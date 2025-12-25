विज्ञापन
PHOTOS: वो मंजर, जब जिंदा जल गए बस यात्री, तस्वीरें बयां कर रहीं खौफनाक कहानी

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH‑48) पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक प्राइवेट स्लीपर बस (Seabird Coach) लोरी से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई. हादसे में 10 लोगों के जलकर मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हैं.

  • कर्नाटक के चित्रदुर्ग में NH-48 पर तेज रफ्तार लोरी की टक्कर से प्राइवेट स्लीपर बस आग की चपेट में आ गई
  • हादसे में पांच यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 21 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं
  • दुर्घटना की वजह से बस का डीजल टैंक फट गया, जिससे आग इतनी विकराल रूप में फैल गई कि बचना मुश्किल हो गया
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण बस हादसे ने झकझोर कर रख दिया है. जरा सी लापरवाही और देखते ही देखते कई हंसते-खेलते परिवार राख के ढेर में तब्दील हो गए. मंगलवार की वह सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि NH-48 पर सफर कर रही प्राइवेट स्लीपर बस 'सीबर्ड कोच' मौत का जाल बन जाएगी. हिरियुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार लोरी (कंटेनर) अचानक डिवाइडर लांघकर दूसरी तरफ से आ रही प्राइवेट स्लीपर बस में सीधे जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और पलक झपकते ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई. टक्कर सीधे बस के डीजल टैंक के पास हुई, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया. पांच यात्री मौत की आगोश में समा गए. उन्हें संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिला. झुलसे हुए 21 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. टक्कर मारने वाली लोरी का चालक भी इस हादसे में मारा गया.

"आंखों के सामने सब खत्म हो गया" - चश्मदीद की जुबानी

हादसे में जीवित बचे आदित्य की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. रुंधे गले से आदित्य बताते हैं, "आग इतनी तेजी से फैली कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए. चीखें गूंज रही थीं, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आग की लपटों ने सबको घेर लिया था. हम चाहकर भी कई लोगों को बाहर नहीं निकाल सके."

Latest and Breaking News on NDTV

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी सचिन ने बताया कि बस ने अभी उन्हें ओवरटेक ही किया था कि अचानक सामने से ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए आया और सीधा डीजल टैंक से टकरा गया। धमाका इतना तेज था कि मानो कोई बम फटा हो.

प्रधानमंत्री ने जताया शोक

इस भीषण त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि वे इस घटना से अत्यंत व्यथित हैं. पीएम ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. "चित्रदुर्ग में हुई दुर्घटना हृदयविदारक है. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

Latest and Breaking News on NDTV

