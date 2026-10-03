वर्ल्ड चैंपियन पहलवान को चित्त करने वाले अमन सहरावत ने बताया अगला टारगेट, कोच ने खोला जीत का राज

अमन सहरावत ने आखिरकार अपने एशियाई खेलों के मेडल का रंग बदल ही लिया. शनिवार को हुए कड़े मुकाबले वाले फाइनल में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड चैंपियन चोंग सोंग हान को 11-7 से हराकर पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता. हांग्जो एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 23 साल के इस भारतीय खिलाड़ी ने शानदार रणनीति का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल प्रतिद्वंद्वी हान को मात दी और पोडियम पर टॉप स्थान हासिल किया.

इससे पहले, अमन ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के आयाल बेलोल्युब्स्की को 14-8 से हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतने का मौका बनाया था. पेरिस गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बनने वाले सहरावत फाइनल में पूरी तरह कंट्रोल में रहे, जबकि हान ने भारतीय खिलाड़ी को हराने के लिए हर तरह की चाल चली. शुक्रवार को सुजीत कलकल के पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, अमन के गोल्ड मेडल ने भी रेसलिंग में भारत के शानदार प्रदर्शन को और मज़बूत किया है.

कोच ललित कुमार ने खोला तैयारी का राज

गोल्ड मेडल मैच के बाद NDTV से बातचीत में अमन सहरावत के कोच ललित कुमार ने उनकी तैयारी का राज बताया. उन्होंने कहा कि इस बार ट्रेनिंग में काउंटर अटैक पर खास ध्यान दिया गया, जिससे अमन फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में विरोधियों की रणनीति का बेहतर जवाब दे सके. कोच ने बताया कि पिछले कुछ समय से अमन की पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने पर लगातार काम किया गया है. इसके लिए उनकी ट्रेनिंग के साथ-साथ डाइट में भी बदलाव किए गए. ललित कुमार के मुताबिक, इन बदलावों का असर मैट पर साफ दिखाई दिया और अमन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया.

जब उनसे अमन के अगले लक्ष्य, यानी लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 'हमारा लक्ष्य गोल्ड मेडल ही होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि सही तैयारी और कड़ी मेहनत के दम पर अमन भविष्य में भी देश के लिए बड़े मंचों पर सफलता हासिल कर सकते हैं.

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