आयुष्मान खुराना ने दिखाई दरियादिली, भारतीय शूटर के लिए स्पॉन्सर की राइफल

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने भारतीय खेलों के प्रति अपनी दरियादिली दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया है. एक्टर ने हाल ही में एक भारतीय शूटर के लिए राइफल स्पॉन्सर करने का कदम उठाया है. इससे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे एथलीट को बहुत जरूरी मदद मिली. खेल जगत में इस कदम की काफी तारीफ हो रही है, शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एथलीट के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड-क्लास इक्विपमेंट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. राइफल स्पॉन्सर करके आयुष्मान ने एथलीट का एक बड़ा आर्थिक बोझ कम करने में मदद की है और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए उनकी तैयारी में अहम योगदान देने का काम किया है. फैंस और खेल प्रेमियों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हटकर भारत के खेल टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए एक्टर की तारीफ की है. यह कदम एथलीटों को सपोर्ट करने और देश में खेलों के विकास को बढ़ावा देने में सेलिब्रिटीज की बढ़ती भूमिका को दिखाता है.

सज्जनार ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया और लिखा, "वह मुझे नहीं जानते थे, हम कभी मिले भी नहीं थे, वह बस यह देखना चाहते थे कि कोई भारतीय एथलीट ग्लोबल लेवल पर जीते. उस राइफल ने मेरे लिए मुकाबला बराबरी का बना दिया, जिससे मैं बिना किसी समझौते के ट्रेनिंग कर पाई, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का सामना कर पाई और आज जो हासिल किया है, वह कर पाई."

हाल ही में उन्होंने कर्णी सिंह रेंज में हुई एशियन चैंपियनशिप में टीम इवेंट में गोल्ड और 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने काहिरा में 2022 और 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कुछ ब्रॉन्ज मेडल जीते थे.

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