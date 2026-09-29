FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड सूची में गोल्डी बराड़; 10 लाख डॉलर का इनाम, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन

- FBI की टॉप-10 मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हुआ गोल्डी बराड़
- गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी पर 10 लाख डॉलर का इनाम
- हत्या, उगाही और ड्रग तस्करी के आरोपों में वांटेड है गोल्डी बराड़
लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए गैंग के कथित उत्तर अमेरिकी सरगना सतिंदरजीत सिंह (Satinderjeet Singh) उर्फ गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) को FBI की टॉप-10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल कर लिया है. FBI का आरोप है कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप की गतिविधियों का संचालन करता है, जो अमेरिका और कनाडा में हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में कथित रूप से शामिल है.
FBI ने जारी किया बड़ा अलर्ट
अमेरिकी फेडरल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (FBI) ने घोषणा करते हुए कहा है कि सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को उसकी 'टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स' सूची में शामिल किया गया है. एजेंसी ने कहा कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से कथित रूप से जुड़ा हुआ है. यह गिरोह दक्षिणी कैलिफोर्निया समेत अमेरिका और कनाडा के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसक गतिविधियों में शामिल बताया जाता है. FBI ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 10 लाख डॉलर तक के इनाम की भी घोषणा की है. पहले 50 हजार डॉलर का इनाम था. FBI के मुताबिक गोल्डी बराड़ अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध ग्रुप का कथित उत्तरी अमेरिका का लीडर है.
A man wanted for a variety of federal violations—including murder, extortion, and drug distribution—has been added to the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list.— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 28, 2026
Satinderjeet Singh (also known as Goldy Brar, among other aliases) is wanted for his alleged involvement in the… pic.twitter.com/AUyxi6vJFR
हत्या से लेकर ड्रग तस्करी तक के आरोप
FBI के अनुसार गोल्डी बराड़ कई अपराधों में वांटेड है. इनमें हत्या, उगाही, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं. एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह टारगेट किलिंग, गोलीबारी, अपहरण, जबरन वसूली, RICO Conspiracy, हमलों तथा हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल रहा है. FBI के मुताबिक इन गतिविधियों में एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति की टारगेटेड हत्या भी शामिल है.
उत्तर अमेरिका में गैंग का कथित मुखिया
जांच एजेंसी का कहना है कि गोल्डी बराड़ फिलहाल अमेरिका में सक्रिय है और उत्तर अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित सरगना है. उसके खिलाफ लॉस एंजिलिस की फेडरल अदालत में कई आरोप दर्ज किए गए हैं. इनमें संगठित अपराध की साजिश, उगाही के जरिए व्यापार में हस्तक्षेप की साजिश तथा नियंत्रित पदार्थों के वितरण और कब्जे की साजिश जैसे मामले शामिल हैं. 1 जुलाई 2026 को उसके खिलाफ फेडरल अरेस्ट वारंट जारी किया गया था. FBI के अनुसार, जुलाई 2026 में ‘ऑपरेशन हार्डबॉल' (Operation Hardball) के तहत भारत स्थित तीन अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े 37 आरोपियों के खिलाफ दाखिल अभियोग (इंडाइटमेंट) सार्वजनिक किए गए थे.
FBI ने बताया बेहद खतरनाक
FBI के सहायक निदेशक प्रभारी पैट्रिक ग्रैंडी ने कहा कि गोल्डी बराड़ एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है और उसकी गिरफ्तारी एजेंसी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. एजेंसी का कहना है कि उसे "अत्यंत हिंसक, हथियारबंद और खतरनाक" माना जाता है. FBI को जानकारी है कि वह कैलिफोर्निया और कनाडा के विभिन्न हिस्सों में रह चुका है.
पूरी दुनिया में जारी की जाएगी जानकारी
FBI ने कहा कि मोस्ट वांटेड सूची में शामिल होने के बाद गोल्डी बराड़ की तस्वीर और विवरण एजेंसी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे. एजेंसी का मानना है कि इससे उसकी तलाश और गिरफ्तारी अभियान को और गति मिलेगी.
543वां नाम बना गोल्डी बराड़
FBI की 'टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स' सूची में शामिल होने वाला गोल्डी बराड़ 543वां व्यक्ति है. FBI के अनुसार वर्ष 1950 में इस सूची की शुरुआत के बाद से यह अमेरिका के सबसे वांछित अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक रही है.
सूचना देने की अपील
FBI ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास गोल्डी बराड़ के बारे में कोई जानकारी हो तो वह एजेंसी की टोल-फ्री हेल्पलाइन या नजदीकी FBI कार्यालय से संपर्क करे. एजेंसी ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली विश्वसनीय सूचना पर 10 लाख डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा.
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