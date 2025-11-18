प्रताड़ित करोगे तो स्टेशन उड़ा दूंगा...तलाकशुदा पत्नी के लिए बेंगलुरु मेट्रो को शख्स की धमकी

13 नवंबर की रात 11:25 बजे, जब पूरा शहर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के मेल पर एक खतरनाक मेल आया. एक जीमेल अकाउंट से भेजे गए इस मेल में लिखा था, “अगर मुझे कभी पता लगा कि तुम्हारे मेट्रो के कर्मचारी ड्यूटी के बाद मेरी पूर्व तलाकशुदा पत्नी पद्मिनी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सावधान रहना... तुम्हारे मेट्रो स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा... मैं भी कन्नड़ लोगों के खिलाफ एक देशभक्त-जैसा आतंकवादी हूं.”

मेल पढ़ते ही BMRCL के अधिकारियों के होश उड़ गए. फिर अगले ही दिन 14 नवंबर को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रतीश थॉमस ने विल्सन गार्डन थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया. धमकी भले ही किसी व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रही हो, लेकिन इसमें “बम से उड़ाने” और “आतंकवादी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने की वजह से इसे बेहद ही गंभीरता से लिया गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच शुरू कर दी गई है. साइबर क्राइम और तकनीकी टीम जीमेल अकाउंट को ट्रेस करने में जुटी है. IP एड्रेस, लॉग-इन लोकेशन और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल शहर की मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन एहतियातन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा.