महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम रही है. जारी एशियन गेम्स 2026 में टीम ने अपनी छवि के मुताबिक प्रदर्शन भी किया है. टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. मुकाबले के दौरान किरण ने रेस की शुरुआत की. उसके बाद अनुभवी एम.आर. पूवम्मा ने बेहतरीन दौड़ लगाते हुए भारत को शीर्ष दावेदारों की कतार में पहुंचा दिया. उनके बाद प्राची ने शानदार प्रदर्शन कर बढ़त बनाए रखी. अंतिम में विद्या ने ऐसी दौड़ लगाई मानो ट्रैक पर उड़ रही हों और भारत ने इतिहास रच दिया. 
 

Sep 29, 2026 17:42 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पूजा ने महिलाओं की हाई जंप में कांस्य पदक जीता

पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है. वह मुकाबले के दौरान 1.87 मीटर की ऊंचाई को तीनों प्रयासों में हासिल नहीं कर पाईं. जिससे वह तीसरे स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकीं. 
 

Sep 29, 2026 17:38 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पूजा ने महिलाओं की हाई जंप में कांस्य पदक जीता

पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है. वह मुकाबले के दौरान 1.87 मीटर की ऊंचाई को तीनों प्रयासों में हासिल नहीं कर पाईं. जिससे वह तीसरे स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकीं. 
 

Sep 29, 2026 17:26 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: भारत ने मिक्स्ड रिले में जीता कांस्य

भारत ने 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कमाल कर दिया है. मुकाबले के दौरान गुरिंदरवीर सिंह ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी. उसके बाद स्नेहा ने उस बढ़त को बनाए रखा. तीसरे चरण में अनीमेष को थाईलैंड के स्टार धावक बूनसोन ने पीछे छोड़ दिया. मगर अंतिम चरण में हरिता ने शानदार रफ्तार दिखाते हुए भारत को कांस्य पदक दिला दिया.

चीन- 40.78 सेकेंड
थाईलैंड- 40.87 सेकेंड
भारत- 41.06 सेकेंड
 

Sep 29, 2026 17:20 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं के हैमर थ्रो में भारत चौथे और पांचवें स्थान पर!

महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. मगर वह पदक जीतने में नाकामयाब रहीं. उन्होंने क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहते हुए अपना सफर समाप्त किया है. 

Sep 29, 2026 17:08 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: गुलवीर सिंह ने जीता कांस्य पदक!

गुलवीर सिंह ने कमाल कर दिया है. उन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल राउंड में 13:32.75 मिनट का समय निकालते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है. इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में पदकों की हैट्रिक भी पूरी कर ली है. स्वर्ण पदक बहरीन के बिरहानु बालेव के नाम रहा. वहीं जापान के तोमोनोरी यामागुची ने रजत पदक पर कब्जा जमाया. 

 

Sep 29, 2026 17:05 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पूजा की बढ़त बरकरार!

पूजा शानदार लय में नजर आ रही हैं. उन्होंने अब तक हर ऊंचाई को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पार किया है. स्वर्ण पदक की रेस में उज्बेकिस्तान की बार्नोखोन सायफुल्लाएवा और कजाकिस्तान की क्रिस्टिना ओवचिनिकोवा भी पूजा के साथ बराबरी पर बनी हुई हैं. 

 

Sep 29, 2026 16:49 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पुरुषों की 5000 मीटर फाइनल!

गुलवीर सिंह पुरुषों की 5000 मीटर फाइनल मुकाबले में तीसरा पदक जीतने के इरादे से उतर गए हैं. मगर मुकाबले से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. अविनाश साबले को आधिकारिक तौर पर DNS (Did Not Start) घोषित किया गया है, यानी वह दौड़ शुरू होने से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं. 

 

Sep 29, 2026 16:43 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: अफसल की रफ्तार दूसरे लैप में पड़ी धीमी

मोहम्मद अफसल पुरुषों की 800 मीटर फाइनल मुकाबले में अंतिम स्थान पर रहे. वहीं, जापान के एथलीट ने 1:44.48 मिनट का नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. ईरान के अली अमीरियन ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक, जबकि कतर के अबूबकर अब्दल्ला ने कांस्य पदक हासिल किया है. 

Sep 29, 2026 16:39 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पुरुषों की 800 मीटर दौड़ पर नजर!

देश के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक मोहम्मद अफसल पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में शिरकत करेंगे. मगर उनके सामने कई मजबूत धावक मौजूद हैं. इसलिए उनके पदक जीतने की संभावना बेहद कम है. भारतीय फैंस को मुकाबले के दौरान उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. 

Sep 29, 2026 16:32 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: टेनिस का एक मुकाबला शेष

अंकिता रैना और एन. श्रीराम बालाजी की जोड़ी और हांगकांग के यूडिस चोंग और कैरन थॉम्पसन के बीच मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला बाकी है. जिसपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

Sep 29, 2026 16:29 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं की 800 मीटर फाइनल में पूजा सातवें स्थान पर रहीं!

पूजा महिलाओं की 800 मीटर फाइनल मुकाबले में 2:06.72 मिनट का समय निकालकर सातवें स्थान पर रहीं. चीन की होंगजियाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. वहीं बहरीन की नेली कोरिर ने रजत और जापान की जॉय आइरिस मैकार्थर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है. 
 

Sep 29, 2026 16:27 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिला हैमर थ्रो पहले राउंड के बाद स्थिति

एथलेटिक्स: महिला हैमर थ्रो पहले राउंड के बाद स्थिति

झांग (चीन) - 74.11 मीटर
झाओ (चीन) - 72.47 मीटर
मैकआर्थर (जापान) - 65.33 मीटर
अनुष्का (भारत) - 64.29 मीटर
तान्या (भारत) - 62.09 मीटर

Sep 29, 2026 16:24 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पूजा ने बनाई मजबूत बढ़त!

स्वर्ण पदक की रेस में पूजा मजबूती के साथ बनी हुई हैं. उन्होंने 1.80 मीटर की ऊंचाई की ऊंचाई को सफलतापूर्वक पार कर लिया है. हालांकि, मुकाबले की प्रबल दावेदार कजाकिस्तान की क्रिस्टीना ओवचिन्निकोवा ने अभी तक प्रतियोगिता में अपने अभियान का शुरुआत नहीं किया है. 

 

Sep 29, 2026 16:16 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं की हैमर थ्रो फाइनल मुकाबला शुरू

महिलाओं की हैमर थ्रो के फाइनल मुकाबले में देश की महिला एथलीट अनुष्का यादव और तन्या चौधरी मैदान में उतर चुकी हैं. दोनों भारतीय एथलीट पदक के लिए चुनौती पेश कर रही हैं. लोगों को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. 

 

Sep 29, 2026 16:13 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंचा

वॉलीबॉल टीम में भारतीय पुरुष टीम का जलवा बरकरार है. कतर के खिलाफ मंगलवार को हुए मुकाबले में टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की. जिसके साथ ही टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. भारतीय टीम का अगला मुकाबला 1 अक्टूबर को है. 
 

Sep 29, 2026 16:10 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: स्वर्ण की रेस में सबसे आगे पूजा!

पूजा ने महिलाओं की हाई जंप फाइनल मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन बनाए रखा हुआ है. उन्होंने 1.70 और 1.75 मीटर की ऊंचाई को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है. जिसके साथ ही वह प्रतियोगिता में शीर्ष पर बनी हुई हैं. मौजूदा समय में वह स्वर्ण की प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं. 
 

Sep 29, 2026 16:05 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: देव मीणा ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया

देव कुमार मीणा ने 5.50 मीटर की शानदार छलांग लगाते हुए अपने रिकॉर्ड में सुधार किया है. दूसरे प्रयास में उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है. पदक मिले या न मिले भारतीय एथलीट के लिए यह प्रदर्शन पहले ही खास बन चुका है. 
 

Sep 29, 2026 16:00 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: भारतीय उम्मीदों को लगा झटका!

पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत के पदकों की उम्मीदें कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं. देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार शिर्ष तीन से बाहर चल रहे हैं. 

 

Sep 29, 2026 15:51 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं की हाई जंप में पूजा सबसे आगे!

पूजा ने 1.70 मीटर की ऊंचाई को अपने पहले ही प्रयास में पार कर लिया है. हालांकि, शेष सात एथलीटों ने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया है. इसलिए मुकाबले के और रोमांचक होने की उम्मीद है. 

 

Sep 29, 2026 15:46 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: भारत ने कतर को 3-2 से हराया

वॉलीबॉल के एक शानदार मुकाबले में भारत ने कतर को 3-2 से हरा दिया है. पांचवें और निर्णायक सेट में भारत ने नौ मैच प्वाइंट बचाते हुए अविश्वसनीय वापसी की और मुकाबला अपने नाम किया. आखिरी पलों में जॉन जोसेफ ने शानदार ब्लॉकिंग का प्रदर्शन किया. जिसके बदौलत भारत ने निर्णायक सेट को 24-22 से जीता. 
 

Sep 29, 2026 15:42 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: महिलाओं की हाई जंप के फाइनल मुकाबले में जल्द ही एक्शन में नजर आएंगी पूजा और सुप्रिया

जल्द ही महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा का फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है. जहां भारत की तरफ से पूजा और सुप्रिया बसवराजू चुनौती पेश करेंगी. प्रतियोगिता में पूजा पदक की प्रबल दावेदारों में शामिल हैं. 

 

Sep 29, 2026 15:39 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पदक की रेस से बाहर हुए भारतीय एथलीट

चीन के जी याओ ने अपने पहले ही प्रयास में  5.30 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए बढ़त हासिल कर ली है. वहीं भारत के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार पदक की संभावित स्थिति से बाहर तल रहे हैं. उन्हें आगे बेहतर प्रयास करने होंगे. 
 

Sep 29, 2026 15:35 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: कांस्य पदक रेस में हैं देव कुमार!

देव कुमार मीणा पहले प्रयास में 5.20 मीटर की ऊंचाई को पार नहीं कर पाए. मगर दूसरे प्रयास में उन्होंने सफलतापूर्वक बार क्लियर किया.

Sep 29, 2026 15:33 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीसरे स्थान पर चल रहे हैं कुलदीप

पदक की रेस में कुलदीप कुमार कांस्य की स्थिति में आ गए हैं. वहीं जापान के तोमोया करासावा और चीनी ताइपे के यान-हान वू पहले और दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. 

 

Sep 29, 2026 15:30 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीसरे प्रयास में हुआंग का शानदार प्रदर्शन

योंग-फू हुआंग ने तीसरे प्रयास में 5.05 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार कर ली है. जिसके बाद वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. 

 

Sep 29, 2026 15:02 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: कुलदीप की 5.05 की छलांग

कुलदीप कुमार सबसे पहले शुरुआत करने वालों में से एक हैं; उन्होंने 5.05 मीटर के साथ आसान शुरुआत की और आसानी से इसे पार भी कर लिया. कुलदीप और देव मीणा का PB (पर्सनल बेस्ट) इस प्रतियोगिता में सबसे कम (5.46 मीटर) है, इसलिए उम्मीद है कि मेडल के दावेदारों के आने से पहले ही वे अपनी शुरुआत कर लेंगे.

कुलदीप कुमार ने अपना पहला प्रयास किया. उन्होंने 5.05 की छलांग लगाई है.अभी देव मीणा का प्रयास बाकी है. अगर दोनों आज 6 मीटर के करीब तक पहुंचते हैं तो भारत का मेडल कंफर्म हो सकता है.

Sep 29, 2026 14:56 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: ऐसा है एथलेटिक्स का शेड्यूल

दोपहर 3:35 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हाई जंप फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में पूजा और सुप्रिया बसवराजू.

शाम 4:05 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हैमर थ्रो फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी.

शाम 4:20 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 800 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में पूजा.

शाम 4:35 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 800 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में मोहम्मद अफ़सल.

शाम 4:45 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में गुलवीर सिंह और अविनाश साबले.

शाम 5:18 बजे: एथलेटिक्स - 4 x 100 मीटर मिक्स्ड रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.

शाम 5:35 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.

शाम 5:47 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.
 

Sep 29, 2026 14:55 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पोल वॉल्ट फ़ाइनल होने वाला है शुरू

और अब हमारा ध्यान एथलेटिक्स इवेंट्स पर है, जहां जल्द ही भारत के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार पुरुषों के पोल वॉल्ट फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे. 

Sep 29, 2026 14:51 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: वॉलीबॉल में भारत 1-2 कतर

भारत ने यह पक्का किया कि कतर सीधे गेम में जीत न ले जाए. इस बार उन्होंने तीसरा सेट 25-23 से जीतकर वापसी की है.

Sep 29, 2026 14:49 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: युकी भांबरी और दक्षिणेश्वर पुरुषों के डबल्स में


दक्षिणेश्वर सुरेश कोर्ट पर लौट आए हैं, इस बार युकी भांबरी के साथ पुरुषों के डबल्स मैच के लिए. पहले राउंड में बाई मिलने के बाद, वे दूसरे राउंड में कजाकिस्तान के डेनिस येवसेयेव और बेइबित झुकायेव का सामना करेंगे.

Sep 29, 2026 14:12 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: वॉलीबॉल में भारत को मिली हार

कतर के खिलाफ लीड लेने के बाद भारतीय टीम आखिरकार दूसरा सेट 25-27 से हार गया. दूसरे सेट में वे चार अंकों से आगे थे, लेकिन सेट जीत नहीं पाए.
0-2 से पीछे होने के कारण, मैच में बने रहने के लिए उन्हें अगला सेट जीतना होगा.

Sep 29, 2026 13:58 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: टेनिस में पहला मैच जीती भारतीय टीम

टेनिस में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी ने पुरुषों के डबल्स का पहला मैच जीता लिया है.

अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी ने नेपाल के अभिषेक बास्तोला और प्रदीप खड़का को आसानी से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. उन्हें पहले दौर में 'बाय' मिला था और अब वे 6-2, 6-1 से जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं.

Sep 29, 2026 13:57 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: वॉलीबॉल में भारत बनाम कतर

वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम का सामना कतर से हो रहा है. भारत ग्रुप स्टेज में पहले ही वियतनाम और हांगकांग को हरा चुका है. कतर ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं, इसलिए जो टीम यहां जीतेगी वह ग्रुप में टॉप पर रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी हैं.

कतर ने वापसी करते हुए स्कोर 23-23 से बराबर किया और फिर एक सेट पॉइंट बचाकर स्कोर 24-24 कर दिया. और आखिरकार उन्होंने 28-26 से सेट जीत लिया.

भारत के हेड कोच ड्रैगन मिहाइलोविच इससे खुश नहीं होंगे. उनके पास दो बार सेट पॉइंट थे, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं पाए. कतर ने आखिर में अहम पॉइंट जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त बना ली.

Sep 29, 2026 13:55 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: ब्रॉन्ज़ मेडल रेस में पहुंची भारतीय टीम

साइकिलिंग ट्रैक में महिला टीम परस्यूट हीट्स में 4:46.950 का समय निकालकर भारत ने महिला टीम परस्यूट ब्रॉन्ज़ मेडल रेस के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है.

हालांकि, पुरुष और महिला टीम स्प्रिंट इवेंट्स में भारत हीट्स के पहले राउंड से आगे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए.

Sep 29, 2026 12:18 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: शूटिंग में शपथ हुए बाहर

दस शॉट्स के बाद शपथ सबसे नीचे रहकर बाहर हो गए. उनका फ़ाइनल अच्छा नहीं रहा, वे 10 में से सिर्फ़ 7 शॉट्स ही सही लगा पाए.

10 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग:

यांग कुन-पी - 8
ची यिंग - 8
तलाल अल-रशीदी - 8
अज़मत कयुमोव - 8
खालिद अल-मुदफ़ - 8
सईद अबूशरीब - 7
अलीशेर ऐसलबाएव - 7 (10 शॉट्स के बाद बाहर)
शपथ भारद्वाज - 7 (10 शॉट्स के बाद बाहर)
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Sep 29, 2026 12:15 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: शूटिंग में शपथ भारद्वाज

शपथ भारद्वाज का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं है और वो  सबसे आखिरी स्थान पर चल रहे हैं. शपथ के लिए यहां शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि वे अपनी पहली सीरीज़ में 5 में से सिर्फ़ 3 निशाने ही लगा पाए. यह अभी तक का सबसे कम स्कोर है.

एक और बात याद दिला दें, 10वें और 15वें शॉट के बाद दो-दो शूटर्स बाहर हो जाएंगे. क्वालिफ़िकेशन में आठवें स्थान पर रहने के कारण, टाई होने की स्थिति में शपथ बाहर हो जाएंगे.

5 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग:

यांग कुन-पी - 4
ची यिंग - 4
तलाल अल-रशीदी - 4
अज़मत कयुमोव - 4
अलिशेर ऐसलबाएव - 4
सईद अबूशरीब - 3
खालिद अल-मुदफ़ - 3
शपथ भारद्वाज - 3

Sep 29, 2026 12:04 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पुरुषों का ट्रैप फ़ाइनल शुरू

ट्रैप फ़ाइनल में अब शपथ भारद्वाज. 

उन्होंने आठवें स्थान पर क्वालिफ़ाई किया है.

भारत के लिए अपने मेडल की संख्या बढ़ाने का यह एक और मौका है, भले ही शपथ के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी.

Sep 29, 2026 12:01 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: नरेंद्र को मिला ब्रॉन्ज

बॉक्सिंग के 90kg कैटेगरी के सेमीफ़ाइनल में नरेंद्र को आइबेक ओरलबे के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है और उन्हें ब्रॉन्ज से संतोष करना होगा. 

आख़िरी राउंड में नरेंद्र ज़्यादा पंच लगा रहे हैं. ओरलबे अब अपने डिफ़ेंस और पंच से बचने पर ध्यान दे रहे हैं. कज़ाख फ़ैन्स ज़ोर-शोर से हर पंच पर चीयर कर रहे हैं. वाह, कुछ ज़बरदस्त पंच लगने के बाद नरेंद्र को 'स्टैंडिंग काउंट' मिला है. रेफ़री काउंट करते हैं और मुक़ाबला जारी रखने का फ़ैसला करते हैं.

सर्वसम्मति से लिए गए फ़ैसले के बाद ओरलबे फ़ाइनल में पहुंच गए हैं. नरेंद्र को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला.

Sep 29, 2026 11:59 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: दूसरा राउंड भी हारे नरेंद्र

ओरलबे को दर्शकों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है... और वह नरेंद्र पर और हमले करके इसका जवाब दे रहे हैं. भारतीय बॉक्सर दूसरे राउंड में ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं. वह ओरलबे पर कुछ पंच जड़ते हैं, लेकिन उन्हें और बेहतर करने की ज़रूरत है. ओरलबे ज़्यादा नियंत्रण में दिख रहे हैं. नरेंद्र एक 'राइट हुक' लगाते हैं, लेकिन बस इतना ही.

ओरलबे दूसरा राउंड भी 5-0 से जीत लेते हैं. और अब वह फ़ाइनल के लिए मज़बूत दावेदार बन गए हैं.

Sep 29, 2026 11:52 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: पहला राउंड हारे नरेंद्र

नरेंद्र की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, जबकि ओरलबे ने बॉडी शॉट्स और चेहरे पर वार का मिला-जुला इस्तेमाल किया. जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, नरेंद्र के खेल में सुधार हुआ और उन्होंने कुछ काउंटर पंच भी लगाए, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने जजों को प्रभावित करने के लिए काफी कुछ किया.

पहले राउंड में कज़ाख बॉक्सर 5-0 से आगे रहा.

Sep 29, 2026 11:49 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: अब बॉक्सिंग में नरेंद्र

भारतीय मुक्केबाजों के लिए बॉक्सिंग का आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला है. परवीन और अंकुश दोनों ही अपनी-अपनी कैटेगरी में फाइनल में पहुंच चुके हैं और अब नरेंद्र भी उनके साथ शामिल होना चाहेंगे.

भारतीय मुक्केबाज का मुकाबला कजाकिस्तान के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन आइबेक ओरलबे से है.

वहीं, अंकुश का मुकाबला दक्षिण कोरिया के किम मिन-सियोंग से होगा, जिन्होंने जॉर्डन के हुसैन इशाईश के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल जीता था.

Sep 29, 2026 11:33 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: अब बॉक्सिंग में नरेंद्र

बॉक्सिंग में नरेंद्र का मुकाबला कजाकिस्तान के आइबेक ओरलबे से. नरेंद्र पुरुषों के 90 kg सेमीफ़ाइनल में कज़ाकिस्तान के आइबेक ओरलबे के ख़िलाफ़ रिंग में उतरेंगे. भारतीय बॉक्सर का लक्ष्य फ़ाइनल में पहुंचकर गोल्ड मेडल के लिए लड़ने का मौका हासिल करना होगा.

Sep 29, 2026 11:32 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सर अंकुश ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया

क्या कमाल की बात है...लग रहा था कि अंकुश बाहर हो रहे हैं, उन्हें कुछ जोरदार पंच पड़ थे, लेकिन जजों का कुछ और ही मानना है. 

अंकुश ने वर्ल्ड चैंपियन फ़ज़लिद्दीन को 4-1 से हरा दिया है.

फ़ाइनल राउंड में सब कुछ दांव पर था और नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता था.

दोनों बॉक्सर ने तेज़ी से कॉम्बिनेशन पंच लगाए. दोनों के पंच सही निशाने पर लग रहे. अब अंकुश ने एक ज़बरदस्त राइट हुक मारा. राउंड के आखिर तक दोनों ही बॉक्सर बहुत थके हुए लग रहे हैं.

अंकुश ने तीसरा राउंड 5-0 से और मुक़ाबला 4-1 से जीता.

इस कैटेगरी के सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक के ख़िलाफ़ अंकुश की शानदार जीत.

2018 में अमित पंघाल (49 किग्रा) के बाद पहली बार, कोई भारतीय पुरुष बॉक्सर एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल के मुक़ाबले तक पहुंचा है.

Sep 29, 2026 11:23 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सर अंकुश ने जीता दूसरा राउंड

फ़ज़लिद्दीन ने अपने काउंटर पर ज़ोरदार पंच मारे. अंकुश बहुत कोशिश कर रहा है, उसमें तेज़ी है लेकिन उज़्बेक बॉक्सर के रिएक्शन भी तेज़ हैं. 

फ़ज़लिद्दीन की बॉक्सिंग में कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि उसे फ़ायदा है. हालांकि, अंकुश दूसरा राउंड जीतने में सफल हुए. 

अंकुश ने दूसरा राउंड 3-2 से जीत लिया.

Sep 29, 2026 11:19 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सर अंकुश पहला राउंड हारे

फ़ज़लिद्दीन एर्किनबोएव के खिलाफ अंकुश पहला राउंड हार गए हैं. 

अच्छी शुरुआत हुई है, दोनों बॉक्सर तेज़ी से पंच मार रहे हैं. अंकुश साउथपॉ स्टांस में हैं और फ़ज़लिद्दीन पर ज़ोरदार दाहिना पंच मारते हैं. भारतीय बॉक्सर शरीर पर भी कुछ अच्छे प्रहार करते हैं.

फ़ज़लिद्दीन ने पहला राउंड 4-1 से जीत लिया. यह हैरानी की बात है.

Sep 29, 2026 11:18 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सिंग में अंकुश का सेमीफाइनल

बॉक्सिंग में अंकुश बनाम फ़ज़लिद्दीन एरकिनबोएव का सेमीफाइनल शुरू हुआ.  पुरुषों के 80kg वर्ग में अंकुश का मुक़ाबला वर्ल्ड चैंपियन फ़ज़लिद्दीन से है.

अंकुश के लिए यह एक मुश्किल मुक़ाबला है क्योंकि फ़ज़लिद्दीन ने पिछले साल से इस कैटेगरी में सब कुछ जीता है.
 
 

Sep 29, 2026 11:36 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: गोल्ड जीतने के बाद नीरू

नीरू हरियाणा के जींद ज़िले की रहने वाली हैं और भारतीय सेना की कोर ऑफ़ मिलिट्री पुलिस में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं. वह मध्य प्रदेश के महू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में ट्रेनिंग लेती हैं.

नीरू ने 2025 एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और फिर लोनाटो में 2026 ISSF वर्ल्ड कप में एक और गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके अलावा, उन्होंने अल्माटी में 2026 ISSF वर्ल्ड कप के मिक्स्ड टीम ट्रैप इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीता.

भारत राइफल और पिस्टल शूटिंग के मुकाबले शॉटगन में उतने मेडल नहीं जीतता है. इसलिए जब वे जीतते हैं, तो यह खास होता है. और यह वाकई बहुत खास है. एक तो इसलिए क्योंकि यह जीत बहुत शानदार थी. दूसरा इसलिए क्योंकि यह जीत ऐसे समय में मिली है जब भारत इन गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए तरस रहा था.

कहा जाता है कि उन्होंने अपने कजिन लक्ष्य शेरॉन से प्रेरित होकर शूटिंग शुरू की थी, और अब वह लक्ष्य से भी एक कदम आगे निकल गई हैं, जिन्होंने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में पुरुषों के ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था.
 

Sep 29, 2026 11:14 (IST)
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Sep 29, 2026 11:12 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: नीरू ने जीता गोल्ड

नीरू ने जीता गोल्ड. क्या शानदार परफॉर्मेंस रही! क्वालिफिकेशन में टॉप पर रहीं, फाइनल में भी टॉप पर रहीं और इन एशियाई खेलों में भारत के लिए पांचवां गोल्ड मेडल जीता. 

यह किसी भी फाइनल में देखी गई सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है, खासकर बारिश के मौसम में. उन्होंने दूसरी सीरीज़ में सिर्फ़ एक बार निशाना चूका और उसके बाद भी सिर्फ़ एक बार चूकीं; तब तक तो उन्होंने अपने शानदार शॉट्स के दम पर गोल्ड मेडल लगभग पक्का कर ही लिया था.

यह पहला व्यक्तिगत स्वर्ण है भारत का एशियाड 2026 का. शूटिंग का दूसरा. 

फाइनल स्टैंडिंग

नीरू - 28
सुन युनोंग - 26
हजर अब्दुलमलिक - 21
रे बासिल - 16
झू जिंगयु - 13
लिन यी-चुन - 12
लिउ वान-यू - 6
एलेओनोरा इब्रागिमोवा - 6

Sep 29, 2026 11:05 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: नीरू की नजरें गोल्ड पर

नीरू आखिरी सीरीज में एक बार चूक जाती हैं, जो इस फाइनल में उनकी दूसरी चूक है. हज़र भी एक बार चूकती हैं और तीसरे स्थान पर रहती हैं.

पांच शॉट बाकी हैं, नीरू दो शॉट से आगे हैं. अगर वह तीन शॉट सही लगाती हैं, तो वह यह फ़ाइनल जीत जाएंगी, चाहे सुन कैसा भी प्रदर्शन करें.

फ़ाइनल रैंकिंग

नीरू - 23
सुन युनोंग - 21
हज़र अब्दुलमलिक - 21 (25 शॉट के बाद बाहर)
रे बासिल - 16 (20 शॉट के बाद बाहर)
झू जिंग्यु - 13 (15 शॉट के बाद बाहर)
लिन यी-चुन - 12 (15 शॉट के बाद बाहर)
लिउ वान-यू - 6 (10 शॉट के बाद बाहर)
एलेओनोरा इब्रागिमोवा - 6 (10 शॉट के बाद बाहर)
 

Sep 29, 2026 11:05 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live:ट्रैप में नीरू गोल्ड पोजिशन पर

नीरू का कमाल का प्रदर्शन. एक और बेहतरीन सीरीज़, और कुल 19/20 के स्कोर के साथ वह इस फ़ाइनल में पूरी तरह से हावी हैं.

20 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग

नीरू - 19
सुन युनोंग - 17
हजार अब्दुलमलिक - 17 (20 शॉट्स के बाद बाहर)
रे बासिल - 16 (20 शॉट्स के बाद बाहर)
झू जिंग्यु - 13 (15 शॉट्स के बाद बाहर)
लिन यी-चुन - 12 (15 शॉट्स के बाद बाहर)
लिउ वान-यू - 6 (10 शॉट्स के बाद बाहर)
एलेओनोरा इब्रागिमोवा - 6 (10 शॉट्स के बाद बाहर)

Sep 29, 2026 10:57 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live:ट्रैप में नीरू गोल्ड पर

महिलाओं के इंडिविजुअल ट्रैप फाइनल में तीसरी सीरीज के बाद नीरू गोल्ड मेडल पोजिशन पर चल रही हैं. पहली सीरीज में परफेक्ट के बाद उन्होंने दूसरी सीरीज में एक शॉट मिस किया, लेकिन फिर तीसरी सीरीज में पांचों टारगेट हिट किए.    

15 शॉट के बाद स्थिति

नीरू - 14
सन युनोंग - 14
हजर अब्दुलमलिक - 14
रे बेसिल - 13
झू जिंग्यु - 13 (15 शॉट के बाद समाप्त)
लिन यी-चुन - 12 (15 शॉट के बाद समाप्त)
लियू वान-यू - 6 (10 शॉट के बाद समाप्त)
एलोनोरा इब्रागिमोवा - 6 (10 शॉट के बाद बाहर)
 

Sep 29, 2026 10:41 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीरंदाज कीर्ति बाहर


इंडिविजुअल इवेंट में कीर्ति का सफ़र टॉप-सीडेड दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी कांग चेयॉन्ग से 3-7 से हारने के बाद खत्म हो गया है. कांग चेयॉन्ग का सामना शनिवार को क्वार्टर फ़ाइनल में एक और भारतीय खिलाड़ी कुमकुम मोहोद से होगा.

Sep 29, 2026 10:40 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: ट्रैप शूटिंग में नीरू एक्शन में

नीरू ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती पांचों शॉट सही निशाने पर लगाए हैं. बेशक, अभी लंबा सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन अगर नीरू कोई चूक नहीं करती हैं, तो उन्हें स्टैंडिंग में टॉप से ​​कोई नहीं हटा पाएगा.
 

Sep 29, 2026 10:39 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सर परवीन फाइनल में

बॉक्सिंग में परवीन ने महिलाओं के 65kg इवेंट में ली शू को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाई.

ली शू पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैच का पासा पलटने के लिए उन्हें और भी बहुत कुछ करना होगा. परवीन की रणनीति यहां बहुत काम आई. उन्होंने पंच मारने के लिए सही समय का इंतज़ार किया और हर राउंड में ज़्यादा पंच मारे.

परवीन ने सर्वसम्मति से 5-0 से जीत हासिल करके गोल्ड मेडल के मुक़ाबले में जगह बना ली है.

भारतीय बॉक्सर फ़ाइनल में चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन का सामना करेंगी.

Sep 29, 2026 10:33 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: परवीन ने जीता दूसरा राउंड

ली शू को दूसरे राउंड में और अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता होगी, चीनी मुक्केबाज के लिए वहां कुछ अच्छे पंच हैं लेकिन जवाबी हमलों के दौरान परवीन को भी कुछ अच्छे पंच मिले. यह पहले दौर की तुलना में बहुत करीब है, और कॉल करने के लिए बहुत कठिन है. शू में सुधार हो सकता है लेकिन क्या यह जजों को लगता है?

परवीन ने दूसरा राउंड भी जीत लिया, इस बार 5-0 से. भारतीय मुक्केबाज अब फाइनल में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं.

Sep 29, 2026 10:31 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: परवीन ने जीता पहला राउंड

यहां ली आक्रामक रुख अपना रही हैं, जबकि परवीन सही मौके का इंतज़ार कर रही हैं और जवाबी हमले (काउंटर पंच) कर रही हैं. ऐसा लग रहा है कि भारतीय बॉक्सर ली पर कुछ अच्छे पंच जड़ रही हैं. चीनी बॉक्सर ज़ोरदार हमला करेंगी, लेकिन क्या वह उतनी असरदार साबित होंगी? यह कहना मुश्किल है. आखिरी 30 सेकंड... ऐसा लग रहा है कि परवीन यहां ज़्यादा बढ़त बना रही हैं. परवीन को चार जजों ने 10 अंक दिए हैं जबकि एक ने 9. परवीन ने 4-1 से पहला राउंड जीत लिया है.

Sep 29, 2026 10:28 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: बॉक्सिंग में परवीन की बाउट शुरू

अब बॉक्सिंग में महिलाओं की 65 किलोग्राम स्पर्धा में परवीन हैं. उनके सामने चीन की ली शू हैं. परवीन को अपनी हाइट और रीच का अच्छा फायदा मिल सकता है.
 

Sep 29, 2026 10:26 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीरंदाज कुमकुम क्वार्टर फाइनल में

भारत की कुमकुम अनिल मोहोद ने तीरंदाजी रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के 1/8 एलिमिनेशन राउंड में बांग्लादेश की साइमा सलाह उद्दीन को 6-0 से हराया. 

कुमकुम ने सीधे सेटों में जीत हासिल की है. पूरा दबदबा दिखाया है.

जबकि आर्चरी रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के 1/8 एलिमिनेशन राउंड में भारत की कीर्ति, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया की चेयॉन्ग कांग के खिलाफ़ 3-5 से पीछे चल रही हैं.

Sep 29, 2026 10:20 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: भारतीय पहलवानों के ड्रा आए सामने

एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर्स के ड्रॉ सामने आ गए हैं. भारत पहलवान आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. 50 किलोग्राम कैटेगरी में दिपांशी सीधे क्वार्टर फाइनल खेल रही हैं. 53 किलोग्राम में अंतिम होंगी, जबकि 75 किलोग्राम में मनीषा एक्शन में होंगी.
 

Sep 29, 2026 10:15 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: सुरेश दक्षिणेश्वर ने जीता पहला सेट

सुरेश दक्षिणेश्वर ने इंडोनेशिया के गुनावन ट्रिस्मुवनातरा के खिलाफ़ एक कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-5 से जीता. पहले सेट में मिली इस जीत से सुरेश का आत्मविश्वास निश्चित रूप से काफी बढ़ेगा.

Sep 29, 2026 10:16 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीरंदाजी में महिलाओं का रिकर्व व्यक्तिगत

कीर्ति और कुमकुम मोहोद, दोनों ही महिलाओं के रिकर्व व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 से राउंड ऑफ़ 16 में पहुंच गईं. कीर्ति ने वियतनाम की फुओंग थाओ होआंग को 7-3 से हराया, जबकि कुमकुम मोहोद ने मंगोलिया की उरंतुनगालाग बिशिंदी को 6-0 से हराया. 

वियतनाम की फुओंग थाओ होआंग ने एक सेट जीतकर भारत की कीर्ति के ख़िलाफ़ स्कोर 3-5 कर दिया था. भारतीय खिलाड़ी को अगले दौर में जाने के लिए बस एक सेट टाई करने की ज़रूरत थी और उन्होंने  7-3 के स्कोर से जीत पक्की कर ली.

कुमकुम मोहोद ने मंगोलिया की उरंतुनगालग बिशिंदी के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली थी. कुमकुम उसके बाद पहले सेट में 4-0 से आगे हैं. कुमकुम ने तीसरा सेट भी जीत लिया और मैच अपने नाम कर लिया. भारतीय खिलाड़ी के लिए यह मुकाबला काफी आसान रहा.

कुछ ही देर में कुमकुम का मुक़ाबला बांग्लादेश की साइमा सलाह उद्दीन से होगा, जबकि कीर्ति क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए दक्षिण कोरिया की कांग चेयॉन्ग से भिड़ेंगी.
 

Sep 29, 2026 09:36 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: टेनिस में दक्षिणेश्वर एक्शन में

टेनिस में पुरुष सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश एक्शन में है. शुरुआत में सिर्फ़ डबल्स के लिए चुने गए दक्षिणेश्वर सुरेश को बाद में भारतीय टीम ने सिंगल्स के लिए भी शामिल किया. आज वे इंडोनेशिया के गुनावन ट्रिसमुवंतारा के ख़िलाफ़ दूसरे दौर के मुक़ाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे.

Sep 29, 2026 09:30 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: तीरंदाजी में महिलाओं की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा

तीरंदाजी में महिलाओं की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में राउंड ऑफ़ 32 में भारत की कीर्ति और कुमकुम का मुक़ाबला. 

सुबह-सुबह धीरज बोम्मादेवरा और नीरज चौहान के शानदार प्रदर्शन के बाद, अब व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में भारतीय महिला खिलाड़ियों की बारी है.

कीर्ति का मुक़ाबला वियतनाम की फुओंग थाओ होआंग से होगा, जबकि कुमकुम मंगोलिया की उरंतुनगालाग बिशिंदी का सामना करेंगी.

Sep 29, 2026 09:28 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: कैनो स्लैलम ने किया क्वालीफाई

भारत की शिखा चौहान ने कैनो स्लैलम महिला कयाक सिंगल हीट्स में 344.87 के स्कोर के साथ 11वां स्थान हासिल किया और अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया.

Sep 29, 2026 09:27 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: टेनिस में दक्षिणेश्वर सुरेश पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में

भारत का टेनिस अभियान जारी है; पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश का मुक़ाबला इंडोनेशिया के गुनावन ट्रिस्मुवंतारा से होगा. वहीं, सुमित नागल को अभी अपना पहला मैच पूरा करना है, जो बारिश के कारण देर से शुरू हुआ था.

Sep 29, 2026 08:50 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: शपथ भारद्वाज की नजर होगी मेडल पर

भारत के लिए शपथ भारद्वाज अब ट्रैप शूटिंग में मेंस इवेंट में फाइनल खेलेंगे. उनसे पदक की उम्मीद होगी. शपथ भारद्वाज आखिरी राउंड में फिसल गए. जबकि दूसरे राउंड में भी उन्होंने प्रदर्शन खराब रहा था. 

Sep 29, 2026 08:45 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: ट्रैप शूटिंग में मेडल से फिसली टीम इंडिया

भारत लगातार दो दिनों तक सिल्वर पोजिशन पर दिख रहा था, लेकिन वह मेडल से फिसल गया. भारत ट्रैप शूटिंग में टीम मेडल जीतने से चूक गया और ओवरऑल स्टैंडिंग में छठे स्थान पर रहा. व्यक्तिगत क्वालिफाइंग राउंड में, शपथ भारद्वाज ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

शपथ भारद्वाज: 117 (7वां)

कायन चेनाई: 115 (16वां)

अहवर रिज़वी: 107 (32वां)

Sep 29, 2026 08:45 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: साइकिलिंग ट्रैक में महिलाओं की टीम

हर्षिता जाखड़, पूजा डानोले, मीनाक्षी रोहिल्ला और स्वस्ति सिंह की भारतीय टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 4:45.151 का समय लेकर पांच टीमों में पांचवां स्थान हासिल किया. भारत, टॉप पर रहने वाले मेजबान देश जापान से 30.655 सेकंड पीछे रहा. जापान ने 4:14.496 का समय लेकर एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाया.

सबसे आखिर में रहने के बावजूद, भारत जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और उज्बेकिस्तान के साथ अगले दौर में पहुंच गया, क्योंकि सभी पांचों टीमें हेड-टू-हेड हीट्स के लिए क्वालिफाई कर गईं.

Sep 29, 2026 08:35 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live:प्रद्युम्न कैनो स्लैलम में अगले राउंड में

भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने कैनो स्लैलम मेन्स कयाक सिंगल हीट्स में 127.70 के स्कोर के साथ दसवां स्थान हासिल किया और अगले दौर के लिए क्वालिफ़ाई किया. इसी इवेंट में हितेश केवट भी थे, जो आठवें स्थान पर रहे और उन्होंने भी अगले राउंड में जगह बनाई.

Sep 29, 2026 08:31 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live:कैनो सिंगल में रीना सेन और पल्लवी अगले राउंड में

भारत की रीना सेन ने कैनो स्लैलम महिला कैनो सिंगल हीट्स में 342.72 के समय के साथ नौवां स्थान हासिल किया और अगले दौर के लिए क्वालिफ़ाई किया.

कैनो स्लैलम में खिलाड़ी तेज बहाव वाली नदी या कृत्रिम व्हाइटवॉटर कोर्स पर नाव चलाते हुए गेट्स (खंभों के बीच बने द्वार) से गुजरते हैं. खिलाड़ियों को नदी में लगे हरे और लाल गेट्स से सही क्रम में गुजरना होता है. हरे गेट डाउनस्ट्रीम (बहाव की दिशा) में पार किए जाते हैं. लाल गेट अपस्ट्रीम (बहाव के विपरीत दिशा) में पार किए जाते हैं. यदि खिलाड़ी गेट को छू देता है या गलत तरीके से पार करता है तो पेनाल्टी टाइम जुड़ जाता है.
 

Sep 29, 2026 08:25 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: क्रिकेट सेमीफाइनल शेड्यूल

पुरुषों का सेमफाइनल लाइन अप सामने

आज के मुकाबले भी बारिश के कारण धुल गए हैं. इसका मतलब है कि सेमीफाइनल का शेड्यूल सामने आया.

सुबह 5:30 बजे IST - सेमीफ़ाइनल 1 - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

सुबह 10 बजे IST - सेमीफ़ाइनल 2 - भारत बनाम श्रीलंका होगा.
 

Sep 29, 2026 08:11 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: शपथ भारद्वाज की सीरीज चालू

25 शॉट्स की आखिरी सीरीज़ चल रही है.

भारत के शपथ भारद्वाज, जिनका दो दिनों के बाद स्कोर 95/100 था, व्यक्तिगत फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने की अच्छी स्थिति में हैं.

कायन चेनाई ने कुल 115 के स्कोर के साथ अपना राउंड पूरा किया है.

Sep 29, 2026 08:08 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: मेंस टीम सिल्वर की तरफ

पुरुषों के ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफ़ायर और टीम फ़ाइनल से लाइव तस्वीर. फिलहाल, अनवर रिजवी क्वालिफ़ाइंग स्थानों में से एक पर बने हुए हैं. शपथ भारद्वाज एकमात्र ऐसे भारतीय शूटर हैं जिन्होंने अभी तक इस इवेंट का पांचवां राउंड शुरू नहीं किया है. अगर यही लय बनी रही, तो भारत के लिए टीम सिल्वर मेडल जीतना काफ़ी हद तक संभव है.

Sep 29, 2026 08:04 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: साइकिलिंग ट्रैक पुरुष टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग

साइकिलिंग ट्रैक पर पुरुषों के टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग में सात टीमों में भारतीय तिकड़ी सबसे धीमी रही.

भारत की तिकड़ी - रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो और रोनाल्डो सिंह लैतोंजम - ने स्प्रिंट क्वालिफाइंग राउंड में 44.895 सेकंड का समय लिया और सात टीमों में सबसे आखिरी स्थान पर रही. थाईलैंड का नतीजा DNF (रेस पूरी नहीं कर पाई) रहा.ॉ

पहले राउंड में भारत का मुकाबला चीन से होगा, जिसने दूसरा सबसे तेज़ समय दर्ज किया था.
 

Sep 29, 2026 07:56 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: स्क्वैश में क्वार्टर फाइनल में भारत

जोशना चिनप्पा ने नजमेह बौशेहरीज़ादेह को 3-0 (11-1, 11-3, 11-9) से हरा दिया. इसके साथ ही भारत ने ईरान के खिलाफ़ 3-0 से स्वीप किया. अपने तीनों ग्रुप मैचों में जीत के साथ शानदार रिकॉर्ड बनाए रखते हुए भारत क्वार्टर-फ़ाइनल में पहुंच गया है.

 

Sep 29, 2026 07:46 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: ट्रैप में महिला टीम को सिल्वर

नीरू, आशीमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय महिला टीम ने ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने 328 पॉइंट हासिल किए, जो कुवैत के कुल स्कोर से तीन ज़्यादा थे, लेकिन चीन के 346 पॉइंट से काफी पीछे थे.

आशीमा और मनीषा का स्कोर 125 में से क्रमशः 106 और 104 रहा, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन नीरू के शानदार 118 पॉइंट ने भारत को कुवैत और बाकी सभी टीमों से आगे पहुंचा दिया.

नीरू ने कतर की रे बासिल के साथ मिलकर इंडिविजुअल क्वालिफाइंग राउंड में संयुक्त रूप से टॉप स्थान हासिल किया और वह कुछ ही घंटों में इंडिविजुअल फ़ाइनल में हिस्सा लेंगी.

Sep 29, 2026 07:37 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: नीरू ट्रैप शूटिंग फाइनल में

नीरू ने एशियन गेम्स में ट्रैप शूटिंग के फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वह दूसरे स्थान पर रही हैं. उन्होंने 125 में से 118 टारगेट हिट किए. आखिरी सीरीज में वह दो शॉट मिस कर गईं.

Sep 29, 2026 07:35 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: स्क्वैश में भारत 2-0 से आगे

तीसरे गेम में 11-7 की जीत के साथ अनाहत सिंह और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. तन्वी खन्ना को वॉकओवर मिलने के बाद, अनाहत ने ईरान की फरिश्तेह एघतेदारी को आसानी से हरा दिया. अनाहत की 3-0 की जीत से भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए. अब जोशना चिनप्पा की बारी है.

Sep 29, 2026 07:21 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: ट्रैप शूटिंग में मेडल पोजिशन पर भारत

पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत ट्रैप इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड का आखिरी चरण चल रहा है. फाइनलिस्ट तय होने से पहले, शूटर्स को 125 में से अपने आखिरी 25 शॉट्स लगाने हैं.

महिलाओं के इवेंट में, नीरू 95/100 के स्कोर के साथ भारतीय टीम में सबसे आगे हैं, जबकि आशीमा अहलावत और मनीषा कीर दोनों का स्कोर 84/100 है.

पुरुषों के इवेंट में, शपथ भारद्वाज 95/100 के स्कोर के साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं, उनके बाद कायन चेनाई (91/100) और अहवर रिज़वी (87/100) हैं.

पुरुषों और महिलाओं, दोनों इवेंट्स में टीम मेडल का फ़ैसला क्वालिफिकेशन राउंड में हर देश के तीन शूटर्स के कुल स्कोर के आधार पर किया जाएगा.
 

Sep 29, 2026 07:20 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: अनाहत की जीत से शुरुआत

अनाहत सिंह ने ईरान की फरिश्तेह एगतेदारी के खिलाफ़ शुरुआती दो गेम 11-5, 11-4 से जीतकर बड़ी बढ़त बना ली है. भारत अब महिला टीम पूल मैच में एक और जीत से बस एक गेम दूर है.

Sep 29, 2026 07:10 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: साइकिलिंग में महिलाओं की टीम स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग

सेलेस्टिना, सरिता कुमारी और कीर्ति रंगस्वामी चिक्का ने क्वालिफ़ाइंग में छह टीमों में सबसे धीमा समय (50.414 सेकंड) लिया. वे टॉप पर रही चीन की टीम से 3.742 सेकंड पीछे रहीं.

क्वालिफ़ाइंग का मकसद सिर्फ़ अगले राउंड के लिए सीडिंग तय करना होता है - जिसमें छठे सबसे तेज़ समय वाली टीम का मुक़ाबला चौथे सबसे तेज़ समय वाली टीम से होता है. इसका मतलब है कि आज सुबह 11:30 बजे हीट 1 में भारत का मुक़ाबला चीनी ताइपे से होगा.
 

Sep 29, 2026 07:10 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: एक्शन में अनाहत

स्क्वैश में महिलाओं के पूल मैच में भारत बनाम ईरान मैच शुरू हुआ. भारतीय महिला टीम अपने आखिरी पूल मैच में ईरान का सामना कर रही है. भारत अपने शुरुआती दो मैच पहले ही जीत चुका है और तीसरा मैच भी जीतने की राह पर है. ईरान की नरगिस सोल्तानी के पहले गेम में ही हट जाने के कारण तन्वी खन्ना को वॉकओवर से जीत मिली.
 

Sep 29, 2026 07:09 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: कुराश में विपिन बाहर

भारत के विपिन कुमार पुरुषों के 66 किग्रा कुराश इवेंट के राउंड ऑफ़ 16 में दक्षिण कोरिया के यूं ह्योनसू से 0-3 से हारकर बाहर हो गए. यूं ने 'चाला थ्रो' से दो अंक हासिल किए, जबकि मैच के रिकॉर्ड से पता चलता है कि विपिन ने भी एक थ्रो किया था.

Sep 29, 2026 06:37 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: कुराश में अब विपिन कुमार

अब भारत के विपिन कुमार पुरुषों के 66 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ़ 16 में दक्षिण कोरिया के यूं ह्योनसू का सामना करेंगे.

कुराश मध्य एशिया की कुश्ती की एक अनोखी शैली है, जिसमें पहलवानों को खड़े रहना होता है और वे अपने दांव-पेच आज़माने के लिए केवल प्रतिद्वंद्वी की जैकेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं.

Sep 29, 2026 06:23 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 Live: रिकर्व तीरंदाजी में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

रिकर्व में दोनों भारतीय खिलाड़ी क्वार्टरफ़ाइनल में पहुंच गए हैं.

धीरज को थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेंग ह्सियांग-हुई को 6-2 से हरा दिया. अब 3 अक्टूबर को क्वार्टरफ़ाइनल में उनका मुक़ाबला उज़्बेकिस्तान के अमीरकोन सादिकोव से होगा. 

वहीं दक्षिण कोरिया के कई बार के ओलंपिक मेडलिस्ट किम जे-देओक के ख़िलाफ़ नीरज की यह शानदार जीत है. किम ने यहां दूसरे स्थान पर क्वालिफ़ाई किया था.

3-1 की बढ़त बनाने के बाद, नीरज का स्कोर 3-3 हो गया और फिर एक सेट टाई होने से स्कोर 4-4 हो गया, जिससे फ़ाइनल सेट में मुक़ाबला रोमांचक हो गया. नीरज ने वह सेट जीता और अब क्वार्टरफ़ाइनल में पहुँच गए हैं, जहां उनका मुक़ाबला भूटान के दोरजी लाम से होगा.

Sep 29, 2026 05:56 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 LIVE Updates: धीरज की जीत से शुरुआत

टॉप सीड धीरज बोम्मादेवरा के लिए मुकाबला आसान रहा; उन्होंने फिलीपींस के गिरविन गार्सिया को लगातार तीन सेटों में 6-0 से हराया. धीरज को फिलीपींस के खिलाड़ी को हराने के लिए सिर्फ़ नौ शॉट की ज़रूरत पड़ी, जिनमें से छह शॉट 10-पॉइंट वाले थे. अब धीरज राउंड ऑफ़ 16 में चीनी ताइपे के चेंग सियांग-हुई का सामना करेंगे.

नीरज चौहान को थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वह भी राउंड ऑफ़ 16 में पहुंच गए हैं. शुरुआती दो सेटों में नीरज 0-4 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार अगले तीन सेट जीत लिए. अब राउंड ऑफ़ 16 में नीरज का मुकाबला दक्षिण कोरिया के किम जे-देओक से होगा.

Sep 29, 2026 05:52 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 LIVE Updates: रिकर्व इवेंट्स की शुरुआत

भारत के तीरंदाज़ मुकाबले के लिए तैयार हैं. धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, कीर्ति और कुकुम मोहोद अपने रिकर्व इवेंट्स की शुरुआत करेंगे. भारतीय टीम राउंड ऑफ़ 32 और राउंड ऑफ़ 16 के मैचों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी.

Sep 29, 2026 05:52 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 LIVE Updates: सर्फ़िंग क्वार्टर फाइनल में किशोर बाहर

किशोर कुमार अंबरासु का पुरुषों के शॉर्टबोर्ड इवेंट में सफ़र उनके क्वार्टरफ़ाइनल में दूसरे स्थान पर रहने के बाद खत्म हो गया. भारतीय सर्फ़र ने 3.37 पॉइंट हासिल किए, जबकि फ़िलीपींस के टोबी एस्पेजोन ने 8.53 पॉइंट के साथ हीट में टॉप किया और सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.

Sep 29, 2026 05:50 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 LIVE Updates: आज का पूरा शेड्यूल

तीरंदाज़ी

सुबह 5:30 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा बनाम (नाम तय होना बाकी); नीरज चौहान बनाम रियाउ एगा अगाता साल्साबिल्ला (इंडोनेशिया)

सुबह 6:10 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:45 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन - कीर्ति बनाम फुओंग थाओ होआंग (वियतनाम); कुमकुम मोहोद बनाम उरंतुनगालग बिशिंदी (मंगोलिया)

सुबह 10:25 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन - कीर्ति (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), कुमकुम मोहोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स

दोपहर 2:50 बजे - पुरुषों का पोल वॉल्ट फ़ाइनल - देव मीना, कुलदीप कुमार

दोपहर 3:35 बजे - महिलाओं का हाई जंप फ़ाइनल - पूजा सिंह, सुप्रिया बसवराजू

शाम 4:05 बजे - महिलाओं का हैमर थ्रो फ़ाइनल - तान्या चौधरी, अनुष्का यादव

शाम 4:20 बजे - महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - पूजा

शाम 4:35 बजे - पुरुषों की 800 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - मोहम्मद अफ़सल

शाम 4:45 बजे - पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - अविनाश साबले, गुलवीर सिंह

शाम 5:18 बजे - 4 x 100 मीटर मिक्स्ड रिले फ़ाइनल

शाम 5:35 बजे - महिलाओं की 4 x 400 मीटर रिले फ़ाइनल - भारत (नीरू पाठक, अंसा बाबू, कुमारी सलोनी नागर, रशदीप कौर, एमआर पूवम्मा)

शाम 5:47 बजे - पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल

बॉक्सिंग

सुबह 10:15 बजे - महिलाओं का 65 किग्रा सेमीफ़ाइनल - परवीन हुड्डा बनाम ली शू (चीन)

सुबह 11 बजे - पुरुषों का 80 किग्रा सेमीफ़ाइनल - अंकुश पंघाल बनाम फ़ज़लिद्दीन एर्किनबोएव (उज़्बेकिस्तान)

सुबह 11:30 बजे - पुरुषों का 90 किग्रा सेमीफ़ाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम आइबेक ओरलबे (कज़ाकिस्तान)

कैनो स्लैलम 

सुबह 7:00 बजे - पुरुषों की कयाक सिंगल हीट्स - भारत (प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट)

सुबह 7:50 बजे - महिलाओं की कैनो सिंगल हीट्स - भारत (पल्लवी जगताप, रीना सेन)

सुबह 8:47 बजे - महिलाओं की कयाक सिंगल हीट्स - भारत (शिखा चौहान)

कुराश

सुबह 6:24 बजे - पुरुषों का -66 किग्रा, राउंड ऑफ़ 16 - विपिन कुमार बनाम (अभी तय नहीं)

सुबह 8 बजे से - पुरुषों का -66 किग्रा, क्वार्टरफ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:50 बजे से - पुरुषों का -66 किग्रा, सेमीफ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:45 बजे - पुरुषों का -66 किग्रा, फ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

साइकिलिंग ट्रैक

सुबह 6:30 बजे - महिलाओं की टीम स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग - भारत (सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगस्वामी चिक्का)

सुबह 6:48 बजे - पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग - भारत (रोज़ित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, जेमश सिंह) केइथेलकप्पम)

सुबह 7:12 बजे - महिलाओं की टीम परस्यूट क्वालिफाइंग - भारत (हर्षिता जाखड़, स्वस्ति सिंह, मीनाक्षी, पूजा बबन डानोले)

सुबह 11:30 बजे से - महिलाओं की टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:42 बजे से - पुरुषों की टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:54 बजे से - महिलाओं की टीम परस्यूट फर्स्ट राउंड - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:43 बजे से - महिलाओं की टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:49 बजे इसके बाद - पुरुषों की टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेलिंग

सुबह 07:30 बजे - यूथ मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज़ - भारत (श्रद्धा वर्मा, रवींद्र कुमार शर्मा)

सुबह 07:30 बजे - पुरुषों की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ - भारत (मनु फ्रांसिस, प्रिंस नोबल)

सुबह 07:35 बजे - महिलाओं की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ - भारत (हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा)

सुबह 07:40 बजे - लड़कियों की डिंगी ओपनिंग सीरीज़ - भारत (माही वर्मा)

सुबह 10:00 बजे - पुरुषों की डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज़ - भारत (विष्णु सरवनन)

सुबह 10:10 बजे - महिलाओं की डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज़ - भारत (नेत्रा कुमानन)

सुबह 10:40 बजे - महिलाओं की विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ - भारत (कात्या इडा कोएल्हो)

शूटिंग 

सुबह 6:30 बजे - ट्रैप पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल - तीसरा दिन - अहवर रिज़वी, कायन चेनाई, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 बजे - ट्रैप महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल - तीसरा दिन - मनीषा कीर, आशीमा अहलावत, नीरू

सुबह 10:30 बजे - ट्रैप महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल - मनीषा कीर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), आशीमा अहलावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरू (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12 बजे - ट्रैप पुरुष व्यक्तिगत फ़ाइनल - अहवर रिज़वी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), कायन चेनाई (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), शपथ भारद्वाज (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

स्पोर्ट क्लाइंबिंग 

सुबह 09:00 बजे - महिलाओं की स्पीड 4 क्वालिफिकेशन - जोगा पुर्टी

सर्फ़िंग 

सुबह 4:54 बजे - पुरुषों की शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फ़ाइनल - किशोर कुमार अंबारासु बनाम टोबी एस्पेजोन (फ़िलीपींस)

7:14 सुबह से - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड सेमीफ़ाइनल - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:35 बजे - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड गोल्ड मेडल मैच - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

Sep 29, 2026 05:48 (IST)
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Asian Games 2026 Day 10 LIVE Updates: कोनिचिवा (こんにちは)

स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारत के पदकों की संख्या 45 पहुंच चुकी है. आज एथलेटिक्स से और पदकों की उम्मीद है. जबकि बॉक्सिंग के दो पदक भी पक्के है. वहीं शूटर्स ने अभी तक निराश किया है. लेकिन आज वो अच्छे नोट पर शुरुआत करना चाहेंगे. आज भारतीय एथलीट्स 13 अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे और उनकी कोशिश पदकों की इस संख्या को बढ़ाने की होगी.
 

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