एशियन गेम्स 2026: कल भारतीय एथलीटों का कौन-सा मुकाबला, कितने मेडल होंगे दांव पर? पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन कई भारतीय एथलीट अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. भारतीय रोअर्स अपने-अपने फाइनल में कई मेडल जीत सकते हैं, जबकि रोशिबिना देवी वुशु विमेंस 60kg फ़ाइनल में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करेंगी. एथलेटिक्स में भी कुछ मेडल इवेंट्स होंगे, जिनमें आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ विमेंस ट्रिपल जंप फ़ाइनल में और सीमा विमेंस 10000 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी. भारत के बेहतरीन स्प्रिंटर्स अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह अपनी-अपनी 100m हीट में दौड़ते हुए नजर आएंगे.

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने चौथे दिन पांच मेडल जीते. मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर अपना एशियन गेम्स मेडल का सूखा खत्म किया, जबकि चार ब्रॉन्ज मेडल जय मीना (सॉफ्ट टेनिस), पुरुष बैडमिंटन टीम, महिला स्कीट शूटिंग टीम और पुरुष स्कीट शूटिंग टीम को मिले. इस बीच, वुशु एथलीट रोशिबिना देवी इतिहास रचने के करीब हैं; वह सेमीफाइनल जीतने के बाद, वह अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की कोशिश करेंगी.

एशियन गेम्स 2026 में 24 सिंतबर के लिए भारत का शेड्यूल

सुबह 5:10 बजे पुरुषों के सिंगल्स स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में बलराज पंवार

सुबह 5:30 बजे पुरुषों के डबल्स स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सतनाम सिंह और सलमान खान

सुबह 7:10 बजे महिलाओं के फोर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में गुरबानी कौर, अलीना एंटो, टेंडेंटहोई हाओबिजम और पूनम

दोपहर 12 बजे लाइटवेट पुरुषों के डबल्स स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में उज्ज्वल कुमार सिंह और रोहित

दोपहर 1:00 बजे पुरुषों के क्वाड्रपल स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जाकर खान.

वुशु:

सुबह 6:10 बजे महिलाओं के सांडा 60kg फ़ाइनल में रोशिबिना देवी बनाम चीन की ज़ियाओयू झांग.

शूटिंग:

सुबह 6:15 बजे से पुरुषों के 10m एयर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल में आकाश भारद्वाज, कमलजीत और केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे

सुबह 6:30 बजे से स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और फ़ाइनल में परिनाज़ धालीवाल और अनंत जीत सिंह नरुका

दोपहर 12:15 बजे पुरुषों के 10m एयर पिस्टल व्यक्तिगत फ़ाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) में आकाश भारद्वाज, कमलजीत और केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे.

टेबल टेनिस:

सुबह 6:30 बजे महिलाओं के डबल्स राउंड 2 मैच में दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े का मुकाबला ईरान की सेतायश इलूखानी-माशद अश्तारी से होगा.

सुबह 7:10 बजे महिलाओं के डबल्स राउंड 2 मैच में श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास का मुकाबला मंगोलिया की बोलोर-एर्डेने बाटमुंख-बुरेनजार्गल संजा से होगा.

सुबह 8:35 बजे पुरुषों के सिंगल्स राउंड वन मैच में मानुष शाह का मुकाबला मलेशिया के वोंग ची शेन से होगा.

एथलेटिक्स:

सुबह 6:30 बजे महिलाओं के हेप्टाथलॉन हीट्स में अनामिका अनीश और पूजा हिस्सा लेंगी.

सुबह 7:01 बजे पुरुषों के 4x400m रिले मिक्स्ड राउंड 1 हीट्स में जय कुमार, अंसा बाबू, मनु टीएस और रशदीप कौर हिस्सा लेंगे.

शाम 4:14 बजे महिलाओं के ट्रिपल जंप फाइनल में आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ हिस्सा लेंगी.

शाम 4:38 बजे से पुरुषों के 100m हीट्स में गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर हिस्सा लेंगे.

शाम 5:55 बजे महिलाओं के 10,000m फाइनल में सीमा हिस्सा लेंगी.

कैनो स्प्रिंट:

सुबह 6:30 बजे महिलाओं के कैनो सिंगल 200m सेमीफाइनल 1 में मेघा प्रदीप हिस्सा लेंगी.

सुबह 6:50 बजे महिलाओं के कयाक डबल 500m सेमीफाइनल 1 में सोनिया देवी-पार्वती गीता हिस्सा लेंगी.

सुबह 8:10 बजे पुरुषों के कयाक फोर 500m फाइनल A में नाओचा लैतोंजम, वरिंदर सिंह, ओइनम अरुण सिंह और हर्षवर्धन शक्तावत हिस्सा लेंगे.

सुबह 8:30 बजे पुरुषों के कैनो डबल 500m फाइनल A में राजू रावत-ज्ञानेश्वर सिंह हिस्सा लेंगे.

सुबह 11:10 बजे पुरुषों के कयाक सिंगल 500m हीट 2 में हर्षवर्धन शक्तावत हिस्सा लेंगे.

मिक्स्ड कयाक डबल 500m हीट 2 में पार्वती गीता-प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश हिस्सा लेंगे। सुबह 11:40 बजे

तैराकी:

बेनेडिक्टन बेनिस्टन पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में सुबह 6:46 बजे

आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में सुबह 7:21 बजे

बेनेडिक्टन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश मणि और गितेश शाह पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स में सुबह 7:32 बजे

बेनेडिक्टन पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल में (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) दोपहर 1:35 बजे

आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) दोपहर 2:15 बजे

बेनेडिक्टन, अनीश, आकाश और गितेश पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) दोपहर 2:48 बजे

स्क्वैश:

सूरज चंद-शमीना रियाज़ बनाम जोशना चिनप्पा-वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स राउंड ऑफ़ 16 में सुबह 8 बजे

तन्वी खन्ना बनाम सिंगापुर की औ योंग वाई यैन; अनाहत सिंह बनाम सिंगापुर की औ योंग वाई यिन महिला सिंगल्स राउंड ऑफ़ 16 में सुबह 10:30 बजे

अभय सिंह बनाम श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी और वीर चोटरानी बनाम मलेशिया के संजय जीवा पुरुष सिंगल्स राउंड ऑफ़ 16 में सुबह 11:15 बजे.

कबड्डी:

पुरुष टीम ग्रुप A में भारत बनाम चीनी ताइपे, सुबह 9:45 बजे

महिला टीम ग्रुप A में भारत बनाम जापान, शाम 4:15 बजे

बॉक्सिंग:

पुरुषों के 70kg राउंड ऑफ़ 16 में सुमित बनाम इराक के अल-सर्रे अली कासिम, सुबह 10:30 बजे

महिलाओं के 65kg राउंड ऑफ़ 16 में साक्षी बनाम कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा, दोपहर 2:15 बजे

महिलाओं के 65kg राउंड ऑफ़ 16 में परवीन बनाम ताजिकिस्तान की मलिका नोज़िमोवा, दोपहर 2:45 बजे

ई-स्पोर्ट्स:

पुयो पुयो चैंपियंस के चार ग्रुप मैचों में पारितोष बनाम मुंखज़ोरिग गनबोल्ड (मंगोलिया), सुबह 11:30 बजे

मुन जून जस्टिन कोह (सिंगापुर) दोपहर 12:10 बजे; त्ज़ु-आंग कुओ (चीनी ताइपे) दोपहर 1:10 बजे और तानारक वोंगकिटिकुन (थाईलैंड) दोपहर 2:10 बजे।

हॉकी:

पुरुषों के पूल A मैच में भारत बनाम दक्षिण कोरिया, सुबह 11:30 बजे

एशियन गेम्स में 23 सिंतबर को कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.

बैडमिंटन - भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में चीन से 3-1 से हारी, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

शूटिंग - राइज़ा ढिल्लों, परिनाज़ धालीवाल और माहेश्वरी चौहान ने महिलाओं की स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

शूटिंग - अनंतजीत सिंह नरुका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह ने पुरुषों की स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

सॉफ्ट टेनिस - जय मीना ताकुया कुरोसाका से हारे, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

वुशु - रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60kg सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंगत्यास को 2-0 से हराया और फाइनल (कल) में जगह बनाई.

शूटिंग - मनु भाकर 10m एयर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचीं; सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह बाहर हो गईं. मनु पांचवें स्थान पर रहीं.

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