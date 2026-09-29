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नीरज चोपड़ा के बिना भी यशवीर-रोहित टॉप-3 में, 'तेज गेंदबाज' बना नंबर-1, एशियन गेम्स 2026 फाइनल में सबसे दूर भाला फेंकने वाले 10 जैवलिन थ्रोअर

एशियन गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो के फाइनल इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने उम्मीद की मुताबिक इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात य़े रही कि यशवीर सिंह और रोहित यादव ने सिल्वर और बॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे.

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नीरज चोपड़ा के बिना भी यशवीर-रोहित टॉप-3 में, 'तेज गेंदबाज' बना नंबर-1, एशियन गेम्स 2026 फाइनल में सबसे दूर भाला फेंकने वाले 10 जैवलिन थ्रोअर
रोहित और यशवीर सिंह ने रचा इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो के इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 88.55 मीटर का बेस्ट थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम करने में सफलता हासिल की, भारत के यशवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया,  इसके अलावा रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेड़ल जीतकर ऐतिहासिक कारनामा करने में सफल रहे.  जैवलिन थ्रो इवेंट से पहले हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि नीरज के न रहने से भारत को इस बार जैवलिन इवेंट में मेडल मुश्किल से मिल सकते हैं  लेकिन जैवलिन के नए स्टार यशवीर ने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स के फाइनल में अपना बेस्ट थ्रो करके इतिहास रच दिया.  यशवीर ने 85.72 मीटर का  अपने बेस्ट थ्रो किया और सिल्वर पर कब्जा जमाने में सफल रहे. यशवीर ने अपने छठे प्रयास में 85.72 मीटर का थ्रो करके यह कामयाबी हासिल की. 

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  • यशवीर सिंह | सिल्वर | 85.72 मीटर (पर्सनल बेस्ट)
  • रोहित यादव | ब्रॉन्ज़ | 84.35 मीटर

दूसरी ओर रोहित यादव ने अपने तीसरे ही प्रयास में 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया. वहीं, पाकिस्तान के अरशद नदीम इस इवेंट में  चौथे नंबर पर रहे. उनका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा., अरशद का बेस्ट थ्रो 80.29 का रहा. इस पूरे सीजन में अरशद बेहद ही खराब फॉर्म में  रहे हैं. 

एशियन गेम्स 2026 फाइनल में बेस्ट थ्रो करने वाले जैवलिन थ्रोअर 

  1. रुमेश पथिरागे (श्रीलंका)- 88.55 मीटर (iगोल्ड मेडल)
  2. यशवीर सिंह (भारत)- 85.72 मीटर (सिल्वर मेडल)
  3. रोहित यादव (भारत)- 84.35 मीटर (ब्रॉन्ज मेडल)
  4. अरशद नदीम (पाकिस्तान)- 80.29 मीटर
  5. युता साकियामा (जापान) - 78.74 मीटर
  6. सुमेधा रणसिंघे (श्रीलंका)- 78.08 मीटर
  7. सरवर इस्मोइलोव (उज्बेकिस्तान)- 75.80 मीटर
  8. मुहम्मद यासिर (पाकिस्तान) 73.50 मीटर
  9. रिन सुजुकी (जापान)- 71.73 मीटर
  10. एलेक्सी खलीस्तोव  (कजाखस्तान)- 70.87
  11. ताइपोंग नाम (कोरिया)- 75.10 मीटर

यशवीर ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद कहा कि,यह मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है. यहां आने से पहले नीरज चोपड़ा से मेरी बात हुई थी. उन्होंने कहा था कि उनको चोट लगी है वह इवेंट में भाग नहीं ले पाएंगे. यशवीरने कहा कि, नीरज ने उन्हें यहां आने से पहले एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी थी. 

ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद रोहित यादव ने कहा, " बुहत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हैं. मैंने काफी संघर्ष किया है, आज इस सफलता से मैं काफी खुश हूं." रोहित यादवने आगे  कहा, मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं इस बार मेडल लेकर आउंगा, कॉमनवेल्थ में मैं मेडल जीतने से चूक गया था. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं यहां मेडल जात पाउंगा, यहां मौसम ठीक नहीं था. बारिश के कारण परेशानी होती है लेकिन हमने इसके लिए तैयारी की थी. हाथों में हमने ज्यादा से ज्यादा पाउडर लगा कर रखा था. लेकिन हां भाला हाथ से फिसल रहा था. मेरे लिए यह मेडल बहुत मायने रखता है. यह मेरा पहला मेडल है और मैं सबको शुक्रिया कहूंगा. मेरा पहला कॉल पापा को जाएगा. मेरे पापा ने मेरे पीछे काफी संघर्ष किया है. आगे भी मैं अपने देश के लिए अच्छा करुंगा."

रुमेश थरंगा ने जीता गोल्ड मेडल

दूसरी ओर गोल्ड मेडल जीतने वाले थरंगा 2017 तक क्रिकेट खेला करते थे और तेज गेंदबाजी उनकी खासियत थी. लगभग 17 साल की उम्र में, उन्होंने 134 kmph की रफ्तार से गेंद फेंकी,  इस रफ्तार ने उन्हें यकीन दिला दिया कि अगर वे इस खेल में बने रहते, तो वे इसमें बहुत आगे जा सकते थे. लेकिन कोलंबो के सेंट पीटर्स कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनके खेल के सफर ने एक अहम मोड़ लिया. वे स्कूल में एक डिस्कस थ्रोअर के तौर पर आए थे और जल्द ही जैवलिन थ्रो में भी हाथ आजमाने लगे. क्रिकेट उनकी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बना रहा, लेकिन धीरे-धीरे थरंगा को लगने लगा कि किसी एक खेल में करियर बनाना उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा.
आखिरकार, उन्होंने क्रिकेट और डिस्कस थ्रो, दोनों को छोड़कर अपना पूरा ध्यान जैवलिन थ्रो पर लगाने का फैसला किया.

बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में भारत को अबतक 45 मेडल आए हैं. जिसमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं. 

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