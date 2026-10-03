पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला रिएक्शन, बोले- 'मुझे यह टीम बिल्कुल वैसी ही लगी..

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतकों की मदद से भारत ने हसन नवाज की आक्रामक पारी के बावजूद रोमांचक फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से हराकर शनिवार को एशियाई गेम्स के पुरुष क्रिकेट में अपने गोल्ड मेडल का सफलतापूर्वक बचाव किया. वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद कहा कि, "यह मैच बेहद ही खास रहा. पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर कोई प्रेशर नहीं था, इस मैच को मैंने नॉर्मल टीम की तरह ही लिया. आजका यह मैच यादगार रहा. गोल्ड मेडल जीतकर मैं काफी खुश हूं." 15 साल के वैभव ने मैच के बाद मीडिया से बात की और कहा, "काफी अच्छा रहा, बहुत मजा भी आया. इस मैच को हमने एंजॉय किया. अच्छा गेम हुआ फाइनल, जैसा हम लोग सोच रहे थे. मुझे मैच का कोई भी प्रेशर नहीं था. किसी नॉमल मैच की ही तरह यह मैच था."

मैच की बात करें तो अभिषेक ने 28 गेंद पर 61 रन बनाए जिसमें तीन चौके और सात छक्के शामिल हैं। तिलक वर्मा ने आखिरी ओवरों में 22 गेंद पर नाबाद 51 रन की पारी खेली जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल हैं. उन्हें शिवम दुबे का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 15 गेंद पर 27 रन बनाए. इससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने छह विकेट पर 211 रन का बड़ा स्कोर बनाया. पाकिस्तान की तरफ से अहमद दानियाल और अराफात मिन्हास ने दो-दो विकेट लिए.

पाकिस्तान खराब शुरुआत के बावजूद हसन नवाज की 51 गेंदों पर 96 रन की पारी से मुकाबले में बना रहा लेकिन आखिर में वह 6 विकेट पर 192 रन तक ही पहुंच पाया। नवाज जब चार रन पर थे तब वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच छोड़ दिया था. नवाज ने अपनी पारी में पांच चौके और सात छक्के लगाए. भारत की तरफ से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिए.

एशियाई गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा भारतीय

15 साल 190 दिन - वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेट में (2026)

16 साल 101 दिन - सौरभ चौधरी,शूटिंग में, 2018

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