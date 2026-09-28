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Asian Games 2026 Day 9 Highlights: एथलेटिक्स और शूटिंग में शानदार प्रदर्शन की बदौलत एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है. भारत ने अब तक चार गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं. महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन से सिल्वर मेडल जीतने के बाद, एशियन गेम्स के 9वें दिन भारत ने एथलेटिक्स में छह मेडल (तीन सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज़) जीते. ईशा की जीत ने देश को दिन की शुरुआत में शूटिंग में मिली निराशा से कुछ हद तक उबरने में मदद की, क्योंकि मनु भाकर व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन से चूक गईं और राही सरनोबत के शॉट के फ्रेम से टकराने के कारण भारत टीम इवेंट में पीछे रह गया. भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 78 किग्रा इवेंट में कुराश में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल पक्के किए. इस बीच, अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ क्वार्टर-फ़ाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद पुरुषों की क्रिकेट टीम सेमी-फ़ाइनल में पहुंच गई. (एशियन गेम्स मेडल टैली)

आज के रिजल्ट

एथलेटिक्स - पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) में रोहित यादव ने सिल्वर और यश वीर सिंह ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

एथलेटिक्स - पुरुषों की लॉन्ग जंप (लंबी कूद) के फ़ाइनल में श्रीशंकर मुरली ने सिल्वर मेडल जीता

एथलेटिक्स - पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फ़ाइनल में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता

शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फ़ाइनल में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता

कुराश - महिलाओं के -78 किग्रा सेमीफ़ाइनल मुकाबले में पिंकी बल्हारा को दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार मिली, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

एथलेटिक्स - महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स) के फ़ाइनल में विथ्या रामराज ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और अनु राघवन पांचवें स्थान पर रहीं

एथलेटिक्स - महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के फ़ाइनल में पारुल चौधरी ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

बॉक्सिंग - पुरुषों के 90 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया ने दक्षिण कोरिया के किम गिचे को हराया और मेडल पक्का किया

बॉक्सिंग - महिलाओं के 75 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन को हराया और मेडल पक्का किया

बॉक्सिंग - महिलाओं के 60 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में प्रिया ने ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा को हराया और मेडल पक्का किया

एथलेटिक्स - भारत पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया

स्क्वैश - पुरुषों के टीम पूल मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया। हॉकी - पुरुषों की हॉकी पूल A मैच में भारत ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया

एथलेटिक्स - भारत 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले के फ़ाइनल में पहुंचा

एथलेटिक्स - पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में अविनाश साबले चौथे स्थान पर रहे

एथलेटिक्स - महिलाओं की डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) फ़ाइनल में सीमा चौथे और सान्या यादव आठवें स्थान पर रहीं

एथलेटिक्स - पूजा महिलाओं की 800 मीटर दौड़ के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं। एथलेटिक्स - संतोष कुमार तमिलरासन पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के फ़ाइनल में सातवें स्थान पर रहे

स्क्वैश - भारत ने महिलाओं के टीम पूल मैच में जापान को 2-1 से हराया

तीरंदाजी - चिकिता तनिपर्थी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में चेन यी-ह्सुआन (चीनी ताइपे) को हराया और क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई

तीरंदाजी - ज्योति सुरेखा वेन्नम महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में कांग येओनसेओ (दक्षिण कोरिया) से हार गईं

टेनिस - अंकिता रैना / रुतुजा भोसले महिलाओं के डबल्स के पहले राउंड में कजाकिस्तान की अन्ना डैनिलिना / यूलिया पुतिनसेवा से हार गईं

स्क्वैश - भारत ने पुरुषों के टीम पूल मैच में चीन को 3-0 से हराया

क्रिकेट - पुरुषों के क्रिकेट क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम अफ़गानिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द हो गया; भारत बेहतर सीडिंग के आधार पर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया

तीरंदाजी - चिकिता तनिपर्थी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में दोरजी डोलमा (भूटान) को हराया

तीरंदाजी - ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में एडेल ज़ेक्सेनबिनोवा (कजाकिस्तान) को हराया

शूटिंग - दूसरे दिन के बाद महिलाओं के ट्रैप क्वालिफ़ाइंग में नीरू पहले, मनीषा कीर 21वें और आशीमा अहलावत 23वें स्थान पर रहीं

शूटिंग - दूसरे दिन के बाद पुरुषों के ट्रैप क्वालिफ़ाइंग में शपथ भारद्वाज पांचवें, कायनन चेनाई 19वें और अहवर रिज़वी 32वें स्थान पर रहे

शूटिंग - मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत टीम फ़ाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं और व्यक्तिगत फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया

वॉलीबॉल - भारत ने पुरुषों के वॉलीबॉल ग्रुप मैच में हांगकांग को 3-0 से हराया.

आर्चरी - गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में साहिल जाधव को 149-148 से हराया और 1 अक्टूबर को होने वाले क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई

आर्चरी - साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में मंगोलिया के जामियांगगोम्बो पुरेवदोर्ज को 149-137 से हराया

आर्चरी - गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में इंडोनेशिया के सोस्टार अंदारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया

सेपकटकराव - भारत को महिलाओं के डबल्स में जापान से 1-2 (11-15, 15-9, 13-15) से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारत ग्रुप B में सबसे नीचे रहा और टूर्नामेंट से बाहर हो गया

स्क्वैश - भारत ने महिलाओं के टीम पूल मैच में चीन को 3-0 से हराया

सर्फिंग - शिवराज बाबू पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 में फिलीपींस के एल्सीसो जयुआर्ड से 7.83 - 11.50 से हार गए

सर्फिंग - किशोर कुमार अंबारासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 में चीन के मा वेनसोंग को 9.86 - 8.80 से हराया

टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में सुमित नागल बनाम दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग-चान (स्थगित - कल फिर से शुरू होगा)

Here are the LIVE Scores and Updates of India's action on Day 9 of Asian Games 2026

Sep 28, 2026 18:39 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: महिलाओं की 4x100 मीटर रिले

महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में भारत की भारत की अबिनया राजराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण और सुदेशना शिवंकर चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन दिया है. 

भारत ने दूसरे से तीसरे हैंडओवर में गड़बड़ कर दी और आखिर में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा... चीन ने तो आसानी से गोल्ड जीत लिया, लेकिन अभिनया ने थाईलैंड और जापान के बीच का अंतर कम किया और लगभग उनके बराबर पहुंच गई थीं... लेकिन उन्हें बैटन छठे या सातवें नंबर पर मिली थी, इसलिए उसके बाद पोडियम तक पहुंचने का कोई खास मौका नहीं था.
 

Sep 28, 2026 18:24 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: महिलाओं की 4x100 मीटर रिले

भारत के लिए आज का आखिरी इवेंट है - महिलाओं की 4x100 मीटर रिले.

अभिनया राजराजन की शानदार एंकरिंग ने सबका दिल जीत लिया और उन्होंने भारत को फ़ाइनल में पहुंचाया, लेकिन क्या तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिनया की यह चौकड़ी फ़ाइनल में भी वही कमाल दिखा पाएगी?

कुछ ही मिनटों में हमें इसका पता चल जाएगा.

Sep 28, 2026 18:26 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: भारत को सिल्वर, ब्रॉन्ज

श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो फ़ाइनल में अपने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का ज़बरदस्त थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता.

भारत के यशवीर सिंह ने छठे राउंड में 85.72 मीटर के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि रोहित यादव ने 84.35 मीटर थ्रो करके ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ भारत का शानदार प्रदर्शन पूरा किया.

पथिराज ने पहले चौथे राउंड में 88.33 मीटर के थ्रो के साथ बढ़त बनाई थी और फिर अपने आखिरी थ्रो में और बेहतर प्रदर्शन किया.

पाकिस्तान के अरशद नदीम 80.29 मीटर के सीज़न-बेस्ट थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे.
 

Sep 28, 2026 18:15 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: पुरुष टीम 4x400 मीटर फ़ाइनल में पहुंची


एथलेटिक्स में भारतीय पुरुष टीम 4x400 मीटर फ़ाइनल में पहुंची. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हीट 2 में शानदार जीत हासिल की और वे कल होने वाले फ़ाइनल में पहुंच गए हैं.

3:01.49 - धर्मवीर, राजेश, मनु और जय ने आसानी से फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है.

यह दोनों हीट में सबसे तेज़ समय भी है.

Sep 28, 2026 18:11 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: यशवीर और रोहित दूसरे और तीसरे स्थान पर

अब बस एक थ्रो बाकी है. पाथिरागे 88.33मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि यश वीर दूसरे और रोहित तीसरे स्थान पर हैं.

पाथिरागे: 88.33 मीटर
यश वीर: 85.14 मीटर
रोहित: 84.35 मीटर
अरशद: 80.29 मीटर


एक और थ्रो बाकी है, क्या कोई पाथिरागे को पीछे छोड़ पाएगा?

Sep 28, 2026 17:57 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: श्रीशंकर मुरली ने जीता सिल्वर

 श्रीशंकर मुरली ने जीता सिल्वर पुरुषों की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता. 

चोटिल होने के बावजूद, श्रीशंकर मुरली ने अपने दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता.

उज़्बेकिस्तान के अनवर अनवरोव ने 8.07 मीटर के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि चीन के शू युहाओ ने 8.17 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता.

Sep 28, 2026 17:55 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: पथिरागे ने फेंका 88.33m थ्रो

अपने चौथे प्रयास में पथिरागे ने 88.33m का प्रयास किया है. वह पहले स्थान पर है.  रोहित अभी भी दूसरे स्थान पर हैं जबकि यशवीर तीसरे स्थान पर हैं.

Sep 28, 2026 17:51 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: श्रीशंकर अब भी दूसरे स्थान पर

अब एक राउंड बाकी है. और श्रीशंकर अभी भी दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने पांचवां प्रयास नहीं किया है. शायद वह छठा जंप लें. फिलहाल उनका सिल्वर कंफर्म लग रहा है.
 
शि (सीएचएन): 8.17 मी
श्रीशंकर (IND): 8.07 मी
अनवरोव (यूजेडबी): 8.06 मी
लिन (टीपीई): 8.05 मी

Sep 28, 2026 17:45 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: लॉन्ग जंप में श्रीशंकर दूसरे स्थान पर

लॉन्ग जंप में श्रीशंकर दूसरे स्थान पर हैं अभी तक. भारत का सिल्वर कंफर्म लग रहा है.

एथलेटिक्स: राउंड 4 के बाद पुरुषों की लॉन्ग जंप की स्थिति
शी (CHN): 8.17m
श्रीशंकर (IND): 8.07m
अनवारोव (UZB): 8.07m
लिन (TPE): 8.04m
इतो (JPN): 7.97m
हाशिओका (JPN): 7.94m
डेविड (IND): 7.70m
विद्थ (HKG): 7.55m

अपनी चौथी जंप के बाद, श्रीशंकर मार्क से फिसल गए और ज़ोरदार तरीके से ज़मीन पर गिरे. उन्होंने अपने स्पाइक्स उतार दिए हैं और मेडिकल टीम उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर टखने की जांच करवाने की सलाह दे रही है... लेकिन एशियाई खेलों के मौजूदा सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय एथलीट इसके लिए तैयार नहीं हैं.

Sep 28, 2026 17:40 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: जैवलिन में पहले दूसरे नंबर पर भारत

रोहित यादव ने अपने तीसरे प्रयास में 84.35m का थ्रो किया है. जबकि यशवीर ने 82.42m का थ्रो किया. अभी रोहित पहले और यशवीर दूसरे स्थान पर हैं. जबकि पथिरागे का तीसरा प्रयास फाउल हुआ है. वहीं अरशद नदीम टॉप-5 से भी बाहर हो गए हैं.

रुमेश पथिराज इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं - उन्होंने इस साल पहले ही तीन बार 90 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय की है.अरशद नदीम का इस सीज़न का अधिकतम प्रदर्शन 81-82 मीटर के आसपास रहा है, लेकिन उन्हें कम आंकना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि उनमें जब किसी को उम्मीद न हो, तब अचानक ज़बरदस्त थ्रो करने की अद्भुत क्षमता है.

Sep 28, 2026 17:32 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: महिलाओं की 5 हजार मीटर में ब्रॉन्ज

एथलेटिक्स में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

पारुल चौधरी को एक और ब्रॉन्ज़ मेडल. उन्होंने कज़ाकिस्तान की नोराह तानुई को पीछे छोड़ते हुए शानदार किक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और 15:14.61 का समय लिया.

Sep 28, 2026 17:23 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: एथलेटिक्स में सीमा और पारुल चौधरी मैदान में

5000 मीटर फ़ाइनल में 1000 मीटर पूरे होने के बाद, पारुल और सीमा दोनों उस बीच वाले ग्रुप में हैं जो तानुई नाम की अकेली धाविका का पीछा कर रहा है, जो सबसे आगे निकल गई है. शानदार विन्फ्रेड यावी इस बड़े बीच वाले ग्रुप की अगुवाई कर रही हैं.
 

Sep 28, 2026 17:18 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: पूजा 800 मीटर के फाइनल में

पूजा ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ की पहली हीट में 2:03.20 का समय निकाला. वो अपनी हीट में पांचवें स्थान पर रहीं फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर गईं हैं.

Sep 28, 2026 17:12 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: जैवलिन में पथिरागे आए दूसरे पर

जैवलिन में यशवीर ने अपने दूसरे प्रसार में 82.99m थ्रो किया है.पथिरागे ने 83.34m थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई. जबकि रोहित यादव ने दूसरे प्रयास में 82.40m थ्रो किया है. वह तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.अरशद नदीम का दूसरा प्रयास अभी नहीं हुआ है. भारत के दो एथलीट मेजल पोजिशन में है.

Sep 28, 2026 17:09 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: लॉन्ग जंप में श्रीशंकर सिल्वर पोजिशन पर

लॉन्ग जंप में श्रीशंकर सिल्वर पोजिशन पर है. उन्होंने दूसरे प्रयास में 8.07 की जंप लगाई है. डेविड सोलोमन अबसातवें स्थान पर हैं.

एथलेटिक्स: पुरुषों की लॉन्ग जंप के दूसरे राउंड के बाद स्टैंडिंग
शी (CHN): 8.17m
श्रीशंकर (IND): 8.07m
अनवारोव (UZB): 8.03m
लिन (TPE): 7.97m
इतो (JPN): 7.88m
हाशिओका (JPN): 7.86m
डेविड (IND): 7.51m

श्रीशंकर मुरली ने एशियाई खेलों में अपनी पहली 8 मीटर से ज़्यादा की जंप लगाई और 8.07 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

Sep 28, 2026 17:00 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: गोल्ड पोजिशन पर यशवीर


जैवलिन में यशवीर ने अपने पहले प्रयास में 83.56 का थ्रो किया है और वो गोल्ड पोजिशन पर चल रहे हैं. जबकि रोहित यादव 77.35 दूसरे स्थान पर हैं. वहीं अरशद नदीम 76.69m के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर है. पथिरागे चौथे स्थान पर हैं.

Sep 28, 2026 16:54 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज की रेस में मुरली

पुरुषों की लॉन्ग जंप में अपने पहले प्रयास में 7.66 की छलांग के साथ मुरली श्रीशंकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.

राउंड 1 के बाद लॉन्ग जंप की स्थिति
अनवारोव (UZB): 7.94 मीटर
शी (CHN): 7.91 मीटर
श्रीशंकर (IND): 7.66 मीटर

Sep 28, 2026 16:50 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: एथलेटिक्स में जैवलिन इवेंट शुरू

रोहित यादव, यश वीर सिंह, रुमेश पथिरागे और अरशद नदीम एक्शन में. 

और नीरज चोपड़ा नहीं हैं.एंकल लिगामेंट में चोट की वजह से वे एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं, लेकिन क्या नीरज चोपड़ा के बिना कई देशों के बीच होने वाले जैवलिन इवेंट को देखना अजीब नहीं लगता? 

यशवीर अपना पहला थ्रो लेकर आते हुए...

Sep 28, 2026 16:49 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: गुलवीर ने पुरुषों की 1500 मीटर में जीता सिल्वर

गुलवीर ने पुरुषों की 1500 मीटर में जीता सिल्वर. यह उनका मौजूदा संस्करण का दूसरा सिल्वर है. 

Sep 28, 2026 16:40 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: 1500 मीटर में गुलवीर और यूनुस

एथलेटिक्स में गुलवीर और यूनुस मैदान पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के कड़े मुकाबले में पोडियम पर जगह बना पाएंगे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उनका इवेंट शुरू हो चुका है.
 

Sep 28, 2026 16:39 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: एथलेटिक्स में श्रीशंकर और डेविड एक्शन में

श्रीशंकर मुरली इस सीज़न में शानदार फ़ॉर्म में हैं और वह एशिया में जीत हासिल करना चाहेंगे.मेंस लॉन्ग जंप में दो भारतीय हैं. 

डेविड सोलोमन को आश्चर्यजनक रूप से शामिल किया गया. उन्होंने इस साल की शुरुआत में 8 मीटर का मार्क पार करके एशियाई खेलों के लिए क्वालिफ़ाई किया था.
 

Sep 28, 2026 16:31 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: अविनाश साबले चौथे स्थान पर रहे

अविनाश साबले समय पर वापसी नहीं कर पाए. वह चौथे स्थान पर रहे.

अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में मेडल जीतने से चूक गए; उन्होंने 8:21.67 के समय के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जो उनका इस सीज़न का सबसे अच्छा प्रदर्शन था.

जापान के र्युजी मियुरा ने 8:17.36 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता और हांगझोऊ 2023 में बने साबले के 8:19.50 के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

र्योमा आओकी ने 8:17.36 के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि कतर के ज़कारिया इलाहलामी ने 8:18.13 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया. साबले विजेता से 4.31 सेकंड पीछे रहे और मेडल जीतने से बस तीन सेकंड से ज़्यादा के अंतर से चूक गए.

Sep 28, 2026 16:26 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: अविनाश साबले पिछड़े

अविनाश साबले की मशहूर 'किक' का पूरा ज़ोर लगाना होगा - मियुरा काफी आगे हैं, जबकि साबले, आओकी और इलाहलामी बाकी दो मेडल के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं.
 

Sep 28, 2026 16:18 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: बॉक्सिंग में कपिल मे मेडल किया कंफर्म

कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90kg क्वार्टरफ़ाइनल में किम गिचे को हराया.मेडल पक्का किया. कपिल को पता है कि उन्होंने जीत पक्की करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है.भले ही ज़्यादा पंच नहीं मारे, लेकिन उनका खेल ज़्यादा असरदार रहा. किम ने ज़्यादा आक्रामकता दिखाई, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं.कपिल ने सर्वसम्मति से लिए गए फ़ैसले में 5-0 से मैच जीता और सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई. इसका मतलब है कि उनका मेडल भी पक्का हो गया है.

Sep 28, 2026 16:16 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: अविनाश साबले तैयार हैं

भारत के बेहतरीन स्टीपलचेज़ एथलीट अब मैदान में उतरने और 3000 मीटर स्टीपलचेज़ रेस में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.  हाल ही में एक गंभीर चोट से उबरे हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे उससे कितनी अच्छी तरह ठीक हुए हैं.
 

Sep 28, 2026 16:13 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़

संतोष कुमार तमिलरासन पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के फ़ाइनल में मेडल नहीं जीत पाए. वे 49.95 सेकंड के समय के साथ सातवें स्थान पर रहे. कतर के बासेम हेमीडा ने गोल्ड मेडल जीता.

Sep 28, 2026 16:12 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: कपिल पोखरिया ने जीता दूसरा राउंड


कपिल ने  किम गिचे के खिलाफ दूसरा राउंड भी जीत लिया है.इस राउंड में कोई खास अंतर नहीं दिखा, कपिल लगातार अटैक कर रहे हैं और अपने पंच सही निशाने पर लगा रहे हैं. किम के खिलाफ 'स्टैंडिंग काउंट' हुआ, लेकिन इतने सारे पंच खाने के बावजूद वे आगे खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं. अब बस समय की बात है, कपिल साफ तौर पर बेहतर बॉक्सर हैं. उन्होंने दूसरा राउंड 5-0 से जीता, हालांकि एक जज ने किम को 8 अंक दिए.
 

Sep 28, 2026 16:11 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने जीता पहला राउंड

कपिल ने एक मत से पहला राउंड जीता है. सभी जजों ने माना है कि कपिल पहले राउंड में अपने विरोधी की तुलना में अधिक मुक्के जड़े. 

कपिल को अपनी लंबाई की वजह से रीच का फ़ायदा मिल. उन्होंने जबरदस्त शुरुआत की. कुछ जोरदार पंच मारे. उनके बाएं हाथ के हुक सटीक और असरदार लग रहे हैं. किम ने कुछ काउंटर पंच ज़रूर मारे हैं.

Sep 28, 2026 16:08 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया एक्शन में


पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फ़ाइनल मुकाबले में कपिल पोखरिया का सामना दक्षिण कोरिया के किम गिचे से हो रहा है. भारतीय बॉक्सर रेड कॉर्नर में हैं और वे यहां मेडल पक्का करना चाहेंगे.
 

Sep 28, 2026 16:07 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: स्क्वैश में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया

भारत ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया. वीर चोटरानी ने ओह सियोजिन के खिलाफ तीसरा मैच 3-0 (11-6, 11-4, 11-2) से जीतकर क्लीन स्वीप पूरा किया. इस जीत के साथ, पुरुषों की टीम स्क्वैश में मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट भारत ग्रुप में टॉप पर रहा और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया.

Sep 28, 2026 16:02 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: विथ्या रामराज ने जीता ब्रॉन्ज

हमारे सामने ट्रैक पर कई मेडल इवेंट्स होने वाले हैं. 10 मिनट से भी कम समय में, विथ्या रामराज और अनु राघवन महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स फ़ाइनल में दौड़ेंगी.इसके बाद संतोष कुमार तमिलरासन पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स फ़ाइनल में दौड़ेंगे. फिर अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे. और उसके बाद 1500 मीटर के दो फ़ाइनल होंगे. पुरुषों में यूनुस शाह और गुलवीर सिंह, और महिलाओं में सीमा और पारुल चौधरी हिस्सा लेंगी.

विथ्या रामराज ने क्या शानदार दौड़ लगाई. उन्होंने 54.75 सेकंड में दौड़ पूरी करके उस नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उनके और महान पीटी उषा के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था, और ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. आखिर में, मज़बूत फ़िनिश के साथ मारियम करीम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और गेम्स रिकॉर्ड भी तोड़ा। एडेलिना ज़ेम्स दूसरे स्थान पर रहीं.

मारियम करीम (UAE) - 54.31 सेकंड
एडेलिना ज़ेम्स (KAZ) - 54.58 सेकंड
विथ्या रामराज (IND) - 54.75 सेकंड

Sep 28, 2026 15:50 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: अब महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स फ़ाइनल

हमारे सामने ट्रैक पर कई मेडल इवेंट्स होने वाले हैं. 10 मिनट से भी कम समय में, विथ्या रामराज और अनु राघवन महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स फ़ाइनल में दौड़ेंगी.इसके बाद संतोष कुमार तमिलरासन पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स फ़ाइनल में दौड़ेंगे. फिर अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे. और उसके बाद 1500 मीटर के दो फ़ाइनल होंगे. पुरुषों में यूनुस शाह और गुलवीर सिंह, और महिलाओं में सीमा और पारुल चौधरी हिस्सा लेंगी.

Sep 28, 2026 15:45 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: भारत 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले फ़ाइनल में

काफ़ी इंतज़ार के बाद नतीजे आ गए हैं - और ऐसा लगता है कि भारत ने क्वालिफ़ाई कर लिया है. अभी भी इस बात की काफ़ी संभावना है कि दक्षिण कोरिया इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगा, लेकिन फ़िलहाल भारत फ़ाइनल में दौड़ेगा.

Sep 28, 2026 15:44 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: डिस्कस थ्रो में सीमा चौथे स्थान पर रहीं

1998 से भारत के नाम दर्ज उस रिकॉर्ड का सिलसिला यहीं थम गया - जब महिलाओं के डिस्कस थ्रो में भारत ने कम से कम एक मेडल तो जीता ही था. लेकिन आइची-नागोया में पोडियम तक पहुंचने के लिए सीमा का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन भी काफी नहीं रहा. सीमा चौथे स्थान पर रहीं. सीमा कालीरामना ने अपने आखिरी प्रयास में 59.81 मीटर का शानदार थ्रो किया, लेकिन महिला डिस्कस थ्रो फ़ाइनल में मेडल जीतने के लिए यह काफ़ी नहीं था.

फेंग (CHN): 63.69 मीटर
जियांग (CHN): 62.25 मीटर
इंसाएंग (THA): 61.43 मीटर
सीमा (IND): 59.88 मीटर

Sep 28, 2026 15:36 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: स्क्वैश में भारत ने कोरिया को हराया

पुरुषों की टीम के ग्रुप स्टेज में भारत बनाम दक्षिण कोरिया को हरा दिया है.

वेलावन सेंथिलकुमार ने आसानी से जीत हासिल की. उन्होंने सीधे गेम में 11-6, 11-4, 11-7 से जीत दर्ज की.

इसके बाद अभय सिंह ने दक्षिण कोरिया के र्यू जियोंगमिन को 11-4, 11-7, 11-1 से हराकर बहुत आसानी से जीत हासिल की और भारत को इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त दिला दी.

मुकाबला तो हो गया है, लेकिन स्कोर 3-0 करने के लिए अब वीर चोत्रानी खेलेंगे.

Sep 28, 2026 15:33 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: बॉक्सिंग में एक और मैच बचा है अभी

बॉक्सिंग में, आज भारत के लिए सिर्फ़ एक मुक़ाबला बचा है - पुरुषों के 90kg वर्ग का क्वार्टर फ़ाइनल, जो कपिल पोखरिया और दक्षिण कोरिया के किम गिचे के बीच होगा. इसके दोपहर 3:45 बजे (IST) शुरू होने की उम्मीद है. क्या यह भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर सकता है?

Sep 28, 2026 15:31 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: डिस्कस थ्रो में सीमा की नजर मेडल पर

सीमा कालीरामना ने अपने पांचवें प्रयास में पर्सनल बेस्ट थ्रो किया है. उन्होंने 59.88 मीटर का थ्रो किया है, लेकिन यह मेडल पोजिशन में उन्हें लाने के लिए काफी नहीं है.सीमा को और जोर लगाना  होगा.

पांच थ्रो के बाद पोजिशन

फेंग (CHN): 63.69m
जियांग (CHN): 62.25m
इंसाएंग (THA): 61.43m
सीमा (IND): 59.88m

Sep 28, 2026 15:23 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: एथलेटिक्स का शेड्यूल

दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 90kg क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया बनाम दक्षिण कोरिया के किम गिचे
दोपहर 3:53 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 400m बाधा दौड़ (हर्डल्स) के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में विथ्या रामराज और अनु राघवन
शाम 4:03 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400m बाधा दौड़ (हर्डल्स) के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में संतोष कुमार तमिलरासन
शाम 4:13 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 3000m स्टीपलचेज़ के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में अविनाश साबले
शाम 4:25 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की लंबी कूद (लॉन्ग जंप) के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन
शाम 4:35 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 1500m दौड़ के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में यूनुस शाह और गुलवीर सिंह
शाम 4:45 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में रोहित यादव और यश वीर सिंह
शाम 4:50 बजे से: एथलेटिक्स - महिलाओं की 800m दौड़ के हीट्स में गौतमी जयरामन और पूजा
शाम 5:13 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 5000m दौड़ के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सीमा और पारुल चौधरी
शाम 6:01 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 4x400m रिले दौड़ के हीट्स में भारत
शाम 6:34 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 4x100m रिले दौड़ के फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत की अभिनया राजराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण और सुदेशना शिवंकर
 

Sep 28, 2026 15:22 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: सीमा की नजर मेडल पर

सीमा कालीरामना ने अपनी तीसरी कोशिश में 58.18 मीटर का थ्रो किया. इससे उनकी ब्रॉन्ज़ मेडल वाली पोज़िशन तो बेहतर नहीं हुई, लेकिन यह एक और अच्छा थ्रो था. सीमा सही समय पर अच्छी फ़ॉर्म में आ रही हैं.

Sep 28, 2026 15:21 (IST)
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Asian Games Day 9 Live Updates: भारत मिक्स्ड 4x100m रिले फ़ाइनल में

भारत अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहा और मिक्स्ड 4x100m रिले फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया, लेकिन एक बड़ी चिंता भी है. अनिमेष कुजूर, जिन्होंने शानदार तीसरा लेग दौड़ा, बैटन पास करते समय फिसल गए और रेस के बाद लंगड़ाते हुए दिखे। उम्मीद है कि वे फ़ाइनल के लिए ठीक होंगे.

आइची-नागोया में बारिश की वजह से हालात बहुत मुश्किल और फिसलन भरे हैं.

भारत 41.54 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो चीन से सिर्फ़ 0.02 सेकंड पीछे था। यह एक फ़ोटो फ़िनिश थी.

Sep 28, 2026 15:04 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, एथलेटिक्स: दूसरे राउंड के बाद सीमा पदक की दौड़ में, तीसरे स्थान पर पहुंचीं

महिला डिस्कस थ्रो फाइनल के दूसरे राउंड के बाद भारत की सीमा ने शानदार सुधार करते हुए 58.40 मीटर का थ्रो किया और फिलहाल तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. वह पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई हैं.

दूसरे राउंड के बाद टॉप-3: 
फेंग (चीन) – 63.69 मीटर
इंसाएंग (थाईलैंड) – 58.63 मीटर
सीमा (भारत) – 58.40 मीटर 🇮🇳

वहीं, भारत की दूसरी एथलीट सान्या यादव ने 49.90 मीटर का थ्रो किया है और वह फिलहाल सातवें स्थान पर हैं.

Sep 28, 2026 14:49 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, एथलेटिक्स: डिस्कस थ्रो में सीमा पांचवें स्थान पर, सान्या का पहला प्रयास फाउल

महिला डिस्कस थ्रो फाइनल के पहले राउंड के बाद भारत की सीमा ने 53.67 मीटर का थ्रो करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है और वह पदक की दौड़ में बनी हुई हैं.

वहीं, दूसरी भारतीय खिलाड़ी सान्या यादव का पहला प्रयास फाउल रहा, जिससे उन्हें शुरुआती झटका लगा है. अब दोनों भारतीय एथलीटों के पास अगले प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन कर स्टैंडिंग्स में ऊपर आने का मौका होगा.

Sep 28, 2026 15:25 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, बॉक्सिंग: प्रिया ने भारत का एक और पदक किया पक्का, सेमीफाइनल में पहुंचीं

महिला 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में प्रिया ने ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ भारत का एक और पदक पक्का हो गया है.

अब प्रिया का सामना चीन की यांग चेंगयू से होगा और वह फाइनल में जगह बनाकर पदक का रंग बदलने की कोशिश करेंगी.

Sep 28, 2026 14:33 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, बॉक्सिंग: प्रिया ने की दमदार वापसी, अब पदक से सिर्फ एक राउंड दूर

महिला 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में भारत की प्रिया ने दूसरे राउंड में शानदार वापसी की. भारतीय मुक्केबाज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बेहतरीन कॉम्बिनेशन पंच लगाए और पूरे राउंड में ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा पर दबाव बनाए रखा.

प्रिया के सटीक मुक्कों के सामने समदोवा पिछड़ती नजर आईं. राउंड के दौरान ताजिक मुक्केबाज को एक प्वाइंट पेनल्टी भी मिली, जिससे भारतीय खिलाड़ी को बड़ा फायदा हुआ. जजों ने दूसरा राउंड 5-0 से प्रिया के पक्ष में दिया.

अब मुकाबला निर्णायक अंतिम राउंड में पहुंच चुका है और भारतीय मुक्केबाज के पास सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का करने का शानदार मौका है.

Sep 28, 2026 14:29 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, बॉक्सिंग: प्रिया पहले राउंड में पिछड़ीं, ताजिक मुक्केबाज को मामूली बढ़त

महिला 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में भारत की प्रिया को पहले राउंड के बाद हल्का झटका लगा है. लंबाई और रीच का फायदा होने के बावजूद भारतीय मुक्केबाज सटीक काउंटर पंचों का पूरा फायदा नहीं उठा सकीं, जबकि ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा ने कई प्रभावी पंच लगाए.

राउंड के अंतिम क्षणों में प्रिया ने कुछ अच्छे काउंटर पंच जरूर लगाए, लेकिन जजों ने पहला राउंड 3-2 से समदोवा के पक्ष में दिया. मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ है और प्रिया के पास अगले दो राउंड में वापसी कर पदक पक्का करने का मौका बना हुआ है.

Sep 28, 2026 14:19 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, बॉक्सिंग: प्रिया के सामने पदक पक्का करने की चुनौती

महिला 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में भारत की प्रिया का सामना ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा से होगा. यह मुकाबला भारतीय मुक्केबाज के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीत के साथ वह सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लेंगी.

भारत की नजरें एक और बॉक्सिंग पदक पर टिकी हैं और प्रिया के पास देश की पदक संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका होगा.

Sep 28, 2026 13:28 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, स्क्वैश: अनाहत की हार से मुकाबला बराबरी पर, भारत-जापान टाई 1-1

महिला टीम स्पर्धा के पूल-सी मुकाबले में भारत और जापान के बीच मुकाबला अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गया है. भारत की अनाहत सिंह को जापान की सातोमी वतनाबे के खिलाफ पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा.

निर्णायक पांचवें गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अहम मौकों पर वतनाबे ने बढ़त बनाए रखी और जापान को मुकाबले में बराबरी दिला दी.

अब टीम मुकाबले का फैसला तीसरे और अंतिम मैच में होगा, जहां तन्वी खन्ना का सामना अकारी मिदोरिकावा से होगा.

Sep 28, 2026 13:26 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates,स्क्वैश: अनाहत की हार से मुकाबला बराबरी पर, अब तन्वी खन्ना पर नजर

महिला टीम स्पर्धा में भारत और जापान के बीच मुकाबला अब 1-1 की बराबरी पर आ गया है. भारत की अनाहत सिंह को जापान की सातोमी वतनाबे के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा.

एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबले का रुख अनाहत की ओर है, लेकिन वतनाबे ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी दो गेम जीत लिए और जापान को बराबरी दिला दी.

अब सबकी नजरें निर्णायक मुकाबले पर होंगी, जहां तन्वी खन्ना का सामना अकारी मिदोरिकावा से होगा. यही मैच तय करेगा कि टीम मुकाबले में जीत किसके हिस्से आएगी.

Sep 28, 2026 12:58 (IST)
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जब ईशा सिंह ने पक्का किया पदक, खुशी का पल आया सामने

Sep 28, 2026 12:47 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates,स्क्वैश: अनाहत सिंह पहला गेम हारीं, लेकिन वापसी की उम्मीद बरकरार

महिला टीम स्पर्धा में भारत जापान के खिलाफ 1-0 से आगे है, लेकिन दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह को जापान की सातोमी वतनाबे के खिलाफ शुरुआती झटका लगा है। वतनाबे ने पहला गेम 11-8 से अपने नाम कर लिया।

हालांकि, यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले महिला एकल के सेमीफाइनल में भी अनाहत ने वतनाबे के खिलाफ पहले दो गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए अगले तीन गेम जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी से एक और दमदार वापसी की उम्मीद की जा सकती है।

Sep 28, 2026 12:45 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, स्क्वैश: जापान पर भारत की बढ़त, जोशना चिनप्पा ने दिलाई शानदार शुरुआत

महिला टीम स्पर्धा में भारत ने जापान के खिलाफ मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली है. अनुभवी जोशना चिनप्पा ने पहले मैच में जापान की एरिसा सानो को एकतरफा अंदाज में 11-1, 11-8, 11-1 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई.

भारत ने इससे पहले अपने पहले ग्रुप मुकाबले में चीन को 2-1 से हराया था. अब टीम की नजर लगातार दूसरी जीत पर है. अगले मुकाबले में अनाहत सिंह का सामना जापान की सातोमी वतनाबे से होगा.

Sep 28, 2026 12:26 (IST)
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Sep 28, 2026 12:48 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह ने जीता सिल्वर मेडल, गोल्ड बेहद मामूली अंतर से चूका

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में भारत की ईशा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. स्वर्ण पदक का फैसला शूट-ऑफ तक पहुंचा, जहां ईशा ने आखिरी दम तक कड़ी टक्कर दी.

पहले शूट-ऑफ में ईशा और चीन की शियाओ जियारुइशियान दोनों ने 5 में से 4 हिट लगाए थे, जिसके बाद एक और शूट-ऑफ की जरूरत पड़ी. दूसरे शूट-ऑफ में ईशा 5 में से 2 हिट ही कर सकीं, जबकि शियाओ ने 3 हिट लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

ईशा के लिए यह शानदार उपलब्धि रही, क्योंकि उन्होंने पहले कांस्य सुनिश्चित किया, फिर शूट-ऑफ जीतकर रजत पक्का किया और अंत तक गोल्ड की दौड़ में बनी रहीं.

अंतिम स्टैंडिंग्स: 
शियाओ जियारुइशियान – 38 (शूट-ऑफ से स्वर्ण)
ईशा सिंह – 38
किम ह्योन सुक – 34
त्रिन्ह थू विन्ह – 30
शांग काइयान – 24
तिएन चिया-चेन – 17
हानियेह रोस्तामियान – 14
बोंग सेओरिन – 11

भारत की युवा निशानेबाज ने दबाव में शानदार जज्बा दिखाया और देश के लिए एक और महत्वपूर्ण पदक हासिल किया.

Sep 28, 2026 12:48 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर, स्वर्ण पदक के लिए शूट-ऑफ

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने जबरदस्त धैर्य और हौसला दिखाते हुए मुकाबले को गोल्ड मेडल शूट-ऑफ तक पहुंचा दिया है.

एक समय ईशा शुरुआती शॉट में चूक गई थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की. दूसरी ओर चीन की शियाओ जियारुइशियान ने आखिरी तीन शॉट्स में दो बार निशाना चूका, जिससे दोनों खिलाड़ी बराबरी पर आ गईं.

अब स्वर्ण पदक का फैसला शूट-ऑफ से होगा. ईशा पहले ही रजत पदक पक्का कर चुकी हैं और अब उनके पास भारत के लिए गोल्ड जीतने का सुनहरा मौका है.

Sep 28, 2026 11:26 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह ने शूट-ऑफ जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल किया पक्का, अब गोल्ड पर दांव

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शूट-ऑफ में उत्तर कोरिया की किम ह्योन सुक को पीछे छोड़ दिया. ईशा ने 3 हिट किए, जबकि किम केवल 2 हिट ही कर सकीं.

इस जीत के साथ ईशा ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक पर है. फाइनल में सिर्फ भारत की ईशा सिंह और चीन की शियाओ जियारुइशियान बची हैं.

Sep 28, 2026 11:04 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह ने पदक किया पक्का, गोल्ड की रेस में बरकरार

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने शानदार 5/5 की सीरीज़ लगाकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है. भारतीय निशानेबाज अब पदक के साथ-साथ स्वर्ण की दौड़ में भी मजबूती से बनी हुई हैं

Sep 28, 2026 10:58 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह संयुक्त बढ़त पर बरकरार, पदक की जंग रोमांचक हुई

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने एक और शानदार सीरीज़ खेलते हुए 5 में से 4 हिट लगाए. चीन की शियाओ जियारुईशियान ने भी 4/5 का स्कोर किया, जबकि उत्तर कोरिया की किम ह्योन सुक ने परफेक्ट 5/5 सीरीज़ लगाकर शीर्ष स्थान की दौड़ को और रोमांचक बना दिया.

25 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग्स:

ईशा सिंह – 20
शियाओ जियारुईशियान – 20
किम ह्योन सुक – 20
शांग काइयान – 18
त्रिन्ह थू विन्ह – 18
तिएन चिया-चेन – 15
हानियेह रोस्तामियान – 14 (एलिमिनेट)
बोंग सेओरिन – 11 (एलिमिनेट)

Sep 28, 2026 10:57 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह संयुक्त बढ़त पर पहुंचीं, पदक की रेस में मजबूत दावेदारी

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने शानदार वापसी करते हुए चौथी सीरीज़ में 5 में से 4 हिट लगाए. वहीं, चीन की शियाओ जियारुइशियान केवल 3 हिट ही कर सकीं, जिससे दोनों खिलाड़ी अब 16-16 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं.

20 शॉट्स के बाद दक्षिण कोरिया की बोंग सेओरिन 11 अंकों के साथ बाहर हो गईं. ईशा फिलहाल स्वर्ण पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई हैं.

20 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग्स:
ईशा सिंह - 16
शियाओ जियारुइशियान - 16
किम ह्योन सुक - 15
शांग काइयान - 15
त्रिन्ह थू विन्ह - 14
हानियेह रोस्तामियान - 12
तिएन चिया-चेन - 12
बोंग सेओरिन - 11 (एलिमिनेट)

अब फाइनल और भी रोमांचक हो गया है, जहां हर शॉट पदक का रंग तय कर सकता है.

Sep 28, 2026 10:55 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह दूसरे स्थान पर खिसकीं, पदक की रेस में बरकरार

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह की शुरुआती बढ़त अब खत्म हो गई है. चीन की शियाओ जियारुइशियान ने एक और परफेक्ट सीरीज लगाते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

15 शॉट्स के बाद स्थिति:

 शियाओ जियारुइशियान - 13
 ईशा सिंह - 12
 किम ह्योन सुक - 11
 शांग काइयान - 11
 त्रिन्ह थू विन्ह - 9
 तिएन चिया-चेन - 9
 हानियेह रोस्तामियान - 8
 बोंग सेओरिन - 7

ईशा फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं और पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई हैं. अब अगले कुछ शॉट्स फाइनल की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित होंगे.

Sep 28, 2026 10:53 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, कुराश: पिंकी बलहारा ने भारत को दिलाया कांस्य पदक

महिला 78 किग्रा वर्ग में भारत की पिंकी बलहारा ने एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है. सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की मो सुमिन के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम चार में पहुंचने की बदौलत उन्होंने पोडियम फिनिश सुनिश्चित की.

इसके साथ ही पिंकी ने 2018 एशियन गेम्स के कांस्य पदक की उपलब्धि को दोहराया. मुकाबले में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी शुरू से बढ़त बनाए रखने में सफल रहीं, लेकिन पिंकी ने भारत के लिए एक और पदक जोड़कर शानदार उपलब्धि हासिल की

Sep 28, 2026 10:47 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, शूटिंग: ईशा सिंह फाइनल में, अब शुरू होगा पदक का मुकाबला

महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल में अब भारत की उम्मीदें ईशा सिंह पर टिकी हैं. इस फाइनल में केवल रैपिड स्टेज के अंक गिने जाएंगे, जहां निशानेबाजों को हर सीरीज़ में पांच शॉट लगाने होंगे.

हर सफल शॉट पर एक अंक मिलेगा, जबकि चूकने पर कोई अंक नहीं मिलेगा. 10.2 या उससे अधिक स्कोर को हिट माना जाएगा. फाइनल से पहले सभी खिलाड़ी फिलहाल अपने साइटिंग शॉट्स ले रही हैं और कुछ ही देर में पदकों की जंग शुरू होने वाली है.

ईशा ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई थी और अब उनकी नजर एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और पदक जीतने पर होगी.

Sep 28, 2026 10:39 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, तीरंदाजी: ज्योति सुरेखा वेन्नम बाहर, चिकिता तनिपार्थी क्वार्टरफाइनल में

महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत को बड़ा झटका लगा है. ज्योति सुरेखा वेन्नम को राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की 14 वर्षीय कांग योनसियो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. कोरियाई तीरंदाज ने परफेक्ट 150 का स्कोर किया, जबकि ज्योति 146 अंक ही जुटा सकीं.

हालांकि, भारत की चिकिता तनिपार्थी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली. चीनी ताइपे की चेन यी-हसुआन के खिलाफ मुकाबला 15 तीरों के बाद 148-148 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इसके बाद टाईब्रेकर में चिकिता का तीर बुल्सआई पर लगा, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी का 10 अंक का शॉट केंद्र से थोड़ा दूर रहा.

अब चिकिता तनिपार्थी का सामना क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अश्रिफाह से होगा.

Sep 28, 2026 10:33 (IST)
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Asian Games 2026 Day 9 LIVE Updates, बॉक्सिंग: लवलीना बोरगोहेन ने भारत का पदक किया पक्का

महिला 75 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ लवलीना ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिया है.

टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा. खासकर अंतिम राउंड में लवलीना ने तेज और सटीक पंचों से कोरियाई प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. जजों ने तीनों राउंड में लवलीना को विजेता माना और भारतीय स्टार ने 30-27 के सर्वसम्मत स्कोर के साथ मुकाबला अपने नाम किया.

इस जीत के साथ बॉक्सिंग में भारत का चौथा पदक भी पक्का हो गया है. अब लवलीना की नजर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने और पदक का रंग बदलने पर होगी.

 

Sep 28, 2026 10:21 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, बॉक्सिंग: लवलीना बोरगोहेन ने पहले राउंड में बनाई बढ़त

महिला 75 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन के खिलाफ दमदार शुरुआत की. पहले राउंड में दोनों मुक्केबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार पंचों का आदान-प्रदान किया.

लवलीना ने कुछ शानदार और सटीक मुक्के लगाए, जिससे राउंड के अंत में उन्हें बढ़त मिल गई. जजों ने पहले राउंड का फैसला 10-9 से लवलीना के पक्ष में दिया और पांचों जजों ने भारतीय मुक्केबाज को विजेता माना. इसके साथ ही लवलीना ने मुकाबले में 5-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

Sep 28, 2026 10:17 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, स्क्वैश: भारत ने चीन को 3-0 से रौंदा, पुरुष टीम स्पर्धा में शानदार आगाज

भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने पूल मुकाबले में चीन को 3-0 से हराकर जोरदार शुरुआत की. भारत के तीनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने मैच सीधे गेमों में जीतकर चीन को कोई मौका नहीं दिया.

सूरज चंद ने डू शाओकियान को 11-4, 11-2, 12-10 से हराया.
वीर चोटरानी ने ली हैझेन को 11-5, 11-5, 11-3 से मात दी.
वेलवन सेंथिलकुमार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना मुकाबला 3-0 से जीत लिया.

इस एकतरफा जीत के साथ भारत ने टीम स्पर्धा में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है. अब ग्रुप में भारत का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा, जो आगे की राह तय करने में अहम साबित हो सकता है.

Sep 28, 2026 09:53 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, टेनिस: अंकिता-ऋतुजा का मुकाबला रोमांचक मोड़ पर, फैसला टाईब्रेक में

महिला डबल्स मुकाबले में अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले की भारतीय जोड़ी ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन कजाखस्तान की अन्ना डैनिलीना और यूलिया पुतिनसेवा ने दूसरा सेट 6-3 से जीतकर मैच को टाईब्रेक तक पहुंचा दिया.

निर्णायक सेट की जगह खेले जा रहे टाईब्रेक में दोनों जोड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और फिलहाल स्कोर 3-3 की बराबरी पर है. मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है और हर अंक बेहद अहम साबित हो रहा है.

Sep 28, 2026 09:48 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, बारिश के कारण भारत-अफगानिस्तान मैच रद्द

बारिश के कारण भारत-अफगानिस्तान मैच रद्द हो गया है और टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची.

Sep 28, 2026 09:37 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, शूटिंग: शपथ भारद्वाज ने लगाई लंबी छलांग, फाइनल की दौड़ में मजबूत दावेदारी

पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन शपथ भारद्वाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 में 50 का परफेक्ट स्कोर बनाया. इसके साथ उनका कुल स्कोर 100 में 95 हो गया है और वह स्टैंडिंग्स में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

वहीं, काइनन चेनाई दूसरे दिन 44 अंक ही जुटा सके. उनका कुल स्कोर 91/100 है और वह फिलहाल 19वें स्थान पर हैं. दूसरी ओर, अहवर रिजवी ने दूसरे दिन 46 का अच्छा स्कोर किया, लेकिन पहले दिन के 41 अंकों का असर उनकी स्थिति पर पड़ा है. कुल 87/100 अंकों के साथ वह 32वें स्थान पर हैं.

अब आखिरी दिन की क्वालिफिकेशन में शपथ पर भारत की सबसे बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी, जबकि काइनन और अहवर को फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए दमदार प्रदर्शन करना होगा.

Sep 28, 2026 09:46 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates: मनु भाकर बाहर, बारिश के कारण भारत-अफगान मैच में टॉस में देरी

बारिश के कारण भारत-अफगानिस्तान मैच में टॉस में देरी.

Sep 28, 2026 09:02 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, शूटिंग: 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत का पदक हाथ से फिसला

महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत पदक से चूक गया. पदक की दौड़ से बाहर होने के बाद भारतीय दल ने नतीजे को लेकर अपील दर्ज कराई, जिसके लिए नियमानुसार 50 यूरो शुल्क भी जमा किया गया.

अब भारतीय टीम को अपील के नतीजे का इंतजार है, जिसके बाद अंतिम स्थिति साफ हो सकेगी.

 

Sep 28, 2026 08:45 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, टेनिस: अंकिता रैना-ऋतुजा भोसले के साथ भारत के अभियान की शुरुआत

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टेनिस अभियान की शुरुआत अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले की महिला डबल्स जोड़ी से हो रही है. पहले दौर के मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना कजाखस्तान की अन्ना डैनिलीना और यूलिया पुतिनसेवा से होगा.

वहीं, पुरुष एकल में सुमित नागल को अभी अपने मुकाबले के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. उनका मैच शो कोर्ट पर निर्धारित है, जहां खराब मौसम के कारण कार्यक्रम में देरी हो रही है. हालांकि, इंडोर कोर्ट्स पर अन्य मुकाबले शुरू हो चुके हैं.

Sep 28, 2026 08:23 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, कुराश: पिंकी बलहारा ने भारत का पदक किया पक्का

महिला 78 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में पिंकी बलहारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लिम गराम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ पिंकी ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का कर दिया है. अब उनकी नजर सेमीफाइनल जीतकर पदक का रंग बदलने पर होगी.

 

Sep 28, 2026 08:04 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, वॉलीबॉल: भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, हांगकांग को सीधे सेटों में हराया

भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हांगकांग को 25-22, 25-19, 25-21 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली. भारत की जीत में कप्तान जेरोम विनिथ ने अहम भूमिका निभाई, जबकि जॉन जोसेफ, अश्वल राय और चिराग यादव ने भी दमदार खेल दिखाते हुए टीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया. भारतीय खिलाड़ियों के स्पाइक्स और ब्लॉकिंग के सामने हांगकांग की टीम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी.

वियतनाम के खिलाफ पहले मैच में भी सीधे सेटों में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम अब पूल-सी में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. अब भारत का अगला मुकाबला कतर से होगा, जो संभवतः ग्रुप में शीर्ष स्थान का फैसला करेगा.

Sep 28, 2026 07:38 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, वॉलीबॉल: भारत जीत से एक सेट दूर, हांगकांग पर 2-0 की बढ़त

पुरुष वॉलीबॉल मुकाबले में भारतीय टीम शानदार लय में नजर आ रही है. कप्तान जेरोम विनिथ, चिराग यादव और जॉन जोसेफ के दमदार स्पाइक्स और मजबूत ब्लॉकिंग के सामने हांगकांग की टीम बेबस दिखी.

भारत ने पहला सेट 25-22 से जीतने के बाद दूसरा सेट भी 25-19 से अपने नाम कर लिया. अब भारतीय टीम मुकाबले में 2-0 से आगे है और जीत दर्ज करने के लिए उसे सिर्फ एक और सेट जीतने की जरूरत है.

वियतनाम के खिलाफ पहले मैच में सीधे सेटों में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम लगातार दूसरी जीत की ओर बढ़ रही है और नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है. 🇮🇳

Sep 28, 2026 07:30 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, स्क्वैश: 2-0 की बढ़त के बावजूद चीन ने पलटा मैच, शमीना रियाज की हार

महिला टीम स्पर्धा के पहले पूल मुकाबले में भारत की शमीना रियाज बेहद करीबी संघर्ष में चीन की यिन जियुआन से 2-3 (11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 12-14) से हार गईं.

शमीना ने शुरुआती दो गेम जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को निर्णायक पांचवें गेम तक पहुंचाया. आखिरी गेम बेहद रोमांचक रहा, जहां स्कोर 9-9, 10-10, 11-11 और 12-12 तक बराबरी पर रहा. अंत में यिन ने लगातार दो अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया.

इस हार के साथ महिला टीम मुकाबले में भारत को शुरुआती झटका लगा है.

Sep 28, 2026 07:24 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, शूटिंग: ईशा सिंह ने 580 अंकों के साथ फाइनल की दावेदारी मजबूत की

महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह ने रैपिड चरण में 98, 96 और 96 की सीरीज़ खेलीं. इसके साथ उन्होंने रैपिड में 290 अंक जुटाए, जो प्रिसिजन चरण में बनाए गए 290 अंकों के बराबर रहे.

ईशा का कुल स्कोर 580/600 रहा है. अभी आधे से ज्यादा निशानेबाजों का प्रदर्शन बाकी है, लेकिन फिलहाल भारतीय शूटर पांचवें स्थान के आसपास बनी हुई हैं. अब नजरें बाकी खिलाड़ियों के नतीजों पर होंगी, जिनके बाद फाइनल की तस्वीर साफ होगी.

Sep 28, 2026 07:12 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, क्रिकेट: बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान मैच?

शियन गेम्स 2026 में सोमवार को होने वाले भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट क्वार्टरफाइनल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. नागोया और निशिन इलाके में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी मैच के दिन भारी बारिश की आशंका जताई है. 

Sep 28, 2026 07:06 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, टेनिस: सुमित नागल के साथ भारत के अभियान की शुरुआत, लेकिन मौसम बना बाधा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टेनिस अभियान की शुरुआत आज होने वाली थी. सुमित नागल पुरुष एकल के दूसरे दौर में दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग-चान से भिड़ने वाले हैं.

हालांकि, खराब मौसम के कारण फिलहाल सभी टेनिस मुकाबलों में देरी हो गई है. बारिश की वजह से आयोजकों को कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है और मैच शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है.

Sep 28, 2026 06:59 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, स्क्वैश: महिला टीम स्पर्धा में भारत की शुरुआत, चीन से मुकाबला

व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल के एक दिन बाद अब स्क्वैश में टीम इवेंट का आगाज हो गया है. महिला टीम स्पर्धा के पहले पूल मुकाबले में भारत का सामना चीन से हो रहा है.

भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए शमीना रियाज, तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा को उतारा है, जबकि एक दिन पहले महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली अनाहत सिंह को आराम दिया गया है.

मुकाबले की शुरुआत शमीना रियाज बनाम यिन जियुआन मैच से हो रही है. भारत की नजर जीत के साथ टीम स्पर्धा का आगाज करने पर होगी.

Sep 28, 2026 06:58 (IST)
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Asian Games 2026 Live Updates, शूटिंग: मनु भाकर ने 579 अंक के साथ क्वालिफिकेशन पूरा किया

महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में मनु भाकर ने अंतिम रैपिड सीरीज़ में शानदार 99 अंक हासिल किए और कुल 579/600 के स्कोर के साथ अपना अभियान पूरा किया.

फिलहाल मनु अस्थायी रूप से टॉप-8 के आसपास बनी हुई हैं, लेकिन फाइनल में जगह मिलेगी या नहीं, इसका फैसला बाकी निशानेबाजों के प्रदर्शन के बाद होगा. अभी कई शूटरों की सीरीज़ बाकी हैं, इसलिए भारतीय स्टार को फाइनल का टिकट मिलने के लिए इंतजार करना होगा

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