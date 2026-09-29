तीरंदाज़ी

सुबह 5:30 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा बनाम (नाम तय होना बाकी); नीरज चौहान बनाम रियाउ एगा अगाता साल्साबिल्ला (इंडोनेशिया)

सुबह 6:10 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:45 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन - कीर्ति बनाम फुओंग थाओ होआंग (वियतनाम); कुमकुम मोहोद बनाम उरंतुनगालग बिशिंदी (मंगोलिया)

सुबह 10:25 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन - कीर्ति (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), कुमकुम मोहोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स

दोपहर 2:50 बजे - पुरुषों का पोल वॉल्ट फ़ाइनल - देव मीना, कुलदीप कुमार

दोपहर 3:35 बजे - महिलाओं का हाई जंप फ़ाइनल - पूजा सिंह, सुप्रिया बसवराजू

शाम 4:05 बजे - महिलाओं का हैमर थ्रो फ़ाइनल - तान्या चौधरी, अनुष्का यादव

शाम 4:20 बजे - महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - पूजा

शाम 4:35 बजे - पुरुषों की 800 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - मोहम्मद अफ़सल

शाम 4:45 बजे - पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का फ़ाइनल - अविनाश साबले, गुलवीर सिंह

शाम 5:18 बजे - 4 x 100 मीटर मिक्स्ड रिले फ़ाइनल

शाम 5:35 बजे - महिलाओं की 4 x 400 मीटर रिले फ़ाइनल - भारत (नीरू पाठक, अंसा बाबू, कुमारी सलोनी नागर, रशदीप कौर, एमआर पूवम्मा)

शाम 5:47 बजे - पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल

बॉक्सिंग

सुबह 10:15 बजे - महिलाओं का 65 किग्रा सेमीफ़ाइनल - परवीन हुड्डा बनाम ली शू (चीन)

सुबह 11 बजे - पुरुषों का 80 किग्रा सेमीफ़ाइनल - अंकुश पंघाल बनाम फ़ज़लिद्दीन एर्किनबोएव (उज़्बेकिस्तान)

सुबह 11:30 बजे - पुरुषों का 90 किग्रा सेमीफ़ाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम आइबेक ओरलबे (कज़ाकिस्तान)

कैनो स्लैलम

सुबह 7:00 बजे - पुरुषों की कयाक सिंगल हीट्स - भारत (प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट)

सुबह 7:50 बजे - महिलाओं की कैनो सिंगल हीट्स - भारत (पल्लवी जगताप, रीना सेन)

सुबह 8:47 बजे - महिलाओं की कयाक सिंगल हीट्स - भारत (शिखा चौहान)

कुराश

सुबह 6:24 बजे - पुरुषों का -66 किग्रा, राउंड ऑफ़ 16 - विपिन कुमार बनाम (अभी तय नहीं)

सुबह 8 बजे से - पुरुषों का -66 किग्रा, क्वार्टरफ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:50 बजे से - पुरुषों का -66 किग्रा, सेमीफ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:45 बजे - पुरुषों का -66 किग्रा, फ़ाइनल - विपिन कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

साइकिलिंग ट्रैक

सुबह 6:30 बजे - महिलाओं की टीम स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग - भारत (सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगस्वामी चिक्का)

सुबह 6:48 बजे - पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग - भारत (रोज़ित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, जेमश सिंह) केइथेलकप्पम)

सुबह 7:12 बजे - महिलाओं की टीम परस्यूट क्वालिफाइंग - भारत (हर्षिता जाखड़, स्वस्ति सिंह, मीनाक्षी, पूजा बबन डानोले)

सुबह 11:30 बजे से - महिलाओं की टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:42 बजे से - पुरुषों की टीम स्प्रिंट फर्स्ट राउंड हीट्स - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:54 बजे से - महिलाओं की टीम परस्यूट फर्स्ट राउंड - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:43 बजे से - महिलाओं की टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:49 बजे इसके बाद - पुरुषों की टीम स्प्रिंट मेडल रेस - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेलिंग

सुबह 07:30 बजे - यूथ मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज़ - भारत (श्रद्धा वर्मा, रवींद्र कुमार शर्मा)

सुबह 07:30 बजे - पुरुषों की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ - भारत (मनु फ्रांसिस, प्रिंस नोबल)

सुबह 07:35 बजे - महिलाओं की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ - भारत (हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा)

सुबह 07:40 बजे - लड़कियों की डिंगी ओपनिंग सीरीज़ - भारत (माही वर्मा)

सुबह 10:00 बजे - पुरुषों की डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज़ - भारत (विष्णु सरवनन)

सुबह 10:10 बजे - महिलाओं की डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज़ - भारत (नेत्रा कुमानन)

सुबह 10:40 बजे - महिलाओं की विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ - भारत (कात्या इडा कोएल्हो)

शूटिंग

सुबह 6:30 बजे - ट्रैप पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल - तीसरा दिन - अहवर रिज़वी, कायन चेनाई, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 बजे - ट्रैप महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल - तीसरा दिन - मनीषा कीर, आशीमा अहलावत, नीरू

सुबह 10:30 बजे - ट्रैप महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल - मनीषा कीर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), आशीमा अहलावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरू (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12 बजे - ट्रैप पुरुष व्यक्तिगत फ़ाइनल - अहवर रिज़वी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), कायन चेनाई (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), शपथ भारद्वाज (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

स्पोर्ट क्लाइंबिंग

सुबह 09:00 बजे - महिलाओं की स्पीड 4 क्वालिफिकेशन - जोगा पुर्टी

सर्फ़िंग

सुबह 4:54 बजे - पुरुषों की शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फ़ाइनल - किशोर कुमार अंबारासु बनाम टोबी एस्पेजोन (फ़िलीपींस)

7:14 सुबह से - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड सेमीफ़ाइनल - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:35 बजे - पुरुषों का शॉर्टबोर्ड गोल्ड मेडल मैच - किशोर कुमार अंबरासु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)