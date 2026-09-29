एशियन गेम्स 2026: श्रेयस की सेना सेमीफाइनल में, अगला शिकार बनेगा बांग्लादेश? जानें समीकरण

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सोमवार को होने वाला क्वार्टर फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. बेहतर टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग होने के कारण टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही. भारतीय टीम एक अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. हालांकि, टीम इंडिया का सामना किस टीम से होगा इसका पता मंगलवार को होने वाले तीसरे और चौथे क्वार्टर फाइनल मैच के बाद पता लगेगा. क्रिकेट को एशियन गेम्स में चौथी बार शामिल किया गया है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महज दूसरी बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम भेजी है.
एशियन गेम्स 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था. इस दौरान सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत बांग्लादेश से हुई थी. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 96 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा सकी थी. टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में साई किशोर ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 15 रन देकर 2 विकेट झटके थे.
टीम इंडिया ने बांग्लादेश से मिले 97 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 9.2 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था. भारत की ओर से बल्लेबाजी में तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए महज 26 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहे थे. तिलक और ऋतुराज ने दूसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 97 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए भारतीय टीम को आसानी से फाइनल का टिकट दिलाया था. फाइनल में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान से हुई थी, जहां बारिश के खलल के कारण बेहतर रैंकिंग होने की वजह से टीम इंडिया गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही थी.
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