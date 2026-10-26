Ballon d'Or 2026: किसके सिर सजेगा फुटबॉल का सबसे बड़ा ताज? कौन-कौन दावेदार, कहां देख पाएंगे LIVE, जानें तमाम डिटेल

फुटबॉल का सबसे बड़ा ताज, किसके सिर सजेगा, इसका पता चलने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है जब बैलोन डी'ओर समारोह लंदन में आयोजित किया जाएगा. हैरी केन इसी शहर में पले-बढ़े है. उन्होंने एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और वो इस बार सबसे बड़े सम्मान की दौड़ में है. उनके साथ रेस में लामिन यमल से लेकर किलियन एम्बाप्पे तक शामिल है. जबकि अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके लियोनेल मेसी भी दावेदार है. माइकल ओलिसे, क्विचा क्वारात्सखेलिया, रोड्री, फैबियन रुइज़ और जूड बेलिंगहैम जैसे खिलाड़ी भी 'गोल्डन बॉल' के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक खिलाड़ी यह शीर्ष पुरस्कार जीत सकता है.

इस साल का बैलोन डी'ओर का मुकाबला यकीनन सबसे कड़ा होने वाला है. फैंस और जानकारों को उम्मीद है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा. गोल करने के आंकड़ों की बात करें तो एम्बाप्पे सबसे आगे नजर आते हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप, ला लीगा और चैंपियंस लीग में 'गोल्डन बूट' जीते हैं. हालांकि, वे कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत सके.

दूसरी ओर, यामल ने दो बड़ी ट्रॉफियां जीतीं - बार्सिलोना के साथ ला लीगा और स्पेन के साथ फीफा वर्ल्ड कप. हालांकि, वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी.

वहीं, केन की स्थिति सबसे बेहतर रही. उन्होंने क्लब और देश के लिए कुल 73 गोल किए - एक ऐसा कारनामा जिसे 2012 में केवल लियोनेल मेसी ही पीछे छोड़ पाए थे. उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ 'डोमेस्टिक ट्रेबल' जीता और चैंपियंस लीग तथा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंचे. कई लोगों का मानना ​​है कि केन इस खिताब को जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुछ लोग यामल और एम्बाप्पे के जीतने की संभावना को भी ज्यादा मानते हैं. वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने वाले लियोनेल मेसी भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं हैं.

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह कहां आयोजित होगा?

2026 का बैलोन डी'ओर समारोह लंदन पैलेडियम में आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन सर स्टेनली मैथ्यूज को सम्मान देने के लिए वहां रखा गया है. वे इंग्लैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1956 में पहला बैलोन डी'ओर जीता था.

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह किस समय शुरू होगा?

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह के 27 अक्टूबर 2026 को भारतीय समयानुसार (IST) रात 1:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है.

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह का लाइव प्रसारण कैसे देखें?

भारत में बैलोन डी'ओर 2026 समारोह के टीवी प्रसारण के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

बैलोन डी'ओर 2026 समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग DAZN इंडिया पर मुफ्त में उपलब्ध होगी. इसके अलावा, बैलोन डी'ओर की वेबसाइट पर भी लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा.

पुरुषों के बैलोन डी'ओर 2026 पुरस्कार के लिए कौन-कौन से खिलाड़ी दावेदार हैं?

पुरुषों के बैलोन डी'ओर 2026 के प्रमुख दावेदार ये हैं: जूड बेलिंगहैम, पाउ कुबार्सी, मार्क कुकुरेला, उस्मान डेम्बेले, लुइस डियाज़, ब्रूनो फर्नांडीस, गेब्रियल, हालैंड, अशरफ हकीमी, केन, खविचा क्वारात्सखेलिया, यामल, सादियो माने, मार्क्विनहोस, लौटारो मार्टिनेज, एम्बाप्पे, नूनो मेंडेस, मेसी, जोआओ नेवेस, माइकल ओलिसे, विलियम पाचो, जूलियन क्विनोन्स, डेक्लान राइस, रोड्री, फैबियन रुइज़, विलियम सालिबा, फेरान टोरेस, डायोट उपमेकानो, विनीसियस जूनियर और विटिन्हा.

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