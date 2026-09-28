Asian Games 2026 Day 9 Highlights: एथलेटिक्स और शूटिंग में शानदार प्रदर्शन की बदौलत एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है. भारत ने अब तक चार गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं. महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन से सिल्वर मेडल जीतने के बाद, एशियन गेम्स के 9वें दिन भारत ने एथलेटिक्स में छह मेडल (तीन सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज़) जीते. ईशा की जीत ने देश को दिन की शुरुआत में शूटिंग में मिली निराशा से कुछ हद तक उबरने में मदद की, क्योंकि मनु भाकर व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन से चूक गईं और राही सरनोबत के शॉट के फ्रेम से टकराने के कारण भारत टीम इवेंट में पीछे रह गया. भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 78 किग्रा इवेंट में कुराश में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल पक्के किए. इस बीच, अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ क्वार्टर-फ़ाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद पुरुषों की क्रिकेट टीम सेमी-फ़ाइनल में पहुंच गई. (एशियन गेम्स मेडल टैली)

आज के रिजल्ट

एथलेटिक्स - पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) में रोहित यादव ने सिल्वर और यश वीर सिंह ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

एथलेटिक्स - पुरुषों की लॉन्ग जंप (लंबी कूद) के फ़ाइनल में श्रीशंकर मुरली ने सिल्वर मेडल जीता

एथलेटिक्स - पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फ़ाइनल में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता

शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फ़ाइनल में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता

कुराश - महिलाओं के -78 किग्रा सेमीफ़ाइनल मुकाबले में पिंकी बल्हारा को दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार मिली, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

एथलेटिक्स - महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स) के फ़ाइनल में विथ्या रामराज ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और अनु राघवन पांचवें स्थान पर रहीं

एथलेटिक्स - महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के फ़ाइनल में पारुल चौधरी ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

बॉक्सिंग - पुरुषों के 90 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया ने दक्षिण कोरिया के किम गिचे को हराया और मेडल पक्का किया

बॉक्सिंग - महिलाओं के 75 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन को हराया और मेडल पक्का किया

बॉक्सिंग - महिलाओं के 60 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल में प्रिया ने ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा को हराया और मेडल पक्का किया

एथलेटिक्स - भारत पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया

स्क्वैश - पुरुषों के टीम पूल मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया। हॉकी - पुरुषों की हॉकी पूल A मैच में भारत ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया

एथलेटिक्स - भारत 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले के फ़ाइनल में पहुंचा

एथलेटिक्स - पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में अविनाश साबले चौथे स्थान पर रहे

एथलेटिक्स - महिलाओं की डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) फ़ाइनल में सीमा चौथे और सान्या यादव आठवें स्थान पर रहीं

एथलेटिक्स - पूजा महिलाओं की 800 मीटर दौड़ के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं। एथलेटिक्स - संतोष कुमार तमिलरासन पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के फ़ाइनल में सातवें स्थान पर रहे

स्क्वैश - भारत ने महिलाओं के टीम पूल मैच में जापान को 2-1 से हराया

तीरंदाजी - चिकिता तनिपर्थी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में चेन यी-ह्सुआन (चीनी ताइपे) को हराया और क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई

तीरंदाजी - ज्योति सुरेखा वेन्नम महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में कांग येओनसेओ (दक्षिण कोरिया) से हार गईं

टेनिस - अंकिता रैना / रुतुजा भोसले महिलाओं के डबल्स के पहले राउंड में कजाकिस्तान की अन्ना डैनिलिना / यूलिया पुतिनसेवा से हार गईं

स्क्वैश - भारत ने पुरुषों के टीम पूल मैच में चीन को 3-0 से हराया

क्रिकेट - पुरुषों के क्रिकेट क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम अफ़गानिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द हो गया; भारत बेहतर सीडिंग के आधार पर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया

तीरंदाजी - चिकिता तनिपर्थी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में दोरजी डोलमा (भूटान) को हराया

तीरंदाजी - ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में एडेल ज़ेक्सेनबिनोवा (कजाकिस्तान) को हराया

शूटिंग - दूसरे दिन के बाद महिलाओं के ट्रैप क्वालिफ़ाइंग में नीरू पहले, मनीषा कीर 21वें और आशीमा अहलावत 23वें स्थान पर रहीं

शूटिंग - दूसरे दिन के बाद पुरुषों के ट्रैप क्वालिफ़ाइंग में शपथ भारद्वाज पांचवें, कायनन चेनाई 19वें और अहवर रिज़वी 32वें स्थान पर रहे

शूटिंग - मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत टीम फ़ाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं और व्यक्तिगत फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया

वॉलीबॉल - भारत ने पुरुषों के वॉलीबॉल ग्रुप मैच में हांगकांग को 3-0 से हराया.

आर्चरी - गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 16 में साहिल जाधव को 149-148 से हराया और 1 अक्टूबर को होने वाले क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई

आर्चरी - साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में मंगोलिया के जामियांगगोम्बो पुरेवदोर्ज को 149-137 से हराया

आर्चरी - गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 में इंडोनेशिया के सोस्टार अंदारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया

सेपकटकराव - भारत को महिलाओं के डबल्स में जापान से 1-2 (11-15, 15-9, 13-15) से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारत ग्रुप B में सबसे नीचे रहा और टूर्नामेंट से बाहर हो गया

स्क्वैश - भारत ने महिलाओं के टीम पूल मैच में चीन को 3-0 से हराया

सर्फिंग - शिवराज बाबू पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 में फिलीपींस के एल्सीसो जयुआर्ड से 7.83 - 11.50 से हार गए

सर्फिंग - किशोर कुमार अंबारासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 में चीन के मा वेनसोंग को 9.86 - 8.80 से हराया

टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में सुमित नागल बनाम दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग-चान (स्थगित - कल फिर से शुरू होगा)

Here are the LIVE Scores and Updates of India's action on Day 9 of Asian Games 2026