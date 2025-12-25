PHOTOS: वो मंजर, जब जिंदा जल गए बस यात्री, तस्वीरें बयां कर रहीं खौफनाक कहानी

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण बस हादसे ने झकझोर कर रख दिया है. जरा सी लापरवाही और देखते ही देखते कई हंसते-खेलते परिवार राख के ढेर में तब्दील हो गए. मंगलवार की वह सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि NH-48 पर सफर कर रही प्राइवेट स्लीपर बस 'सीबर्ड कोच' मौत का जाल बन जाएगी. हिरियुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार लोरी (कंटेनर) अचानक डिवाइडर लांघकर दूसरी तरफ से आ रही प्राइवेट स्लीपर बस में सीधे जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और पलक झपकते ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई.

हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई. टक्कर सीधे बस के डीजल टैंक के पास हुई, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया. पांच यात्री मौत की आगोश में समा गए. उन्हें संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिला. झुलसे हुए 21 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. टक्कर मारने वाली लोरी का चालक भी इस हादसे में मारा गया.

"आंखों के सामने सब खत्म हो गया" - चश्मदीद की जुबानी

हादसे में जीवित बचे आदित्य की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. रुंधे गले से आदित्य बताते हैं, "आग इतनी तेजी से फैली कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए. चीखें गूंज रही थीं, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आग की लपटों ने सबको घेर लिया था. हम चाहकर भी कई लोगों को बाहर नहीं निकाल सके."

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी सचिन ने बताया कि बस ने अभी उन्हें ओवरटेक ही किया था कि अचानक सामने से ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए आया और सीधा डीजल टैंक से टकरा गया। धमाका इतना तेज था कि मानो कोई बम फटा हो.

प्रधानमंत्री ने जताया शोक

इस भीषण त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि वे इस घटना से अत्यंत व्यथित हैं. पीएम ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. "चित्रदुर्ग में हुई दुर्घटना हृदयविदारक है. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."