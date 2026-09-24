एशियन गेम्स में मनु भाकर का अगला मुकाबला कब? जानिए किस इवेंट में उतरेंगी स्टार निशानेबाज

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर एशियन गेम्स में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं. वह फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि साउथ कोरिया की गाउन चू ने 246.3 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता. हालांकि, मनु भाकर के पास देश को गोल्ड मेडल दिलाने का अभी एक और मौका है.

10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर (जिसमें 20 'इनर 10' शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहकर व्यक्तिगत फाइनल में पहुंची थीं. आठ महिलाओं के फाइनल में उन्होंने 181.1 का स्कोर किया. टीम मेडल से बहुत कम अंतर से चूकने के बाद, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को कोई मेडल नहीं मिला. हालांकि, एशियाई खेलों में व्यक्तिगत मेडल के लिए मनु भाकर का इंतजार अभी भी जारी है.

25 मीटर पिस्टल इवेंट पर मनु भाकर की नजर

मनु भाकर 27 सितंबर को महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए रेंज में वापसी करेंगी. वह पिछले एशियाई खेलों में इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं. इस इवेंट में मनु के साथ ईशा और 2018 एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत भी शामिल होंगी.

एशियन गेम्स में मनु भाकर का अगला मुकाबला कब?

27 सितंबर (सुबह 6:10 बजे IST)- महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा, क्वालिफिकेशन (प्रिसिजन स्टेज)

28 सितंबर (सुबह 6:10 बजे IST) - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा, क्वालिफिकेशन और मेडल इवेंट

28 सितंबर (सुबह 10:45 बजे IST) - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल (मेडल इवेंट)

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10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के बाद भावुक हुईं मनु भाकर

दरअसल, नागोया में 23 सितंबर को पदक नहीं जीत पाने के बावजूद मनु भाकर ने खुद को संभाले रखा था, लेकिन जैसे ही जसपाल राणा का नाम सामने आया, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उन्हें उस दिग्गज से मिली करियर और जिंदगी से जुड़ी सीखें याद आ गईं. महान निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कुछ महीने पहले दिल की बीमारी से निधन हो गया था.

पदक चूकने के बाद राणा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'अगर बीता पूरा सफर याद करूं तो आप एक या दो चीजें याद नहीं रखते. वह सदैव आपकी यादों में रहते हैं. जब कोई व्यक्ति आपके जीवन का अहम हिस्सा हो तो आप भुला नहीं सकते.' राणा के कोच रहते मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीते थे. तीन एशियाई खेलों में चार गोल्ड समेत आठ पदक जीत चुके राणा ने दोहा में 2006 में हुए खेलों में तीन गोल्ड जीते थे.

राणा से मिली सबसे बड़ी सलाह के बारे में पूछने पर मनु ने कहा, 'वह हमेशा प्रक्रिया को लेकर बहुत दृढ थे कि आप किसी भी दिन, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, जब भी निशानेबाजी करें, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और प्रक्रिया का अनुसरण करें.

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