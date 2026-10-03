यूक्रेन की राजधानी कीव तुरंत छोड़ दें सभी देशों के राजनयिक और नागरिक, नहीं तो नतीजों की जिम्मेदारी आपकी: रूस

रूस ने शनिवार को राजनयिकों और विदेशियों से कीव छोड़ने की अपील की. ​​शहर के एक और बड़े पुल पर हमले के कुछ ही घंटों बाद, रूस ने यूक्रेनी राजधानी पर नए "बड़े" हवाई हमलों की चेतावनी दी. मॉस्को ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं. वह शहर पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है और राजधानी को हमलों के खतरे के बीच लगातार अलर्ट पर रख रहा है.

कीव के हालात खराब

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि शनिवार सुबह नॉर्दर्न ब्रिज पर हुए हमले में दो लोग घायल हो गए और सड़क की सतह तथा ट्रॉलीबस के ऊपर लगे तारों को नुकसान पहुंचा, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा. AFP के पत्रकारों ने पैदल चलने वालों के रास्ते पर धमाके के निशान देखे और तकनीशियनों को पुल पर बिजली की लाइनें ठीक करते हुए देखा. हमले के कुछ घंटों बाद, रूसी अधिकारियों ने और हमलों की चेतावनी दी और राजनयिकों व विदेशियों से शहर छोड़ने और यूक्रेन नहीं जाने की अपील की.

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम चिंता के साथ देख रहे हैं कि हर किसी ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया है, और लोग जानबूझकर खुद को जानलेवा खतरे में डाल रहे हैं.किसी भी संभावित बुरे नतीजे की पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं."

मॉस्को ने मई में भी ऐसी ही चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों ने युद्ध से जूझ रहे देश और उसकी राजधानी का दौरा करके समर्थन दिखाया और इस चेतावनी को नजरअंदाज़ किया. शुक्रवार को क्लिट्स्को ने कहा कि शहर बहुत गंभीर स्थिति में है और अब इसे युद्ध के स्तर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पुलों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले करके कीव को तहस-नहस कर रहा है.

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर नागरिक इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले की मंजूरी देकर सशस्त्र संघर्ष के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया; क्रेमलिन ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

यह भी पढ़ें-

घुसपैठियों के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को तलब कर विरोध जताया