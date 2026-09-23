'भारत ही है क्रिकेट का बॉस', पाक कोच ने मानी टीम इंडिया की बादशाहत, वही तय कर रहे हैं क्रिकेट का स्टैंडर्ड

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बुधवार को भारत को मौजूदा समय में सफेद गेंद के क्रिकेट में सभी टीम के लिए मानक स्थापित करने वाली टीम बताया और कहा कि अगर जापान में होने वाले एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट स्पर्धा में दोनों टीम का सामना होता है तो उनकी टीम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. पाकिस्तान पिछले छह मुकाबलों में भारत से हार चुका है जिसमें 2025 एशिया कप के तीन मैच भी शामिल हैं. हेसन ने एशियाई खेलों के लिए पाकिस्तान टीम के जापान रवाना होने से पहले कहा, 'इस समय सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत ने मानक स्थापित किए हैं. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत की बराबरी करने की है.'

उन्होंने कहा, 'हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर रहे हैं और अगर हमें भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि हम एशिया कप के फाइनल में करने में सफल रहे थे.' हेसन ने कहा, 'दोनों टीम को फाइनल तक पहुंचने से पहले काफी क्रिकेट खेलना है इसलिए हम अभी से बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं.'

मौजूदा एशियाई खेलों में पाकिस्तान और भारत का सामना तभी हो सकता है जब दोनों टीमें फाइनल या कांस्य पदक के मुकाबले के लिए क्वालीफाई करें क्योंकि दोनों को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल चरण से सीधे प्रतियोगिता में उतरेंगी.

भारत के विपरीत पाकिस्तान ने राष्ट्रीय टीम से केवल कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को चुना है. उसकी टीम में ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ ही अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं या जो टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में रहे हैं.

वहीं भारत ने अपनी पूरी मजबूत टीम उतारी है जो एशियाई खेलों में एक और स्वर्ण पदक हासिल करने के उसके लक्ष्य को दर्शाती है.

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