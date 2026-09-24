एशियन गेम्स में फ्लाइंग सिख गुरिंदरवीर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, मिल्खा सिंह से हो रही तुलना, अब गोल्ड पर नजर

भारतीय धावक गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुष 100 मीटर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने अपनी हीट में 10.38 सेकेंड का समय निकालते हुए दूसरे स्थान पर फिनिश किया और सीधे अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर गए. गुरिंदरवीर ने राउंड 1 की हीट 4 में 10.38 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया. सिंह अब सेमीफाइनल और फाइनल के लिए शुक्रवार, 25 सितंबर को एक्शन में होंगे.

ओमान के मलहम अल बलुशी ने जीती हीट

गुरिंदरवीर का रिएक्शन टाइम 0.142 सेकंड था और वे हीट जीतने वाले खिलाड़ी से 0.09 सेकंड पीछे रहे. इस इवेंट में ओमान के मलहम अल बलुशी ने 10.29 सेकंड में हीट जीती, जबकि ईरान के हसन ताफ़्टियन 10.46 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे. गुरिंदरवीर का रिएक्शन टाइम 0.142 सेकंड था और वे हीट जीतने वाले खिलाड़ी से 0.09 सेकंड पीछे रहे.