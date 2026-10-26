41वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप 5 थ्रोअर, 17 साल के कृष्ण चंद्र ने जीता गोल्ड मेडल

जैवलिन थ्रो में भारत के थ्रोअर लगातार अपना असर दिखा रहे हैं. हाल ही में नीरज चोपड़ा के नहीं होने के बाद भी भारत को जैवलिन थ्रो में दो मेडल मिले, यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यही नहीं पैरा एशियन गेम्स में भारतीय जैवलिन थ्रोअर ने इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रो इवेंट में तीनों मेडल अपने नाम किए, सुमित अंतिम 72.46 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम करने में सफल रहे. एक ओर जहां भारत के जैवलिन थ्रोअर सीनियर लेवल पर लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर जूनियर लेवल पर भी जैवलिन थ्रोअर बेहतरीन खेल दिखाकर भविष्य के लिए नई उम्मीद जगा रहे हैं.

41वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कृष्ण चंद्र ने जीता गोल्ड

अब बेंगलुरु में आयोजित 41वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कृष्ण चंद्र ने धमाका किया है और जैवलिन थ्रो इवेंट में 74.83 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. कृष्ण चंद्र ने अपने तीसरे प्रयास में 74.83 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की.

इसके अलावा 41वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के जैवलिन इवेंट में दूसरे नंबर परपुष्पक नेलवाडे रहे जिन्होंने 73.43 मीटर का बेस्ट थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. तीसरे नंबर पर सलाउद्दीन सलाउद्दीन रहे जो मध्यप्रदेश के हैं. उन्होंने फाइनल में 69.79m का थ्रो किया. यह उनका बेस्ट थ्रो रहा और इस थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे.

41वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप 5 थ्रोअर (2026)

कृष्ण चन्द्र (मध्यप्रदेश) - 74.83 मीटर

पुष्पक नेलवाडे (कर्नाटक)- 73.43 मीटर

सलाउद्दीन सलाउद्दीन (मध्यप्रदेश) - 69.79 मीटर

हर्ष मिश्रा (उत्तर प्रदेश)- 68.92 मीटर

आयुष राज (बिहार)- 68.56 मीटर

बता दें कि इससे पहले यूथ चैंपियनशिप में भी कृष्ण चन्द्र ने जैवलिन थ्रो इवेंट में कमाल किया था और गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी. मध्य प्रदेश स्टेट एथलेटिक्स अकादमी के कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर दूर भाला फेंककर 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करने में सफल रहे थे.

कौन हैं जैवलिन थ्रोअर कृष्ण चंद्र?

थ्रोअर कृष्ण चंद्र मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. मौजूदा समय में वह महज 17 साल के हैं. युवा कृष्ण चंद्र मध्य प्रदेश में ही स्थित DSWY एकेडमी में मो. हदीश की देखरेख में जैवलिन थ्रो की शुरुआती बारीकियां सीखी है.

जूनियर नेशनल्स में सबसे दूर भाला फेंकने वाले भारतीय थ्रोअर

नीरज चोपड़ा - जूनियर स्तर पर 81 मीटर से अधिक थ्रो कर राष्ट्रीय और विश्व जूनियर स्तर पर पहचान बनाई

यशवीर सिंह - जूनियर प्रतियोगिताओं में 80 मीटर के पार भाला फेंककर सुर्खियों में आए

रोहित यादव - जूनियर वर्ग में भारत के सबसे प्रतिभाशाली थ्रोअरों में गिने जाते हैं, 80 मीटर के करीब थ्रो कर चुके हैं

वीरेंद्र यादव - 2023 राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में 76 मीटर से अधिक थ्रो के साथ चर्चा में आए

कृष्ण चंद्र - 2026 जूनियर नेशनल्स (चेन्नई) में 74.83 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता

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