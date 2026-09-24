8 सेकंड नहीं, 0.08 सेकंड... इतने मामूली अंतर से एशियन गेम्स में भारत ने जीता सिल्वर मेडल

भारत ने एशियाई खेलों के 5वें दिन चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले में सिल्वर मेडल जीता. भारतीय मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने गुरुवार को 3:14.46 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु की भारतीय चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वियतनाम को पीछे छोड़ा. बहरीन ने 3:12.87 सेकंड के गेम्स-रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल जीता. वियतनाम (3:14.54 सेकंड) ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि जापान 3:15.52 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहा.

भारत का शानदार रिकॉर्ड बरकरार

शुरुआत में वियतनाम पर भारत की 0.08 सेकंड की बढ़त निर्णायक साबित हुई, क्योंकि पोडियम के लिए हुई रोमांचक लड़ाई में भारतीय टीम ने अपना संयम बनाए रखा. इस नतीजे के साथ एशियाई खेलों में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भारत का शानदार रिकॉर्ड जारी रहा. जकार्ता 2018 में गोल्ड और हांग्जो 2023 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, भारत ने अब लगातार तीन संस्करणों में इस इवेंट में मेडल जीता है.

तमिलनाडु के स्प्रिंटर विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम समय लेने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने रांची में 2026 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 44.98 सेकंड का समय लिया था. विशाल ने इससे पहले गुमी (साउथ कोरिया) में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में गोल्ड और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता था. इसके साथ ही वे व्यक्तिगत 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे.

भारत के रिले प्रोग्राम की एक और अहम सदस्य, विथ्या ने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें पेरिस 2024 में 4x400 मीटर रिले भी शामिल है. उन्होंने एशियन गेम्स 2022 में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर और एशिय गेम्स 2023 में 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

अर्जुन अवॉर्ड विजेता एमआर पूवम्मा एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत की रिले टीमों की अहम सदस्य रही हैं. पूवम्मा ने इंचियोन 2014 और जकार्ता 2018 में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है. वह जकार्ता 2018 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम का भी हिस्सा थीं. मनु साजी भारत की उभरती हुई क्वार्टर-माइलर (400 मीटर धाविका) हैं, जिन्हें मिक्स्ड रिले में अंतरराष्ट्रीय सफलता मिली है. मनु साजी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था.

ये भी पढ़ें- 'फ्लाइंग सिख' गुरिंदरवीर का कमाल, 100 मीटर के सेमीफाइनल में बनाई जगह, अब गोल्ड मेडल पर नजर